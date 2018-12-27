Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Лайф ФГ
Финансовая группа
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 98, упоминаний - 166
Лайф ФГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шестаков Александр 35 17
|Леушев Андрей 63 16
|Свердлов Михаил 29 16
|Кравченко Денис 24 16
|Мухин Максим 18 16
|Шевченко Владимир 135 15
|Пиляр Елена 21 15
|Левиков Антон 68 14
|Коротнев Константин 31 14
|Леоничев Алексей 14 14
|Патрин Максим 31 14
|Гуральников Сергей 161 14
|Дегтярев Алексей 54 13
|Прохоров Фёдор 78 13
|Сафронов Юрий 61 13
|Потёмкин Роман 20 13
|Базалей Наталья 14 13
|Гаттаров Руслан 117 12
|Хрусталев Александр 31 12
|Чекель Павел 15 12
|Скородумов Олег 17 12
|Асратян Петр 35 12
|Михалев Павел 20 12
|Муравлев Александр 15 12
|Грибанов Юрий 24 12
|Халяпин Сергей 77 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Подкопаев Олег 24 12
|Калюжный Игорь 24 11
|Фридман Илья 41 11
|Скородумов Анатолий 63 10
|Лысенко Эдуард 209 10
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Плешков Алексей 42 9
|Реймер Денис 49 8
|Солопов Вячеслав 14 8
|Малышев Александр 31 8
|Богачев Игорь 172 8
|Разумовский Дмитрий 70 8
|Мельникова Алиса 29 8
|CNews Analytics 1988 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
|Gartner 2190 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 1
|Strategy Analytics 175 1
|CNews Mobile - рейтинг 10 1
|Technavio 23 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ 89 6
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761315, в очереди разбора - 665005.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761315, в очереди разбора - 665005.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru