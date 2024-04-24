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Лайф ФГ Финансовая группа
СОБЫТИЯ
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|24.04.2024
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«Центр Единого Сервиса Аскона Лайф Групп» автоматизировал сервисную поддержку клиентов с помощью Naumen SD Pro
Аутсорсинговая компания «Центр Единого Сервиса Аскона Лайф Групп» автоматизировала обслуживание клиентов с помощью российского продукта Naumen Service Desk Pro. Сервисной поддержкой пользуются 63 корпоративных клиента и 10 тыс. их сотрудников, а т
|20.03.2024
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СК «Ю-Лайф» внедрит «Калькулятор МСФО 17»
СК «Ю-Лайф» установит новую разработку «Синтегс» – «Калькулятор МСФО 17». Интеграция разработки обусловлена как обеспечением соответствия требованиям законодательства, которые вступят в силу 1 января
|06.08.2019
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СК «СиВ лайф» доверила обслуживание СУБД компании РДТЕХ
Специалисты РДТЕХ в рамках заключенного договора аутсорсинга с июля 2015 года в оперативном режиме осуществляют сопровождение СУБД и бизнес-приложений страховой компании «СиВ лайф». РДТЕХ оказывает полный спектр услуг по администрированию: обследует базы данных и операционные системы, дает и внедряет рекомендации по оптимальной настройке и установке, восстанавливает
|16.04.2015
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R-Style Softlab перевела банки финансовой группы «Лайф» на 31 сборку RS-Bank V.6
Компания R-Style Softlab завершила проект по плановому переводу банков финансовой группы «Лайф» на 31 сборку автоматизированной банковской системы RS-Bank V.6. На новую версию АБС пер
|02.03.2015
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Финансовая группа «Лайф» внедрила платформу Oracle Master Data Management
В финансовой группе «Лайф» (головной банк — «Пробизнесбанк») завершено внедрение платформы Oracle Master Data Mana
|26.12.2014
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«Лайф Факторинг» оптимизировала портал profactoring.ru и веб-сервис «Интернет-факторинг»
Компания «Лайф Факторинг», специализирующаяся на экспресс-факторинге для малого и среднего бизнеса, оптимизировала портал profactoring.ru и веб-сервис «Интернет-факторинг». Как сообщили CNews в «Лайф<
|18.11.2014
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Финансовая группа «Лайф» запустила новые дистанционные сервисы для МСБ
Финансовая группа «Лайф» запустила новые дистанционные сервисы для предпринимателей: сервис быстрой подготовки д
|02.09.2014
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«Инфосистемы Джет» построили распределенный ЦОД для ФГ «Лайф»
Финансовая группа «Лайф» (головной банк — «Пробизнесбанк») и компания «Инфосистемы Джет» создали катастрофоустой
|14.08.2014
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ФГ «Лайф» запустила платежный сервис «Лайф-Кошелёк»
Финансовая группа «Лайф» совместно с платежной системой Mastercard запустила «Лайф-Кошелёк» — новый плате
|01.08.2014
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«Неофлекс» разработала концепцию управления SOA-проектами для «Пробизнесбанка»
В связи с принятием финансовой группой «Лайф» стратегического курса по переходу на сервис-ориентированную архитектуру, компания «Неоф
|21.07.2014
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Банки финансовой группы «Лайф» возобновили оказание услуг в рамках системы Contact
В банках, входящих в финансовую группу «Лайф» — АКБ «Пробизнесбанк», АКБ «Экспресс-Волга», «Газэнергобанк», «ВУЗ-банк» и КБ «Солидарность» — снова доступны денежные переводы и платежи по системе Contact. Об этом CNews сообщили в «Рус
|15.07.2014
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Банк «Солидарность» интегрировал ИТ-инфраструктуру в систему ФГ «Лайф» с помощью R-Style Softlab
фраструктуры банка «Солидарность» (г. Самара), вошедшего весной 2014 г. в состав финансовой группы «Лайф», в систему группы. Основой для перестройки технологических процессов кредитного учрежде
|03.07.2014
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Клиенты «Лайф Факторинг» смогут перейти на электронный документооборот
С июля клиенты «Лайф Факторинг», предприятия МСБ, получат возможность перевести свои операции в электронный формат с помощью полноценной системы электронного документооборота для ведения бизнеса «Лайф.d
|14.05.2014
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R-Style Softlab внедрила мобильный платежный сервис для бизнес-клиентов банков финансовой группы «Лайф»
Компания R-Style Softlab завершила проект по внедрению полнофункционального мобильного сервиса в четырех банках финансовой группы «Лайф» на базе единого решения компании — InterBank Mobile. В настоящее время корпоративные клиенты «Пробизнесбанка», «ВУЗ-Банка», банка «Экспресс-Волга», «Газэнергобанка» могут воспользоваться
|13.03.2014
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Финансовая группа «Лайф» повысила производительность корпоративного хранилища данных с помощью РДТЕХ
Финансовая группа «Лайф» увеличила производительность корпоративного информационного хранилища данных и системы
|26.02.2014
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Российский венчурный фонд заработал на продаже американского онлайн-сервиса испанскому банку
Российский венчурный фонд «Лайф.Среда» совершил первый выход из инвестиций в результате продажи американского мобильного банка Simple испанской банковской группе BBVA за $117 млн. В ходе сделки фонд, по собственным данны
|16.12.2013
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«Лайф» разработала собственное мобильное приложение «Лайф Мобайл»
Финансовая группа «Лайф» представила новое мобильное приложение «Лайф Мобайл» для электронного банкинга.
|16.10.2013
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«Свит Лайф Фудсервис» внедрила call-центр Infinity
Компания «Свит Лайф Фудсервис» реализовала проект по внедрению call-центра Infinity от компании «ИнтелТелеком». Целями проекта стали организация контроля за деятельностью сотрудников и минимизация потерянных
|25.06.2013
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«Инфосистемы Джет» построили динамическую ИТ-инфраструктуру для ФГ «Лайф»
Финансовая Группа «Лайф» (головной банк – «Пробизнесбанк») и компания «Инфосистемы Джет» сообщили о завершении проекта по построению динамической ИТ-инфраструктуры, благодаря которой время на создание аппаратной
|24.12.2012
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«Лайф.Среда» запускает проект по раздаче планшетников под брендом LifePad
Венчурный фонд «Лайф.Среда», созданный акционерами управляющей компании «Финансовой группы Лайф» и инв
|01.10.2012
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В банках финансовой группы «Лайф» запущена система информирования для корпоративных клиентов
Специалисты R-Style Softlab на основе системы InterBank Corporate для централизованного дистанционного обслуживания корпоративных клиентов банков, входящих в финансовую группу «Лайф», запустили в эксплуатацию многоканальную систему оповещений. Ее преимуществом является гибкий механизм передачи сообщений внутри дистанционного сервиса между клиентами и банком с доставко
|12.09.2012
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РДТЕХ построил единое хранилище данных для «Финансовой группы Лайф»
Компания РДТЕХ и «Финансовая группа Лайф» объявили о завершении проекта по созданию корпоративного информационного хранилища данн
|05.04.2012
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«Финансовая группа Лайф» предоставила «Ланит» лимит по банковским гарантиям на 1,7 млрд руб.
«Пробизнесбанк», головной банк «Финансовой группы Лайф», предоставил группе компаний «Ланит» банковские гарантии исполнения обязательств по гос
|27.05.2011
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InterBank: в чем выигрыш банка?
CNews: В чем заключается специфика модели ведения бизнеса, применяемой группой "Лайф", для российского банковского рынка? Роман Гаврилов: В России принято в случае приобретения банка присоединять его к действующей лицензии. Мы отличаемся тем, что в каждом новом кредитном у
|03.03.2008
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«Кредит Европа Лайф» построит КИС на базе «Парус-Страхования»
Компания «Парус - Страховые информационные системы» и страховая компания «Кредит Европа Лайф» заключили договор на построение корпоративной информационной системы на основе программного комплекса «Парус-Страхование». Первый этап проекта предусматривает автоматизацию управления пер
|17.12.2007
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«Ай-Теко» построила ИТ-инфраструктуру «ИНГ Лайф»
Компания «Ай-Теко» объявила о завершении основного этапа проекта по созданию ИТ-инфраструктуры на основе программно-аппаратных решений HP и Microsoft в страховой компании «ИНГ Лайф», входящей в международную финансовую корпорацию ING Group. Комплексная ИТ-инфраструктура «ИНГ Лайф», спроектированная и внедренная «Ай-Теко», создавалась с нуля. «Ай-Теко» выступил
|06.07.2007
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«Корус консалтинг» создаст электронный архив в «АИГ Лайф»
Компания «Корус консалтинг» приступила к реализации проекта «Электронное хранение документов и документооборот» на базе платформы EMC Documentum в страховой компании «АИГ Лайф». В рамках этого проекта «Корус консалтинг» автоматизирует деятельность подразделений, занимающихся обслуживанием клиентов компании. ЗАО «Страховая компания АИГ Лайф» входит в соста
Лайф ФГ и организации, системы, технологии, персоны:
|Леушев Андрей 75 36
|Шевченко Владимир 153 33
|Прохоров Фёдор 83 31
|Пирогов Алексей 29 29
|Гуральников Сергей 164 27
|Сафронов Юрий 68 24
|Мацоцкий Сергей 180 23
|Козлов Михаил 182 23
|Громов Иван 102 23
|Хрусталев Александр 33 22
|Богачев Игорь 183 22
|Халяпин Сергей 96 22
|Кравченко Денис 28 21
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 20
|Иншаков Дмитрий 51 20
|Коротнев Константин 35 20
|Реймер Денис 54 19
|Левиков Антон 69 19
|Садовенко Илья 65 18
|Шестаков Александр 40 18
|Шадаев Максут 1210 17
|Асратян Петр 36 17
|Меднов Сергей 124 17
|Свердлов Михаил 33 16
|Мухин Максим 18 16
|Стуров Дмитрий 33 16
|Коваленко Антон 32 16
|Пиляр Елена 24 16
|Серебряков Виктор 56 16
|Патрин Максим 32 15
|Широких Алексей 72 15
|Строкович Антон 53 15
|Лысенко Эдуард 317 15
|Леоничев Алексей 14 14
|Пшыченко Дмитрий 20 14
|Скородумов Анатолий 65 14
|Кравченко Константин 101 14
|Скородумов Олег 17 13
|Базалей Наталья 15 13
|Козырь Сергей 32 13
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