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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново


11.10.2021 В России терапевты начнут дистанционно выдавать направления на анализы и прием узкопрофильных врачей 1
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
07.06.2021 «Яндекс.маркет» открыл сортировочные центры в 10 городах России 1
02.04.2021 «Магнит» и «Корус консалтинг» выпустили первых студентов образовательной программы по моделированию в Llamasoft 1
24.03.2021 К туристическому сервису Russpass присоединились все регионы России 1
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
26.11.2020 ТТК подключил бесплатный Wi-Fi в бизнес-залах нового формата на восьми крупнейших вокзалах 1
12.11.2020 Госорганы России массово меняют Windows на Astra Linux 2
11.11.2020 «Еаптека» стала «Сбер еаптекой» 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
27.08.2020 Tele2 запустила сеть на Алтае 1
18.08.2020 «Билайн» ускорит Домашний интернет по всей России 1
11.08.2020 МТТ завершил сделку по продаже ивановского ШПД-оператора «МТТ Коннект» 2
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
18.05.2020 Резидент «Сколково» оцифрует почти миллион актов гражданского состояния в Сахалинской области 1
31.12.2019 Sendy подключит города «Золотого кольца России» к Wechat Pay и AliPay 1
11.12.2019 Tele2 начал принимать старые телефоны на утилизацию 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
24.10.2019 Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила миллиард рублей 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
06.06.2019 Ивановская область расширит сотрудничество с «1С» 1
29.05.2019 Россияне научили «Эльбрусы» находить поддельные паспорта с помощью искусственного интеллекта 1
14.05.2019 Выручка Tele2 выросла на 15% и превысила 37 млрд рублей 1
14.02.2019 Tele2 направит 252 млн рублей на развертывание мобильных сетей в Ивановской области 1
17.01.2019 В России арестован хакер, укравший миллионы с банковских карт 1
26.12.2018 «Световые Технологии ЭСКО» и «ЭР-Телеком Холдинг» запустили проект «Умный свет» в Ивановской области 1
21.11.2018 «Восток-сервис-спецкомплект» автоматизировал обработку заказов на доставку продукции с помощью «1С:TMS Логистика. Управление перевозками» 1
12.11.2018 Сеть «Эльдорадо» открыла семь магазинов нового формата 1
26.09.2018 Администрация Ивановского муниципального района на 20% ускорила обработку обращений граждан и документов с системой Docsvision 1
10.08.2018 Россиянин, торговавший ПО для взлома Android, отделался ограничением перемещений 1
24.07.2018 MCN Telecom расширил территорию присутствия на 10 городов за два месяца 1
19.07.2018 Борец с Telegram может стать куратором телекома в обновленном Минкомсвязи 2
18.06.2018 «Ашан Ритейл Россия» расширила перечень магазинов на обслуживании в Maykor-BTE 1
24.05.2018 В России арестован хакер, ежедневно воровавший по полмиллиона 1
23.04.2018 ФСБ арестовала в России «международного» хакера, писавшего ПО для взлома PayPal, QIWI, «Вконтакте» и «Яндекса» 1
27.03.2018 Схвачен глава хакерского синдиката, укравшего миллиард евро 1
22.03.2018 «Ростелеком» и «Мегафон» впервые в Росиии запустили 5G 1
19.03.2018 Российский хакер отделался минимальным штрафом за кражу миллионов 1

Публикаций - 195, упоминаний - 247

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 15
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 7
3934 6
Комстар Регионы 89 6
VK - Mail.ru Group 2508 5
Microsoft Corporation 11628 5
Yandex - Яндекс 4129 5
Apple Inc - Эппл Рус 7861 5
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 68 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 4
Синтерра - Synterra 602 3
Скай Линк - Skylink 548 3
Freshtel 49 3
Dell EMC 2502 3
Alcatel-Lucent Enterprise 356 3
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 447 3
АйКомИнвест 15 3
Основа Телеком 55 2
Huawei 2750 2
Cisco Systems 2158 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 2
HTC Corporation 1212 2
АТОЛ ГК 168 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 327 2
Nokia Corporation 2546 2
LG Electronics 1942 2
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 2
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 2
Nokia Solutions and Networks Oy - NSN 47 2
Navitel - Навител Навигатор 255 2
Золотая Корона 282 2
Panasonic 1222 2
Позитроника - интернет-магазин электроники 46 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 500 2
Шахты 41 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 7
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 16 3
Auchan Holding - Ашан 148 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Почта России ПАО 1586 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 88 2
Яндекс.Еда 93 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 93 2
МДМ Банк 150 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
Бинбанк 184 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Electrolux - Электролюкс Рус 118 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 129 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
РАО ЕЭС России ПАО 78 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 167 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Р-Фарм 21 1
Восток-Сервис ГК 11 1
РЖД - Российские железные дороги 1093 1
АТАК - сеть магазинов 15 1
Локо-Банк 31 1
Мегаполисресурс ГК 4 1
Uber 257 1
Телефон.Ру 62 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
DiDi Chuxing 19 1
Dukascopy Bank SA 4 1
Сбер Еаптека 8 1
DST - Digital Sky Technologies 77 1
Jysan Bank - Жусан банк 3 1
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 1
УЦ Профи 2 1
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 3 1
Uber China 7 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 5
Правительство РФ 2226 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 97 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 2
Администрация Ивановского муниципального района 2 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 104 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 20 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 68 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
Правительство Ивановской области 11 1
Policía Nacional - Национальная полиция Испании 2 1
Музей Космонавтики 3 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 428 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 154 1
Счётная палата РФ 464 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 6
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 3
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 47 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 568 3
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 452 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 696 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 179 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 455 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 2
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 53 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 2
HFC - Hybrid Fiber Coax - гибридные оптико-коаксиальные сети 23 2
Тонкий клиент - Thin client 113 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 87 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 104 1
Google Android 10752 7
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 5
Apple iOS 5744 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Pokémon Go 45 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 2
Яндекс Go 50 2
Alibaba Group - AliPay 65 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
R-Style Softlab - RS-Bank 229 2
Microsoft Office 2004 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
МТС 3G-сеть 86 2
Microsoft Windows 10 6810 2
Росэнергоатом ЦОД Калининский 25 1
ЦФТ Faktura.ru 79 1
Oracle WebLogic 38 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 24 1
Biglion - Биглион 53 1
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 10 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 167 1
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 1
Cisco Aironet 13 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 19 1
Яндекс.Лавка 68 1
Правительство Москвы - RussPass - туристический сервис 7 1
МТТ YouMagic 33 1
МТС Мобильные сотрудники 40 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
Omnicomm LLS 27 1
BioLink IDenium 9 1
Linux - Debian GNU 277 1
Smart Engines - Smart Document Forensics 1 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 9 1
Балакирев Александр 9 6
Косарев Дмитрий 11 4
Воскресенский Станислав 10 4
Эмдин Сергей 67 3
Евраев Михаил 222 3
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Мельников Александр 63 2
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Арлазаров Владимир 118 1
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Греф Герман 212 1
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Соловьев Владимир 98 1
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Иванов Сергей 179 1
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Урнышев Роман 16 1
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Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 265 16
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 4
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Золотое кольцо России 7 2
POI - points of interest 60 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Пиратство - Авторское право 216 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 35 1
Русский язык 1028 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 30 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 164 1
ЕСН - Единый социальный налог 70 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 109 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Стрим-ТВ - телекомпания 81 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
Bloomberg 789 2
Discovery Channel 26 1
CNews Analytics 2006 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 2
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 22 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 329 1
Олимпийские игры - Olympic Games 307 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 120 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
Microsoft Imagine Cup 48 1
Global Inclusion Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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