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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Лайф ФГ
Финансовая группа


27.12.2018 Клиенты «Рокетбанка» из-за сбоя потеряли тысячи и нажили миллионы 1
15.12.2016 Автоматизация «Национального банка сбережений» произведена с помощью решения от R-Style Softlab 2
09.12.2016 ФСБ обыскивает кабинет главы «Почты России», получателя астрономической премии 1
15.09.2016 Алексей Трифонов возглавил финтех-проект DDOnline 1
07.07.2016 R-Style Softlab автоматизирует операционную деятельность «Национального банка сбережений» 1
25.02.2016 «Русские Башни» назначают Дмитрия Малышева на должность директора по ИТ 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 2
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 2
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 2
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 2
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 2
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 2
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 2
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 2
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 2
14.09.2015 Финансовый сектор: Как безболезненно сократить расходы на ИТ 1
10.09.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 2
03.09.2015 ИТ-директора российских банков обсудят, как выжить в новых условиях 3
01.09.2015 Конференция CNews «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
26.08.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 2
21.08.2015 Российский рынок мобильной бизнес-разработки: все дальше от Дикого Запада 1
07.08.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
15.07.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 2
06.07.2015 CNews FORUM 2015: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
25.06.2015 Пробизнесбанк выбрал веб-интерфейс для работы с модулями АБС 1
23.04.2015 Выручка R-Style Softlab увеличилась в 2014 г. на 27,6% 1
16.04.2015 R-Style Softlab перевела банки финансовой группы «Лайф» на 31 сборку RS-Bank V.6 2
02.03.2015 Финансовая группа «Лайф» внедрила платформу Oracle Master Data Management 3
25.02.2015 В «Пробизнесбанке» создан единый интернет-банк для корпоративного и личного использования 2
20.02.2015 ИТ-стратегия 2015: все инструменты есть, настало время их использовать 1
18.02.2015 R-Style Softlab поможет банкам сократить расходы на сопровождение АБС 1
13.02.2015 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
09.02.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
04.02.2015 CNews приглашает на конференцию «ИТ-стратегия 2015» 1
28.01.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
21.01.2015 «Аксиоматика» запустила сервис автоматизации процесса оценки заемщиков для банка «Солидарность» 1
19.01.2015 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1
14.01.2015 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
17.12.2014 Конференция CNews: «Системы ДБО: перспективы развития» 1
12.12.2014 Конференция CNews. «Безопасность бизнеса: Технологии 2015» 1

Публикаций - 98, упоминаний - 166

Лайф ФГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 20
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 15
Citrix Systems 571 14
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 12
Webmoney 330 12
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
Cinimex - Синимекс 160 11
Instabank - Инстабанк 12 10
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 9
Сбербанк Технологии - СберТех 203 9
Ланит ГК 1156 8
Polycom - Поликом Раша 300 8
Консист Бизнес Групп 58 8
Custis 73 8
CleverDATA 54 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
Инфокомпас 14 7
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 7
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 6
IBM 3539 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 5
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 5
VK - Mail.ru Group 2483 4
Samsung Electronics 5666 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 3
Бифит - Bifit 41 2
Oracle Corporation 3344 2
ICL Services 51 2
Veneta System - Венета Систем - Clever bros Клевер Бразерс 10 2
Abbyy 793 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 2
Пробизнесбанк АКБ 109 29
Уралсиб Банк 389 17
ВТБ Банк Москвы 371 17
ПСБ - Промсвязьбанк 613 16
Бинбанк 184 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 14
МДМ Банк 150 14
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 14
Новард Управляющая компания - Novard 67 13
Национальный банк Траст 96 13
Спортмастер 116 12
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 12
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 12
Visa International 1345 12
Башнефть ПАО АНК 90 11
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 11
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 11
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 11
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 10
Газпромбанк - ГПБ 692 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
Сетелем Банк 25 8
Bayer AG - Байер 37 8
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 8
Citibank - Ситибанк 170 7
ВкусВилл 48 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 6
Jones Day 15 5
Открытие ФК 538 5
En+ Group 17 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 3
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Yves Rocher - Ив Роше 29 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
ВТБ24 583 3
СДМ-Банк 51 3
Федеральное казначейство России 766 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 3
Счётная палата РФ 460 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 4
ИТ-аутсорсинг 670 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
Geolocation - Геолокация - определение реального географического местоположения электронного устройства 8 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 8
R-Style Softlab - RS-Bank 228 6
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 4
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 3
R-Style Softlab - RS-Securities 54 2
Домашние Деньги - Digital Cash 12 2
R-Style Softlab - InterBank 94 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
WhatsApp Messenger 654 1
Axiomatika AxiCredit 4 1
IBM Watson 105 1
Microsoft WinUI - Windows UI Library - Библиотека пользовательского интерфейса 9 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Microsoft Windows 8 1228 1
R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 42 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Oracle Fusion Middleware 162 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 275 1
Шестаков Александр 35 17
Леушев Андрей 63 16
Свердлов Михаил 29 16
Кравченко Денис 24 16
Мухин Максим 18 16
Шевченко Владимир 135 15
Пиляр Елена 21 15
Левиков Антон 68 14
Коротнев Константин 31 14
Леоничев Алексей 14 14
Патрин Максим 31 14
Гуральников Сергей 161 14
Дегтярев Алексей 54 13
Прохоров Фёдор 78 13
Сафронов Юрий 61 13
Потёмкин Роман 20 13
Базалей Наталья 14 13
Гаттаров Руслан 117 12
Хрусталев Александр 31 12
Чекель Павел 15 12
Скородумов Олег 17 12
Асратян Петр 35 12
Михалев Павел 20 12
Муравлев Александр 15 12
Грибанов Юрий 24 12
Халяпин Сергей 77 12
Тищенко Юрий 14 12
Подкопаев Олег 24 12
Калюжный Игорь 24 11
Фридман Илья 41 11
Скородумов Анатолий 63 10
Лысенко Эдуард 209 10
Пшиченко Дмитрий 19 9
Плешков Алексей 42 9
Реймер Денис 49 8
Солопов Вячеслав 14 8
Малышев Александр 31 8
Богачев Игорь 172 8
Разумовский Дмитрий 70 8
Мельникова Алиса 29 8
Россия - Российская федерация - РФ 57350 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 19
Россия - Челябинская область 658 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 11
Казахстан - Республика 2629 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 8
Россия - Калужская область 571 8
Россия - Ростовская область 862 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 6
Восточная Европа 1678 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Россия - Тюменская область 582 3
Россия - Иваново 191 2
Россия - Ярославская область 332 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Украина 3365 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Европа 3752 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - Калуга 295 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Ставрополь 271 1
Филиппины - Республика 211 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Таджикистан - Республика 434 1
Армения - Республика 688 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Специальный административный район Гонконг 548 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - Воронеж 690 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Индонезия - Республика 384 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Россия - Волгоград 540 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 30
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Аутсорсинг 84 1
Человеческий фактор 126 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
АРНУ - Автоматизированные регистры налогового учета 13 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 9
CNews Analytics 1988 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
Gartner 2190 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
Strategy Analytics 175 1
CNews Mobile - рейтинг 10 1
Technavio 23 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 14
CNews AWARDS 291 13
CNews APPWards 36 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 9
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761315, в очереди разбора - 665005.
Создано именных указателей - 46354.
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