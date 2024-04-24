Лайф ФГ - Финансовая группа

«Центр Единого Сервиса Аскона Лайф Групп» автоматизировал сервисную поддержку клиентов с помощью Naumen SD Pro Аутсорсинговая компания «Центр Единого Сервиса Аскона Лайф Групп» автоматизировала обслуживание клиентов с помощью российского продукта Naumen Service Desk Pro. Сервисной поддержкой пользуются 63 корпоративных клиента и 10 тыс. их сотрудников, а т

СК «Ю-Лайф» внедрит «Калькулятор МСФО 17» СК «Ю-Лайф» установит новую разработку «Синтегс» – «Калькулятор МСФО 17». Интеграция разработки обусловлена как обеспечением соответствия требованиям законодательства, которые вступят в силу 1 января

СК «СиВ лайф» доверила обслуживание СУБД компании РДТЕХ Специалисты РДТЕХ в рамках заключенного договора аутсорсинга с июля 2015 года в оперативном режиме осуществляют сопровождение СУБД и бизнес-приложений страховой компании «СиВ лайф». РДТЕХ оказывает полный спектр услуг по администрированию: обследует базы данных и операционные системы, дает и внедряет рекомендации по оптимальной настройке и установке, восстанавливает

R-Style Softlab перевела банки финансовой группы «Лайф» на 31 сборку RS-Bank V.6 Компания R-Style Softlab завершила проект по плановому переводу банков финансовой группы «Лайф» на 31 сборку автоматизированной банковской системы RS-Bank V.6. На новую версию АБС пер

Финансовая группа «Лайф» внедрила платформу Oracle Master Data Management В финансовой группе «Лайф» (головной банк — «Пробизнесбанк») завершено внедрение платформы Oracle Master Data Mana

«Лайф Факторинг» оптимизировала портал profactoring.ru и веб-сервис «Интернет-факторинг» Компания «Лайф Факторинг», специализирующаяся на экспресс-факторинге для малого и среднего бизнеса, оптимизировала портал profactoring.ru и веб-сервис «Интернет-факторинг». Как сообщили CNews в «Лайф<

Финансовая группа «Лайф» запустила новые дистанционные сервисы для МСБ Финансовая группа «Лайф» запустила новые дистанционные сервисы для предпринимателей: сервис быстрой подготовки д

«Инфосистемы Джет» построили распределенный ЦОД для ФГ «Лайф» Финансовая группа «Лайф» (головной банк — «Пробизнесбанк») и компания «Инфосистемы Джет» создали катастрофоустой

ФГ «Лайф» запустила платежный сервис «Лайф-Кошелёк» Финансовая группа «Лайф» совместно с платежной системой Mastercard запустила «Лайф-Кошелёк» — новый плате

«Неофлекс» разработала концепцию управления SOA-проектами для «Пробизнесбанка» В связи с принятием финансовой группой «Лайф» стратегического курса по переходу на сервис-ориентированную архитектуру, компания «Неоф

Банки финансовой группы «Лайф» возобновили оказание услуг в рамках системы Contact В банках, входящих в финансовую группу «Лайф» — АКБ «Пробизнесбанк», АКБ «Экспресс-Волга», «Газэнергобанк», «ВУЗ-банк» и КБ «Солидарность» — снова доступны денежные переводы и платежи по системе Contact. Об этом CNews сообщили в «Рус

Банк «Солидарность» интегрировал ИТ-инфраструктуру в систему ФГ «Лайф» с помощью R-Style Softlab фраструктуры банка «Солидарность» (г. Самара), вошедшего весной 2014 г. в состав финансовой группы «Лайф», в систему группы. Основой для перестройки технологических процессов кредитного учрежде

Клиенты «Лайф Факторинг» смогут перейти на электронный документооборот С июля клиенты «Лайф Факторинг», предприятия МСБ, получат возможность перевести свои операции в электронный формат с помощью полноценной системы электронного документооборота для ведения бизнеса «Лайф.d

R-Style Softlab внедрила мобильный платежный сервис для бизнес-клиентов банков финансовой группы «Лайф» Компания R-Style Softlab завершила проект по внедрению полнофункционального мобильного сервиса в четырех банках финансовой группы «Лайф» на базе единого решения компании — InterBank Mobile. В настоящее время корпоративные клиенты «Пробизнесбанка», «ВУЗ-Банка», банка «Экспресс-Волга», «Газэнергобанка» могут воспользоваться

Финансовая группа «Лайф» повысила производительность корпоративного хранилища данных с помощью РДТЕХ Финансовая группа «Лайф» увеличила производительность корпоративного информационного хранилища данных и системы

Российский венчурный фонд заработал на продаже американского онлайн-сервиса испанскому банку Российский венчурный фонд «Лайф.Среда» совершил первый выход из инвестиций в результате продажи американского мобильного банка Simple испанской банковской группе BBVA за $117 млн. В ходе сделки фонд, по собственным данны

«Лайф» разработала собственное мобильное приложение «Лайф Мобайл» Финансовая группа «Лайф» представила новое мобильное приложение «Лайф Мобайл» для электронного банкинга.

«Свит Лайф Фудсервис» внедрила call-центр Infinity Компания «Свит Лайф Фудсервис» реализовала проект по внедрению call-центра Infinity от компании «ИнтелТелеком». Целями проекта стали организация контроля за деятельностью сотрудников и минимизация потерянных

«Инфосистемы Джет» построили динамическую ИТ-инфраструктуру для ФГ «Лайф» Финансовая Группа «Лайф» (головной банк – «Пробизнесбанк») и компания «Инфосистемы Джет» сообщили о завершении проекта по построению динамической ИТ-инфраструктуры, благодаря которой время на создание аппаратной

«Лайф.Среда» запускает проект по раздаче планшетников под брендом LifePad Венчурный фонд «Лайф.Среда», созданный акционерами управляющей компании «Финансовой группы Лайф» и инв

В банках финансовой группы «Лайф» запущена система информирования для корпоративных клиентов Специалисты R-Style Softlab на основе системы InterBank Corporate для централизованного дистанционного обслуживания корпоративных клиентов банков, входящих в финансовую группу «Лайф», запустили в эксплуатацию многоканальную систему оповещений. Ее преимуществом является гибкий механизм передачи сообщений внутри дистанционного сервиса между клиентами и банком с доставко

РДТЕХ построил единое хранилище данных для «Финансовой группы Лайф» Компания РДТЕХ и «Финансовая группа Лайф» объявили о завершении проекта по созданию корпоративного информационного хранилища данн

«Финансовая группа Лайф» предоставила «Ланит» лимит по банковским гарантиям на 1,7 млрд руб. «Пробизнесбанк», головной банк «Финансовой группы Лайф», предоставил группе компаний «Ланит» банковские гарантии исполнения обязательств по гос

InterBank: в чем выигрыш банка? CNews: В чем заключается специфика модели ведения бизнеса, применяемой группой "Лайф", для российского банковского рынка? Роман Гаврилов: В России принято в случае приобретения банка присоединять его к действующей лицензии. Мы отличаемся тем, что в каждом новом кредитном у

«Кредит Европа Лайф» построит КИС на базе «Парус-Страхования» Компания «Парус - Страховые информационные системы» и страховая компания «Кредит Европа Лайф» заключили договор на построение корпоративной информационной системы на основе программного комплекса «Парус-Страхование». Первый этап проекта предусматривает автоматизацию управления пер

«Ай-Теко» построила ИТ-инфраструктуру «ИНГ Лайф» Компания «Ай-Теко» объявила о завершении основного этапа проекта по созданию ИТ-инфраструктуры на основе программно-аппаратных решений HP и Microsoft в страховой компании «ИНГ Лайф», входящей в международную финансовую корпорацию ING Group. Комплексная ИТ-инфраструктура «ИНГ Лайф», спроектированная и внедренная «Ай-Теко», создавалась с нуля. «Ай-Теко» выступил