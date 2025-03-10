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Россия ЦФО Ивановская область Иваново
СОБЫТИЯ
|10.03.2025
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Sitronics Electro единовременно подключил к своей сети 20 станций в Иванове по программе субсидирования
Оператор Sitronics Electro подключил в сеть 20 быстрых зарядных станций (ЭЗС) в Иванове в конце декабря 2024 г. За два месяца на новых станциях водители зарядили свои электромобили и гибриды более чем на 6,5 МВт•ч. Проект реализован по партнёрской программе и призван расши
|06.11.2024
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В Иванове за сезон самокатов пользователи «МТС Юрент» проехали более 600 тыс. километров
«МТС Юрент» подвел итоги сезона самокатов в Иваново. В 2024 г. пользователи сервиса проехали более 685 тыс. километров по городу. Выяснил
|19.08.2024
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«МегаФон» ускорил интернет в жилых районах Иваново
«МегаФон» ускорил интернет в жилых районах Иваново. Оператор модернизировал существующие базовые станции в наиболее загруженных локациях областной столицы — в жилых кварталах и пригородах с активной концентрацией абонентов. В результате
|24.05.2023
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МТС «прокачала» сеть в Большой ювелирной мастерской России
ыросла на 30%. Новое качество сети теперь доступно для нескольких ювелирных заводов и мастерских. Также скорость передачи данных выросла на проходящей через город трассе регионального значения Р-600 «Иваново-Кострома». Об этом CNews сообщили представители МТС, Сеть LTE МТС охватывает районы города, где находится так называемая Большая ювелирная мастерская России. В Приволжске действуют два
|16.05.2023
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Sitronics Electro запустила в Иванове станцию для быстрой зарядки электромобилей
м увеличивать нашу сеть в регионах присутствия, а также появимся в 8 новых. Сейчас очередь дошла до Иваново, чему мы очень рады. Качественная и надёжная электрозарядная инфраструктура должна бы
|27.12.2022
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MCN Telecom заработал в Иванове
анкт-Петербург, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Владимир, Воронеж, Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск
|06.12.2022
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«Мегафон» ускорил интернет в особой экономической зоне «Иваново»
Более тысячи работников ОЭЗ «Иваново» получили возможность пользоваться цифровыми сервисами и мобильным интернетом 4G. Для этого «Мегафон» модернизировал инфраструктуру связи. «Мегафон» расширил покрытие сети в диапазоне 1
|21.03.2022
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Первая городская клиническая больница Иваново перешла на ОС Astra Linux
ГК «Астра» сообщает об успешной миграции 185 автоматизированных рабочих мест (АРМ) персонала в областном бюджетном учреждении здравоохранения «Перваяя городская клиническая больница» (ОБУЗ 1 ГКБ) в Иваново на операционную систему Astra Linux Special Edition. Российская ОС установлена на АРМ врачей, административного персонала и т.д. — практически всех сотрудников. Об этом CNews сообщили п
|07.04.2016
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Мобильный интернет «МегаФона» в Иваново разогнался до 225 Мбит/с
шести миллионов жителей Северо-Запада могут пользоваться самым быстрым мобильным интернетом от «МегаФона»: оператор запустил технологию LTE Advanced в нескольких регионах Северо-Западного филиала. В Иваново передача данных на скоростях до 300 Мбит/с доступна с 6 апреля. Сейчас скорости LTE Advanced доступны абонентам «МегаФона» в 16 городах по всей России, два из которых – Санкт-Петербург
|26.09.2014
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В Иванове открылся государственный центр подтверждения учетных записей на Едином портале госуслуг
онную подпись, что. по сути означает, обладать подтвержденной учетной записью на портале», - рассказал Балакирев. Центр работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Иваново, пл. Революции, 2/1, каб. 306. В первый же день работы его посетили более 30 человек. Аналогичные центры уже созданы в администрациях Ильинского, Савинского, Фурмановского, Шуйского мун
|25.09.2014
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В Иванове откроется первый государственный центр подтверждения учетных записей на Едином портале государственных услуг
26 сентября состоится открытие первого в г. Иваново государственного центра подтверждения учетных записей на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) и региональном портале государственных и муниципальных услуг (РПГУ). В июне 2014 г.
|15.09.2014
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МТС запустила сеть LTE в Иваново
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию инновационной сети LTE в Иваново. Воспользоваться услугами высокоскоростной передачи данных с помощью смартфонов, планшетов, модемов или роутеров на скорости до 75 Мбит/с можно во всех районах города. МТС развернула се
|24.02.2014
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В Иванове успешно апробирована электронная запись детей в школу
Школа № 30 города Иваново стала первой в области по приему электронных заявлений на зачисление в образовательное учреждение. Запись будущих первоклассников состоялась здесь в субботу, 22 февраля. Как рассказал н
|10.02.2014
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В Иванове представили транспортное приложение УЭК
на получение карты можно в одном из 3 пунктов выдачи, работающих на базе отделений «Сбербанка»: г. Иваново, ул. Велижская, 72; г. Иваново, ул. Ташкентская, 85; г. Иваново, пр. Ст
|13.11.2013
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Система мониторинга транспорта Omnicomm повысила рентабельность компании «Водоканал» в Иваново
Компания Omnicomm («Омникомм») оборудовала системой спутникового мониторинга транспорта и контроля расхода топлива автопарк компании «Водоканал» в г. Иваново. Внедрение велось компанией «Омникомм-Иваново» – авторизованным дилером компании Omnicomm на территории Ивановской и Владимирской областей. «Водокана» являеется основным подрядчи
|26.06.2013
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Media Markt открывает первый магазин в Иваново
акже домашних кинотеатров – в общей сложности около 150 различных моделей. В нем даже можно найти новинку от LG, самый большой телевизор в городе с диагональю 213 сантиметров – LG 84LM960V. Впервые в Иваново в магазине электроники будет установлена Wi-Fi-зона «Умный дом», в которой можно управлять освещением с помощью смартфона, а телевизором – через ноутбук. Отделы крупной и малой бытовой
|14.02.2012
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Андрей Корзеев назначен техническим директором Ивановского филиала «ВымпелКома»
Компания «ВымпелКом» сообщила о назначении Андрея Корзеева техническим директором Ивановского филиала. Андрей Корзеев начал свой карьерный путь в вооруженных силах России, где организовывал обеспечение командования специальной связью. Карьера в телекоммуникациях продолжилась
|23.11.2011
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Дмитрий Лопатин назначен директором по продажам на массовом рынке Ивановского филиала «ВымпелКома»
пешно внедрены программы, направленные на увеличение представленности продукции ГК «Аркос» на рынке Иваново и Ивановской области.
|18.11.2011
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ТТК приобрел крупнейшего альтернативного оператора ШПД в Иваново
Компания ТТК сообщила о приобретении 100% уставного капитала в компаниях «Дельта Телеком», «Ивтелеком» и «Центр Информационных Технологий» в городе Иваново у группы частных инвесторов. В компании считают, что сделка позволит ТТК занять лидирующие позиции на рынке широкополосного доступа (ШПД) в интернет города Иваново и Ивановской о
|27.09.2011
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Cognitive Technologies автоматизирует закупки в Иваново
Компания Cognitive Technologies и Администрация города Иваново заключили контракт на разработку и внедрение автоматизированной информационной системы управления закупочной деятельностью Иваново. Как ожидается, данная система позволит полност
|23.09.2011
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Денис Артемьев назначен директором Ивановского филиала «ВымпелКома»
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о назначении Дениса Артемьева на должность директора Ивановского филиала. Денис Артемьев сменил на этом посту Александра Вдовина. Денис Артемьев трудится в компании «ВымпелКом» более пяти лет. Свою деятельность начал в 2006 г. с должности начальн
|22.09.2011
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МТС модернизирует сеть фиксированной связи в Иваново
Группа МТС объявила о начале реализации масштабной программы модернизации собственных сетей фиксированной связи (кабельного телевидения и широкополосного доступа в интернет) в городах Иваново и Шуя. До конца 2012 г. планируется полностью модернизировать сеть в регионе. Группа МТС проводит полную замену существующей сети фиксированной связи на сеть, построенную по современной
|30.05.2011
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МТС и «М2М телематика» реализуют проект по спутниковому мониторингу городского транспорта в Иваново
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и «М2М телематика Иваново», региональный партнер ГК «М2М телематика», российского холдинга, объединяющего разработчиков, производителей, системных интеграторов и поставщиков законченных решений и услуг на рынке
|19.08.2010
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СЭД «Евфрат» внедрен в Ивановском филиале ФГУП «Ростехинвентаризация»
пании-заказчика, говорится в сообщении Cognitive Technologies. Отделения и производственные участки Ивановского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» расположены во всех крупных
|14.12.2009
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«Синтерра» построила магистральную ВОЛС Иваново – Суздаль
Национальный оператор связи «Синтерра» объявил о завершении строительства магистральной ВОЛС Иваново – Суздаль в Центральном федеральном округе (ЦФО). Магистраль Иваново – Суздаль общей протяженностью более 120 км построена с применением технологии спектрального уплотнения канал
|08.10.2009
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В Иваново на аэродроме у военно-транспортного Ил-76 отвалился двигатель
В Иваново на аэродроме "Северный" у военно-транспортного самолета Ил-76 при рулении на аэродроме на низкой скорости оторвался один из четырех двигателей, сообщает РБК. По информации Минобороны РФ
|01.10.2009
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«Комстар» запускает эфирное цифровое телевидение в Иваново
ацию эфирное телевизионное вещание в цифровом формате. В настоящее время компания получила необходимые лицензии и разрешительные документы для организации эфирного цифрового телевидения на территории Иваново. Данный проект включает в себя оцифровку имеющей системы беспроводного многоканального телевидения MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System). По информации Комстара», это позво
|18.07.2008
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«Транзас» откроет комплекс «Транс-Форс» в Иваново
Группа компаний «Транзас» и ООО «ТТ-Инвест» заключили договор на поставку образовательного и развлекательного комплекса «Транс-Форс» в г. Иваново. Запуск комплекса запланирован на декабрь текущего года. Комплекс «Транс-Форс» в г. Иваново будет расположен в ТРК «Тополь». На площади 500 кв. м. разместится зал на 114 мест. Ко
|09.06.2008
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«Позитроника» открыла третий магазин в Иваново
Федеральная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» открыла в Иваново третий в городе и пятый в области магазин «Позитроника». Инвестиции в открытие магазина составили 7,5 млн. рублей. Согласно стандартам сети, новый магазин (его торговая площадь 180 кв.м
|30.01.2008
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«Скай Линк Северо-запад» открыл комплексный роуминг с Иваново и Костромой
о автоматического голосового роуминга, роуминга мобильной передачи данных и SMS-роуминга между сетями «Скай Линк Санкт-Петербург» и CDMA-сетью Верхневолжского филиала ОАО «ЦентрТелеком» на территории Иваново и Ивановской области, а также Костромы и Костромской области. Также открыт открыт SMS-роуминг между сетями «Скай Линк-Мурманск» и ЗАО «Хабаровский Сотовый Телефон», «Скай Линк Санкт-Пет
|21.05.2007
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WiMAX идет в регионы
Компания «Инфосети» запустила сеть беспроводного доступа WiMAX в городе Иваново. Предоставлять услуги в г. Иваново будет компания «СеверТелеКом», которая входит в группу компаний «Инфосети». Компания обладает опытом строительства подобных сетей на территории
|25.10.2005
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РКЦ ЖКХ Иваново внедрит систему мониторинга жилфонда
Компания OXS начала проект внедрения автоматизированной информационной системы мониторинга (АИСМ) жилищного фонда Иваново и технологических параметров жилищно-коммунальных услуг в МУП "РКЦ ЖКХ г. Иваново". В ходе данного проекта на предприятии будет внедрено решение, разработанное на базе Microsoft
|20.09.2002
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У "Би Лайн" в Иваново теперь 5000 абонентов
омером"; Ввод услуги GPRS; Расширение дилерской сети до 8 точек (в основных торговых центрах города Иваново). К концу 2002 г. компания планирует удвоить абонентскую базу. Источник: собственная
|18.07.2002
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В "Иваново-GSM" заработает биллинговая система EastWind BiS
В июле компания "Восточный Ветер" заключила новый контракт на поставку Ивановскому Филиалу СМАРТС "Иваново-GSM" биллинговой системы EastWind BiS. В 2000 году СМАРТС был проведен тендер на поставку биллинговых систем группе своих компаний, и по его результатам в числе победителей была названа
|05.06.2002
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"БИ ЛАЙН GSM" начинает работать в Иваново
4 июня 2002 года в Иваново запущен в коммерческую эксплуатацию очередной фрагмент единой сети "БИ ЛАЙН GSM" и началось подключение и обслуживание местных абонентов. Иваново стал двадцатым по счету регионом
|16.05.2002
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Число абонентов МТС в Иваново достигло 10 тысяч
15 мая 2002 года к сети МТС в Ивановской области был подключен 10-тысячный активный абонент. Компания МТС начала работу в Иванове и Ивановской области 18 декабря 2001 года, таким образом 10-тысячный рубеж был преодолен менее чем за 5 месяцев работы компании. В настоящее время в составе ивановской сети МТС работает
|20.12.2001
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Филиал МТС в Иванове начал эксплуатацию интегрированного решения CBOSS
щью интегрированного комплексного решения CBOSS новый филиал компании МТС сможет обеспечить жителей Иваново качественной мобильной связью и современными информационными услугами, построенными н
|03.08.2001
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"Комстар" объявила о начале предоставления услуг в г. Иваново
"Комстар" - один из крупнейших операторов связи России, начинает предоставление услуг в г. Иваново. Компания выходит на рынок с несколькими видами услуг - телефонными картами междугородной и международной связи, услугами доступа в Интернет и услугами хостинга. Первый проект - телефон
|15.03.2000
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Компания Art Communications завершила первый этап строительства беспроводной сотовой сети в г. Иваново
ns объявила о завершении первого этапа строительства беспроводной сотовой сети передачи данных в г. Иваново. Данный проект выполняется по заказу местного Управления Федеральной Почтовой службы
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Алексеева Олеся 18 11
|Балакирев Александр 12 6
|Косарев Дмитрий 13 4
|Воскресенский Станислав 10 4
|Кочетов Евгений 16 4
|Слизень Виталий 244 3
|Юсуфов Виталий 26 3
|Рылов Дмитрий 56 3
|Кореш Виктор 83 3
|Колмогоров Антон 21 3
|Тимонин Сергей 48 3
|Путин Владимир 3454 3
|Эмдин Сергей 69 3
|Евраев Михаил 266 3
|Мельников Александр 98 2
|Тихонов Владимир 5 2
|Багдасарян Дмитрий 25 2
|Волк Ирина 29 2
|Френкель Лев 51 2
|Корчагин Павел 18 2
|Школьников Николай 26 2
|Артемьев Денис 14 2
|Вдовин Александр 8 2
|Шарапов Константин 5 2
|Аляутдинов Тимур 22 2
|Ерохин Дмитрий 20 2
|Крайнев Анатолий 5 2
|Исаакян Армен 5 2
|Фантин Андрей 2 2
|Лопатин Дмитрий 3 2
|Дмитриева Марина 4 2
|Буракова Наталия 3 2
|Салов Владимир 2 2
|Савушкин Алексей 46 2
|Панцерный Владимир 3 2
|Орловский Виктор 408 2
|Носков Константин 241 2
|Нуралиев Борис 298 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Гуцериев Михаил 114 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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