Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново

Sitronics Electro единовременно подключил к своей сети 20 станций в Иванове по программе субсидирования Оператор Sitronics Electro подключил в сеть 20 быстрых зарядных станций (ЭЗС) в Иванове в конце декабря 2024 г. За два месяца на новых станциях водители зарядили свои электромобили и гибриды более чем на 6,5 МВт•ч. Проект реализован по партнёрской программе и призван расши

В Иванове за сезон самокатов пользователи «МТС Юрент» проехали более 600 тыс. километров «МТС Юрент» подвел итоги сезона самокатов в Иваново. В 2024 г. пользователи сервиса проехали более 685 тыс. километров по городу. Выяснил

«МегаФон» ускорил интернет в жилых районах Иваново «МегаФон» ускорил интернет в жилых районах Иваново. Оператор модернизировал существующие базовые станции в наиболее загруженных локациях областной столицы — в жилых кварталах и пригородах с активной концентрацией абонентов. В результате

МТС «прокачала» сеть в Большой ювелирной мастерской России ыросла на 30%. Новое качество сети теперь доступно для нескольких ювелирных заводов и мастерских. Также скорость передачи данных выросла на проходящей через город трассе регионального значения Р-600 «Иваново-Кострома». Об этом CNews сообщили представители МТС, Сеть LTE МТС охватывает районы города, где находится так называемая Большая ювелирная мастерская России. В Приволжске действуют два

Sitronics Electro запустила в Иванове станцию для быстрой зарядки электромобилей м увеличивать нашу сеть в регионах присутствия, а также появимся в 8 новых. Сейчас очередь дошла до Иваново, чему мы очень рады. Качественная и надёжная электрозарядная инфраструктура должна бы

MCN Telecom заработал в Иванове анкт-Петербург, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Владимир, Воронеж, Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск

«Мегафон» ускорил интернет в особой экономической зоне «Иваново» Более тысячи работников ОЭЗ «Иваново» получили возможность пользоваться цифровыми сервисами и мобильным интернетом 4G. Для этого «Мегафон» модернизировал инфраструктуру связи. «Мегафон» расширил покрытие сети в диапазоне 1

Первая городская клиническая больница Иваново перешла на ОС Astra Linux ГК «Астра» сообщает об успешной миграции 185 автоматизированных рабочих мест (АРМ) персонала в областном бюджетном учреждении здравоохранения «Перваяя городская клиническая больница» (ОБУЗ 1 ГКБ) в Иваново на операционную систему Astra Linux Special Edition. Российская ОС установлена на АРМ врачей, административного персонала и т.д. — практически всех сотрудников. Об этом CNews сообщили п

Мобильный интернет «МегаФона» в Иваново разогнался до 225 Мбит/с шести миллионов жителей Северо-Запада могут пользоваться самым быстрым мобильным интернетом от «МегаФона»: оператор запустил технологию LTE Advanced в нескольких регионах Северо-Западного филиала. В Иваново передача данных на скоростях до 300 Мбит/с доступна с 6 апреля. Сейчас скорости LTE Advanced доступны абонентам «МегаФона» в 16 городах по всей России, два из которых – Санкт-Петербург

В Иванове открылся государственный центр подтверждения учетных записей на Едином портале госуслуг онную подпись, что. по сути означает, обладать подтвержденной учетной записью на портале», - рассказал Балакирев. Центр работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Иваново, пл. Революции, 2/1, каб. 306. В первый же день работы его посетили более 30 человек. Аналогичные центры уже созданы в администрациях Ильинского, Савинского, Фурмановского, Шуйского мун

В Иванове откроется первый государственный центр подтверждения учетных записей на Едином портале государственных услуг 26 сентября состоится открытие первого в г. Иваново государственного центра подтверждения учетных записей на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) и региональном портале государственных и муниципальных услуг (РПГУ). В июне 2014 г.

МТС запустила сеть LTE в Иваново Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию инновационной сети LTE в Иваново. Воспользоваться услугами высокоскоростной передачи данных с помощью смартфонов, планшетов, модемов или роутеров на скорости до 75 Мбит/с можно во всех районах города. МТС развернула се

В Иванове успешно апробирована электронная запись детей в школу Школа № 30 города Иваново стала первой в области по приему электронных заявлений на зачисление в образовательное учреждение. Запись будущих первоклассников состоялась здесь в субботу, 22 февраля. Как рассказал н

В Иванове представили транспортное приложение УЭК на получение карты можно в одном из 3 пунктов выдачи, работающих на базе отделений «Сбербанка»: г. Иваново, ул. Велижская, 72; г. Иваново, ул. Ташкентская, 85; г. Иваново, пр. Ст

Система мониторинга транспорта Omnicomm повысила рентабельность компании «Водоканал» в Иваново Компания Omnicomm («Омникомм») оборудовала системой спутникового мониторинга транспорта и контроля расхода топлива автопарк компании «Водоканал» в г. Иваново. Внедрение велось компанией «Омникомм-Иваново» – авторизованным дилером компании Omnicomm на территории Ивановской и Владимирской областей. «Водокана» являеется основным подрядчи

Media Markt открывает первый магазин в Иваново акже домашних кинотеатров – в общей сложности около 150 различных моделей. В нем даже можно найти новинку от LG, самый большой телевизор в городе с диагональю 213 сантиметров – LG 84LM960V. Впервые в Иваново в магазине электроники будет установлена Wi-Fi-зона «Умный дом», в которой можно управлять освещением с помощью смартфона, а телевизором – через ноутбук. Отделы крупной и малой бытовой

Андрей Корзеев назначен техническим директором Ивановского филиала «ВымпелКома» Компания «ВымпелКом» сообщила о назначении Андрея Корзеева техническим директором Ивановского филиала. Андрей Корзеев начал свой карьерный путь в вооруженных силах России, где организовывал обеспечение командования специальной связью. Карьера в телекоммуникациях продолжилась

Дмитрий Лопатин назначен директором по продажам на массовом рынке Ивановского филиала «ВымпелКома» пешно внедрены программы, направленные на увеличение представленности продукции ГК «Аркос» на рынке Иваново и Ивановской области.

ТТК приобрел крупнейшего альтернативного оператора ШПД в Иваново Компания ТТК сообщила о приобретении 100% уставного капитала в компаниях «Дельта Телеком», «Ивтелеком» и «Центр Информационных Технологий» в городе Иваново у группы частных инвесторов. В компании считают, что сделка позволит ТТК занять лидирующие позиции на рынке широкополосного доступа (ШПД) в интернет города Иваново и Ивановской о

Cognitive Technologies автоматизирует закупки в Иваново Компания Cognitive Technologies и Администрация города Иваново заключили контракт на разработку и внедрение автоматизированной информационной системы управления закупочной деятельностью Иваново. Как ожидается, данная система позволит полност

Денис Артемьев назначен директором Ивановского филиала «ВымпелКома» Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о назначении Дениса Артемьева на должность директора Ивановского филиала. Денис Артемьев сменил на этом посту Александра Вдовина. Денис Артемьев трудится в компании «ВымпелКом» более пяти лет. Свою деятельность начал в 2006 г. с должности начальн

МТС модернизирует сеть фиксированной связи в Иваново Группа МТС объявила о начале реализации масштабной программы модернизации собственных сетей фиксированной связи (кабельного телевидения и широкополосного доступа в интернет) в городах Иваново и Шуя. До конца 2012 г. планируется полностью модернизировать сеть в регионе. Группа МТС проводит полную замену существующей сети фиксированной связи на сеть, построенную по современной

МТС и «М2М телематика» реализуют проект по спутниковому мониторингу городского транспорта в Иваново Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и «М2М телематика Иваново», региональный партнер ГК «М2М телематика», российского холдинга, объединяющего разработчиков, производителей, системных интеграторов и поставщиков законченных решений и услуг на рынке

СЭД «Евфрат» внедрен в Ивановском филиале ФГУП «Ростехинвентаризация» пании-заказчика, говорится в сообщении Cognitive Technologies. Отделения и производственные участки Ивановского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» расположены во всех крупных

«Синтерра» построила магистральную ВОЛС Иваново – Суздаль Национальный оператор связи «Синтерра» объявил о завершении строительства магистральной ВОЛС Иваново – Суздаль в Центральном федеральном округе (ЦФО). Магистраль Иваново – Суздаль общей протяженностью более 120 км построена с применением технологии спектрального уплотнения канал

В Иваново на аэродроме у военно-транспортного Ил-76 отвалился двигатель В Иваново на аэродроме "Северный" у военно-транспортного самолета Ил-76 при рулении на аэродроме на низкой скорости оторвался один из четырех двигателей, сообщает РБК. По информации Минобороны РФ

«Комстар» запускает эфирное цифровое телевидение в Иваново ацию эфирное телевизионное вещание в цифровом формате. В настоящее время компания получила необходимые лицензии и разрешительные документы для организации эфирного цифрового телевидения на территории Иваново. Данный проект включает в себя оцифровку имеющей системы беспроводного многоканального телевидения MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System). По информации Комстара», это позво

«Транзас» откроет комплекс «Транс-Форс» в Иваново Группа компаний «Транзас» и ООО «ТТ-Инвест» заключили договор на поставку образовательного и развлекательного комплекса «Транс-Форс» в г. Иваново. Запуск комплекса запланирован на декабрь текущего года. Комплекс «Транс-Форс» в г. Иваново будет расположен в ТРК «Тополь». На площади 500 кв. м. разместится зал на 114 мест. Ко

«Позитроника» открыла третий магазин в Иваново Федеральная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» открыла в Иваново третий в городе и пятый в области магазин «Позитроника». Инвестиции в открытие магазина составили 7,5 млн. рублей. Согласно стандартам сети, новый магазин (его торговая площадь 180 кв.м

«Скай Линк Северо-запад» открыл комплексный роуминг с Иваново и Костромой о автоматического голосового роуминга, роуминга мобильной передачи данных и SMS-роуминга между сетями «Скай Линк Санкт-Петербург» и CDMA-сетью Верхневолжского филиала ОАО «ЦентрТелеком» на территории Иваново и Ивановской области, а также Костромы и Костромской области. Также открыт открыт SMS-роуминг между сетями «Скай Линк-Мурманск» и ЗАО «Хабаровский Сотовый Телефон», «Скай Линк Санкт-Пет

WiMAX идет в регионы Компания «Инфосети» запустила сеть беспроводного доступа WiMAX в городе Иваново. Предоставлять услуги в г. Иваново будет компания «СеверТелеКом», которая входит в группу компаний «Инфосети». Компания обладает опытом строительства подобных сетей на территории

РКЦ ЖКХ Иваново внедрит систему мониторинга жилфонда Компания OXS начала проект внедрения автоматизированной информационной системы мониторинга (АИСМ) жилищного фонда Иваново и технологических параметров жилищно-коммунальных услуг в МУП "РКЦ ЖКХ г. Иваново". В ходе данного проекта на предприятии будет внедрено решение, разработанное на базе Microsoft

У "Би Лайн" в Иваново теперь 5000 абонентов омером"; Ввод услуги GPRS; Расширение дилерской сети до 8 точек (в основных торговых центрах города Иваново). К концу 2002 г. компания планирует удвоить абонентскую базу. Источник: собственная

В "Иваново-GSM" заработает биллинговая система EastWind BiS В июле компания "Восточный Ветер" заключила новый контракт на поставку Ивановскому Филиалу СМАРТС "Иваново-GSM" биллинговой системы EastWind BiS. В 2000 году СМАРТС был проведен тендер на поставку биллинговых систем группе своих компаний, и по его результатам в числе победителей была названа

"БИ ЛАЙН GSM" начинает работать в Иваново 4 июня 2002 года в Иваново запущен в коммерческую эксплуатацию очередной фрагмент единой сети "БИ ЛАЙН GSM" и началось подключение и обслуживание местных абонентов. Иваново стал двадцатым по счету регионом

Число абонентов МТС в Иваново достигло 10 тысяч 15 мая 2002 года к сети МТС в Ивановской области был подключен 10-тысячный активный абонент. Компания МТС начала работу в Иванове и Ивановской области 18 декабря 2001 года, таким образом 10-тысячный рубеж был преодолен менее чем за 5 месяцев работы компании. В настоящее время в составе ивановской сети МТС работает

Филиал МТС в Иванове начал эксплуатацию интегрированного решения CBOSS щью интегрированного комплексного решения CBOSS новый филиал компании МТС сможет обеспечить жителей Иваново качественной мобильной связью и современными информационными услугами, построенными н

"Комстар" объявила о начале предоставления услуг в г. Иваново "Комстар" - один из крупнейших операторов связи России, начинает предоставление услуг в г. Иваново. Компания выходит на рынок с несколькими видами услуг - телефонными картами междугородной и международной связи, услугами доступа в Интернет и услугами хостинга. Первый проект - телефон