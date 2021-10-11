Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Ивановская область
Иваново
Публикаций - 195, упоминаний - 247
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Балакирев Александр 9 6
|Косарев Дмитрий 11 4
|Воскресенский Станислав 10 4
|Эмдин Сергей 67 3
|Евраев Михаил 222 3
|Слизень Виталий 154 3
|Юсуфов Виталий 24 3
|Рылов Дмитрий 45 3
|Кореш Виктор 73 3
|Нуралиев Борис 206 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Гуцериев Михаил 107 2
|Путин Владимир 1840 2
|Орловский Виктор 229 2
|Нащекин Алексей 111 2
|Мельников Александр 63 2
|Багдасарян Дмитрий 22 2
|Френкель Лев 46 2
|Корчагин Павел 14 2
|Школьников Николай 26 2
|Акимов Максим 167 1
|Носков Константин 203 1
|Дуров Павел 216 1
|Иванов Олег 124 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Макаров Алексей 49 1
|Жаров Александр 165 1
|Рейман Леонид 471 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Греф Герман 212 1
|Ускова Ольга 128 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Теплов Олег 17 1
|Семенов Алексей 67 1
|Иванов Сергей 179 1
|Исаев Алексей 12 1
|Урнышев Роман 16 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 81 4
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
|Bloomberg 789 2
|Discovery Channel 26 1
|CNews Analytics 2006 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786348, в очереди разбора - 690024.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786348, в очереди разбора - 690024.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru