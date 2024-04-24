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Лайф ФГ Финансовая группа

Лайф ФГ - Финансовая группа

СОБЫТИЯ

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24.04.2024 «Центр Единого Сервиса Аскона Лайф Групп» автоматизировал сервисную поддержку клиентов с помощью Naumen SD Pro

Аутсорсинговая компания «Центр Единого Сервиса Аскона Лайф Групп» автоматизировала обслуживание клиентов с помощью российского продукта Naumen Service Desk Pro. Сервисной поддержкой пользуются 63 корпоративных клиента и 10 тыс. их сотрудников, а т
20.03.2024 СК «Ю-Лайф» внедрит «Калькулятор МСФО 17»

СК «Ю-Лайф» установит новую разработку «Синтегс» – «Калькулятор МСФО 17». Интеграция разработки обусловлена как обеспечением соответствия требованиям законодательства, которые вступят в силу 1 января
06.08.2019 СК «СиВ лайф» доверила обслуживание СУБД компании РДТЕХ

Специалисты РДТЕХ в рамках заключенного договора аутсорсинга с июля 2015 года в оперативном режиме осуществляют сопровождение СУБД и бизнес-приложений страховой компании «СиВ лайф». РДТЕХ оказывает полный спектр услуг по администрированию: обследует базы данных и операционные системы, дает и внедряет рекомендации по оптимальной настройке и установке, восстанавливает
16.04.2015 R-Style Softlab перевела банки финансовой группы «Лайф» на 31 сборку RS-Bank V.6

Компания R-Style Softlab завершила проект по плановому переводу банков финансовой группы «Лайф» на 31 сборку автоматизированной банковской системы RS-Bank V.6. На новую версию АБС пер
02.03.2015 Финансовая группа «Лайф» внедрила платформу Oracle Master Data Management

В финансовой группе «Лайф» (головной банк — «Пробизнесбанк») завершено внедрение платформы Oracle Master Data Mana
26.12.2014 «Лайф Факторинг» оптимизировала портал profactoring.ru и веб-сервис «Интернет-факторинг»

Компания «Лайф Факторинг», специализирующаяся на экспресс-факторинге для малого и среднего бизнеса, оптимизировала портал profactoring.ru и веб-сервис «Интернет-факторинг». Как сообщили CNews в «Лайф<
18.11.2014 Финансовая группа «Лайф» запустила новые дистанционные сервисы для МСБ

Финансовая группа «Лайф» запустила новые дистанционные сервисы для предпринимателей: сервис быстрой подготовки д
02.09.2014 «Инфосистемы Джет» построили распределенный ЦОД для ФГ «Лайф»

Финансовая группа «Лайф» (головной банк — «Пробизнесбанк») и компания «Инфосистемы Джет» создали катастрофоустой
14.08.2014 ФГ «Лайф» запустила платежный сервис «Лайф-Кошелёк»

Финансовая группа «Лайф» совместно с платежной системой Mastercard запустила «Лайф-Кошелёк» — новый плате
01.08.2014 «Неофлекс» разработала концепцию управления SOA-проектами для «Пробизнесбанка»

В связи с принятием финансовой группой «Лайф» стратегического курса по переходу на сервис-ориентированную архитектуру, компания «Неоф
21.07.2014 Банки финансовой группы «Лайф» возобновили оказание услуг в рамках системы Contact

В банках, входящих в финансовую группу «Лайф» — АКБ «Пробизнесбанк», АКБ «Экспресс-Волга», «Газэнергобанк», «ВУЗ-банк» и КБ «Солидарность» — снова доступны денежные переводы и платежи по системе Contact. Об этом CNews сообщили в «Рус
15.07.2014 Банк «Солидарность» интегрировал ИТ-инфраструктуру в систему ФГ «Лайф» с помощью R-Style Softlab

фраструктуры банка «Солидарность» (г. Самара), вошедшего весной 2014 г. в состав финансовой группы «Лайф», в систему группы. Основой для перестройки технологических процессов кредитного учрежде
03.07.2014 Клиенты «Лайф Факторинг» смогут перейти на электронный документооборот

С июля клиенты «Лайф Факторинг», предприятия МСБ, получат возможность перевести свои операции в электронный формат с помощью полноценной системы электронного документооборота для ведения бизнеса «Лайф.d
14.05.2014 R-Style Softlab внедрила мобильный платежный сервис для бизнес-клиентов банков финансовой группы «Лайф»

Компания R-Style Softlab завершила проект по внедрению полнофункционального мобильного сервиса в четырех банках финансовой группы «Лайф» на базе единого решения компании — InterBank Mobile. В настоящее время корпоративные клиенты «Пробизнесбанка», «ВУЗ-Банка», банка «Экспресс-Волга», «Газэнергобанка» могут воспользоваться

13.03.2014 Финансовая группа «Лайф» повысила производительность корпоративного хранилища данных с помощью РДТЕХ

Финансовая группа «Лайф» увеличила производительность корпоративного информационного хранилища данных и системы

26.02.2014 Российский венчурный фонд заработал на продаже американского онлайн-сервиса испанскому банку

Российский венчурный фонд «Лайф.Среда» совершил первый выход из инвестиций в результате продажи американского мобильного банка Simple испанской банковской группе BBVA за $117 млн. В ходе сделки фонд, по собственным данны
16.12.2013 «Лайф» разработала собственное мобильное приложение «Лайф Мобайл»

Финансовая группа «Лайф» представила новое мобильное приложение «Лайф Мобайл» для электронного банкинга.

16.10.2013 «Свит Лайф Фудсервис» внедрила call-центр Infinity

Компания «Свит Лайф Фудсервис» реализовала проект по внедрению call-центра Infinity от компании «ИнтелТелеком». Целями проекта стали организация контроля за деятельностью сотрудников и минимизация потерянных

25.06.2013 «Инфосистемы Джет» построили динамическую ИТ-инфраструктуру для ФГ «Лайф»

Финансовая Группа «Лайф» (головной банк – «Пробизнесбанк») и компания «Инфосистемы Джет» сообщили о завершении проекта по построению динамической ИТ-инфраструктуры, благодаря которой время на создание аппаратной

24.12.2012 «Лайф.Среда» запускает проект по раздаче планшетников под брендом LifePad

Венчурный фонд «Лайф.Среда», созданный акционерами управляющей компании «Финансовой группы Лайф» и инв
01.10.2012 В банках финансовой группы «Лайф» запущена система информирования для корпоративных клиентов

Специалисты R-Style Softlab на основе системы InterBank Corporate для централизованного дистанционного обслуживания корпоративных клиентов банков, входящих в финансовую группу «Лайф», запустили в эксплуатацию многоканальную систему оповещений. Ее преимуществом является гибкий механизм передачи сообщений внутри дистанционного сервиса между клиентами и банком с доставко
12.09.2012 РДТЕХ построил единое хранилище данных для «Финансовой группы Лайф»

Компания РДТЕХ и «Финансовая группа Лайф» объявили о завершении проекта по созданию корпоративного информационного хранилища данн
05.04.2012 «Финансовая группа Лайф» предоставила «Ланит» лимит по банковским гарантиям на 1,7 млрд руб.

«Пробизнесбанк», головной банк «Финансовой группы Лайф», предоставил группе компаний «Ланит» банковские гарантии исполнения обязательств по гос
27.05.2011 InterBank: в чем выигрыш банка?

CNews: В чем заключается специфика модели ведения бизнеса, применяемой группой "Лайф", для российского банковского рынка? Роман Гаврилов: В России принято в случае приобретения банка присоединять его к действующей лицензии. Мы отличаемся тем, что в каждом новом кредитном у
03.03.2008 «Кредит Европа Лайф» построит КИС на базе «Парус-Страхования»

Компания «Парус - Страховые информационные системы» и страховая компания «Кредит Европа Лайф» заключили договор на построение корпоративной информационной системы на основе программного комплекса «Парус-Страхование». Первый этап проекта предусматривает автоматизацию управления пер
17.12.2007 «Ай-Теко» построила ИТ-инфраструктуру «ИНГ Лайф»

Компания «Ай-Теко» объявила о завершении основного этапа проекта по созданию ИТ-инфраструктуры на основе программно-аппаратных решений HP и Microsoft в страховой компании «ИНГ Лайф», входящей в международную финансовую корпорацию ING Group. Комплексная ИТ-инфраструктура «ИНГ Лайф», спроектированная и внедренная «Ай-Теко», создавалась с нуля. «Ай-Теко» выступил
06.07.2007 «Корус консалтинг» создаст электронный архив в «АИГ Лайф»

Компания «Корус консалтинг» приступила к реализации проекта «Электронное хранение документов и документооборот» на базе платформы EMC Documentum в страховой компании «АИГ Лайф». В рамках этого проекта «Корус консалтинг» автоматизирует деятельность подразделений, занимающихся обслуживанием клиентов компании. ЗАО «Страховая компания АИГ Лайф» входит в соста

Публикаций - 171, упоминаний - 296

Лайф ФГ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 29
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 29
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 25
Citrix Systems 868 24
Развитие Бизнеса / Ру 81 23
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 23
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 23
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 21
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 20
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 20
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 18
VK - Mail.ru Group 3602 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 16
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 16
Instabank - Инстабанк 24 14
Webmoney - Вебмани.Ру 547 13
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 13
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 12
Oracle Corporation 7074 12
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 11
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 10
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 10
Tonk - Тонк ГК 63 10
Инверсия - Инверсия НПФ 156 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 10
Ростелеком 10948 9
МегаФон 10742 9
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 9
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 9
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 8
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 8
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 8
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 8
НИТ - Национальные информационные технологии 36 7
Пробизнесбанк АКБ 135 63
ПСБ - Промсвязьбанк 963 38
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 36
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 34
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 30
Альфа-Банк 1979 25
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 23
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 21
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 20
Новард УК - Novard 73 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
Mary Kay - Мэри Кэй 104 18
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 18
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 17
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 17
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 17
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 16
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 16
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 16
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 16
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 16
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 16
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 16
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 16
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 15
Visa International 1993 15
Роснефть НК - нефтяная компания 562 15
ГПБ - Газпромбанк 1273 14
Газпром нефть 725 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 13
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 13
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 12
МКБ - Московский кредитный банк 657 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 12
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 12
Спортмастер - Sportmaster 201 12
OR Group - Обувь России 29 12
Федеральное казначейство России 1949 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 24
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 23
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 5
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 88
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 51
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 45
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 37
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 34
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 31
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 27
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 22
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 22
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 21
Стандартизация - Standardization 2339 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 18
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 17
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 15
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 13
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 12
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 11
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 10
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 10
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 11
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 11
Microsoft Dynamics CRM 564 9
Google Android 15243 8
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 8
Microsoft Dynamics 1197 8
Apple iOS 8583 7
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 90 4
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Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
Linux OS 11533 3
Microsoft Office 4170 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 3
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Леушев Андрей 75 36
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Прохоров Фёдор 83 31
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Халяпин Сергей 96 22
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Козырь Сергей 32 13
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 48
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Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 10
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Германия - Федеративная Республика 13221 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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