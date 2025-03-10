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Россия ЦФО Ивановская область Иваново

Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново

СОБЫТИЯ


10.03.2025 Sitronics Electro единовременно подключил к своей сети 20 станций в Иванове по программе субсидирования

Оператор Sitronics Electro подключил в сеть 20 быстрых зарядных станций (ЭЗС) в Иванове в конце декабря 2024 г. За два месяца на новых станциях водители зарядили свои электромобили и гибриды более чем на 6,5 МВт•ч. Проект реализован по партнёрской программе и призван расши
06.11.2024 В Иванове за сезон самокатов пользователи «МТС Юрент» проехали более 600 тыс. километров

«МТС Юрент» подвел итоги сезона самокатов в Иваново. В 2024 г. пользователи сервиса проехали более 685 тыс. километров по городу. Выяснил
19.08.2024 «МегаФон» ускорил интернет в жилых районах Иваново

«МегаФон» ускорил интернет в жилых районах Иваново. Оператор модернизировал существующие базовые станции в наиболее загруженных локациях областной столицы — в жилых кварталах и пригородах с активной концентрацией абонентов. В результате
24.05.2023 МТС «прокачала» сеть в Большой ювелирной мастерской России

ыросла на 30%. Новое качество сети теперь доступно для нескольких ювелирных заводов и мастерских. Также скорость передачи данных выросла на проходящей через город трассе регионального значения Р-600 «Иваново-Кострома». Об этом CNews сообщили представители МТС, Сеть LTE МТС охватывает районы города, где находится так называемая Большая ювелирная мастерская России. В Приволжске действуют два

16.05.2023 Sitronics Electro запустила в Иванове станцию для быстрой зарядки электромобилей

м увеличивать нашу сеть в регионах присутствия, а также появимся в 8 новых. Сейчас очередь дошла до Иваново, чему мы очень рады. Качественная и надёжная электрозарядная инфраструктура должна бы
27.12.2022 MCN Telecom заработал в Иванове

анкт-Петербург, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Владимир, Воронеж, Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск
06.12.2022 «Мегафон» ускорил интернет в особой экономической зоне «Иваново»

Более тысячи работников ОЭЗ «Иваново» получили возможность пользоваться цифровыми сервисами и мобильным интернетом 4G. Для этого «Мегафон» модернизировал инфраструктуру связи. «Мегафон» расширил покрытие сети в диапазоне 1
21.03.2022 Первая городская клиническая больница Иваново перешла на ОС Astra Linux

ГК «Астра» сообщает об успешной миграции 185 автоматизированных рабочих мест (АРМ) персонала в областном бюджетном учреждении здравоохранения «Перваяя городская клиническая больница» (ОБУЗ 1 ГКБ) в Иваново на операционную систему Astra Linux Special Edition. Российская ОС установлена на АРМ врачей, административного персонала и т.д. — практически всех сотрудников. Об этом CNews сообщили п
07.04.2016 Мобильный интернет «МегаФона» в Иваново разогнался до 225 Мбит/с

шести миллионов жителей Северо-Запада могут пользоваться самым быстрым мобильным интернетом от «МегаФона»: оператор запустил технологию LTE Advanced в нескольких регионах Северо-Западного филиала. В Иваново передача данных на скоростях до 300 Мбит/с доступна с 6 апреля. Сейчас скорости LTE Advanced доступны абонентам «МегаФона» в 16 городах по всей России, два из которых – Санкт-Петербург

26.09.2014 В Иванове открылся государственный центр подтверждения учетных записей на Едином портале госуслуг

онную подпись, что. по сути означает, обладать подтвержденной учетной записью на портале», - рассказал Балакирев. Центр работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Иваново, пл. Революции, 2/1, каб. 306. В первый же день работы его посетили более 30 человек. Аналогичные центры уже созданы в администрациях Ильинского, Савинского, Фурмановского, Шуйского мун
25.09.2014 В Иванове откроется первый государственный центр подтверждения учетных записей на Едином портале государственных услуг

26 сентября состоится открытие первого в г. Иваново государственного центра подтверждения учетных записей на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) и региональном портале государственных и муниципальных услуг (РПГУ). В июне 2014 г.

15.09.2014 МТС запустила сеть LTE в Иваново

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию инновационной сети LTE в Иваново. Воспользоваться услугами высокоскоростной передачи данных с помощью смартфонов, планшетов, модемов или роутеров на скорости до 75 Мбит/с можно во всех районах города. МТС развернула се
24.02.2014 В Иванове успешно апробирована электронная запись детей в школу

Школа № 30 города Иваново стала первой в области по приему электронных заявлений на зачисление в образовательное учреждение. Запись будущих первоклассников состоялась здесь в субботу, 22 февраля. Как рассказал н
10.02.2014 В Иванове представили транспортное приложение УЭК

на получение карты можно в одном из 3 пунктов выдачи, работающих на базе отделений «Сбербанка»: г. Иваново, ул. Велижская, 72; г. Иваново, ул. Ташкентская, 85; г. Иваново, пр. Ст
13.11.2013 Система мониторинга транспорта Omnicomm повысила рентабельность компании «Водоканал» в Иваново

Компания Omnicomm («Омникомм») оборудовала системой спутникового мониторинга транспорта и контроля расхода топлива автопарк компании «Водоканал» в г. Иваново. Внедрение велось компанией «Омникомм-Иваново» – авторизованным дилером компании Omnicomm на территории Ивановской и Владимирской областей. «Водокана» являеется основным подрядчи
26.06.2013 Media Markt открывает первый магазин в Иваново

акже домашних кинотеатров – в общей сложности около 150 различных моделей. В нем даже можно найти новинку от LG, самый большой телевизор в городе с диагональю 213 сантиметров – LG 84LM960V. Впервые в Иваново в магазине электроники будет установлена Wi-Fi-зона «Умный дом», в которой можно управлять освещением с помощью смартфона, а телевизором – через ноутбук. Отделы крупной и малой бытовой

14.02.2012 Андрей Корзеев назначен техническим директором Ивановского филиала «ВымпелКома»

Компания «ВымпелКом» сообщила о назначении Андрея Корзеева техническим директором Ивановского филиала. Андрей Корзеев начал свой карьерный путь в вооруженных силах России, где организовывал обеспечение командования специальной связью. Карьера в телекоммуникациях продолжилась
23.11.2011 Дмитрий Лопатин назначен директором по продажам на массовом рынке Ивановского филиала «ВымпелКома»

пешно внедрены программы, направленные на увеличение представленности продукции ГК «Аркос» на рынке Иваново и Ивановской области.
18.11.2011 ТТК приобрел крупнейшего альтернативного оператора ШПД в Иваново

Компания ТТК сообщила о приобретении 100% уставного капитала в компаниях «Дельта Телеком», «Ивтелеком» и «Центр Информационных Технологий» в городе Иваново у группы частных инвесторов. В компании считают, что сделка позволит ТТК занять лидирующие позиции на рынке широкополосного доступа (ШПД) в интернет города Иваново и Ивановской о
27.09.2011 Cognitive Technologies автоматизирует закупки в Иваново

Компания Cognitive Technologies и Администрация города Иваново заключили контракт на разработку и внедрение автоматизированной информационной системы управления закупочной деятельностью Иваново. Как ожидается, данная система позволит полност
23.09.2011 Денис Артемьев назначен директором Ивановского филиала «ВымпелКома»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщила о назначении Дениса Артемьева на должность директора Ивановского филиала. Денис Артемьев сменил на этом посту Александра Вдовина. Денис Артемьев трудится в компании «ВымпелКом» более пяти лет. Свою деятельность начал в 2006 г. с должности начальн
22.09.2011 МТС модернизирует сеть фиксированной связи в Иваново

Группа МТС объявила о начале реализации масштабной программы модернизации собственных сетей фиксированной связи (кабельного телевидения и широкополосного доступа в интернет) в городах Иваново и Шуя. До конца 2012 г. планируется полностью модернизировать сеть в регионе. Группа МТС проводит полную замену существующей сети фиксированной связи на сеть, построенную по современной
30.05.2011 МТС и «М2М телематика» реализуют проект по спутниковому мониторингу городского транспорта в Иваново

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и «М2М телематика Иваново», региональный партнер ГК «М2М телематика», российского холдинга, объединяющего разработчиков, производителей, системных интеграторов и поставщиков законченных решений и услуг на рынке

19.08.2010 СЭД «Евфрат» внедрен в Ивановском филиале ФГУП «Ростехинвентаризация»

пании-заказчика, говорится в сообщении Cognitive Technologies. Отделения и производственные участки Ивановского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» расположены во всех крупных
14.12.2009 «Синтерра» построила магистральную ВОЛС Иваново – Суздаль

Национальный оператор связи «Синтерра» объявил о завершении строительства магистральной ВОЛС Иваново – Суздаль в Центральном федеральном округе (ЦФО). Магистраль Иваново – Суздаль общей протяженностью более 120 км построена с применением технологии спектрального уплотнения канал
08.10.2009 В Иваново на аэродроме у военно-транспортного Ил-76 отвалился двигатель

В Иваново на аэродроме "Северный" у военно-транспортного самолета Ил-76 при рулении на аэродроме на низкой скорости оторвался один из четырех двигателей, сообщает РБК. По информации Минобороны РФ
01.10.2009 «Комстар» запускает эфирное цифровое телевидение в Иваново

ацию эфирное телевизионное вещание в цифровом формате. В настоящее время компания получила необходимые лицензии и разрешительные документы для организации эфирного цифрового телевидения на территории Иваново. Данный проект включает в себя оцифровку имеющей системы беспроводного многоканального телевидения MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System). По информации Комстара», это позво
18.07.2008 «Транзас» откроет комплекс «Транс-Форс» в Иваново

Группа компаний «Транзас» и ООО «ТТ-Инвест» заключили договор на поставку образовательного и развлекательного комплекса «Транс-Форс» в г. Иваново. Запуск комплекса запланирован на декабрь текущего года. Комплекс «Транс-Форс» в г. Иваново будет расположен в ТРК «Тополь». На площади 500 кв. м. разместится зал на 114 мест. Ко
09.06.2008 «Позитроника» открыла третий магазин в Иваново

Федеральная сеть магазинов компьютерной техники «Позитроника» открыла в Иваново третий в городе и пятый в области магазин «Позитроника». Инвестиции в открытие магазина составили 7,5 млн. рублей. Согласно стандартам сети, новый магазин (его торговая площадь 180 кв.м
30.01.2008 «Скай Линк Северо-запад» открыл комплексный роуминг с Иваново и Костромой

о автоматического голосового роуминга, роуминга мобильной передачи данных и SMS-роуминга между сетями «Скай Линк Санкт-Петербург» и CDMA-сетью Верхневолжского филиала ОАО «ЦентрТелеком» на территории Иваново и Ивановской области, а также Костромы и Костромской области. Также открыт открыт SMS-роуминг между сетями «Скай Линк-Мурманск» и ЗАО «Хабаровский Сотовый Телефон», «Скай Линк Санкт-Пет
21.05.2007 WiMAX идет в регионы

Компания «Инфосети» запустила сеть беспроводного доступа WiMAX в городе Иваново. Предоставлять услуги в г. Иваново будет компания «СеверТелеКом», которая входит в группу компаний «Инфосети». Компания обладает опытом строительства подобных сетей на территории
25.10.2005 РКЦ ЖКХ Иваново внедрит систему мониторинга жилфонда

Компания OXS начала проект внедрения автоматизированной информационной системы мониторинга (АИСМ) жилищного фонда Иваново и технологических параметров жилищно-коммунальных услуг в МУП "РКЦ ЖКХ г. Иваново". В ходе данного проекта на предприятии будет внедрено решение, разработанное на базе Microsoft

20.09.2002 У "Би Лайн" в Иваново теперь 5000 абонентов

омером"; Ввод услуги GPRS; Расширение дилерской сети до 8 точек (в основных торговых центрах города Иваново). К концу 2002 г. компания планирует удвоить абонентскую базу. Источник: собственная

18.07.2002 В "Иваново-GSM" заработает биллинговая система EastWind BiS

В июле компания "Восточный Ветер" заключила новый контракт на поставку Ивановскому Филиалу СМАРТС "Иваново-GSM" биллинговой системы EastWind BiS. В 2000 году СМАРТС был проведен тендер на поставку биллинговых систем группе своих компаний, и по его результатам в числе победителей была названа
05.06.2002 "БИ ЛАЙН GSM" начинает работать в Иваново

4 июня 2002 года в Иваново запущен в коммерческую эксплуатацию очередной фрагмент единой сети "БИ ЛАЙН GSM" и началось подключение и обслуживание местных абонентов. Иваново стал двадцатым по счету регионом
16.05.2002 Число абонентов МТС в Иваново достигло 10 тысяч

15 мая 2002 года к сети МТС в Ивановской области был подключен 10-тысячный активный абонент. Компания МТС начала работу в Иванове и Ивановской области 18 декабря 2001 года, таким образом 10-тысячный рубеж был преодолен менее чем за 5 месяцев работы компании. В настоящее время в составе ивановской сети МТС работает
20.12.2001 Филиал МТС в Иванове начал эксплуатацию интегрированного решения CBOSS

щью интегрированного комплексного решения CBOSS новый филиал компании МТС сможет обеспечить жителей Иваново качественной мобильной связью и современными информационными услугами, построенными н
03.08.2001 "Комстар" объявила о начале предоставления услуг в г. Иваново

"Комстар" - один из крупнейших операторов связи России, начинает предоставление услуг в г. Иваново. Компания выходит на рынок с несколькими видами услуг - телефонными картами междугородной и международной связи, услугами доступа в Интернет и услугами хостинга. Первый проект - телефон
15.03.2000 Компания Art Communications завершила первый этап строительства беспроводной сотовой сети в г. Иваново

ns объявила о завершении первого этапа строительства беспроводной сотовой сети передачи данных в г. Иваново. Данный проект выполняется по заказу местного Управления Федеральной Почтовой службы


Публикаций - 350, упоминаний - 368

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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 42
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Ростелеком 10948 26
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9594 13
Microsoft Corporation 25775 12
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Apple Inc 13154 6
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SAP SE 5601 5
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Huawei 4676 5
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Telegram Group 2940 5
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 57
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 57
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 53
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 53
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 43
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 42
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 34
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 30
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 29
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 25
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 23
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 22
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 19
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 18
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 18
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 17
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 15
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 14
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 12
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 12
Google Android 15243 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 7
Apple iOS 8583 7
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Linux OS 11533 5
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 5
Pokemon Go 81 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Apple - App Store 3109 4
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 4
Apple iPhone 6 4861 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
МТС Big Data 324 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft Windows 16882 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
РЖД Сапсан 28 2
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 2
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 2
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 177 2
МТС 3G-сеть 121 2
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 2
Cisco Works LMS - LAN Management Solution - CiscoWorks Common Services - CiscoWorks VPN Security Management Solution - CiscoWorks NCM - CiscoWorks VMS 31 2
Eastwind - EW Billing System - EastWind BiS 17 2
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 2
VK - Афиша@Mail.ru - Кино@Mail.ru 25 2
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 2
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 22 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 2
Алексеева Олеся 18 11
Балакирев Александр 12 6
Косарев Дмитрий 13 4
Воскресенский Станислав 10 4
Кочетов Евгений 16 4
Слизень Виталий 244 3
Юсуфов Виталий 26 3
Рылов Дмитрий 56 3
Кореш Виктор 83 3
Колмогоров Антон 21 3
Тимонин Сергей 48 3
Путин Владимир 3454 3
Эмдин Сергей 69 3
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Мельников Александр 98 2
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Никифоров Николай 1138 2
Гуцериев Михаил 114 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 240
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 165
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Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 304 61
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Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 47
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 46
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 42
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 75
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 59
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 48
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 39
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 39
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 31
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 30
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 30
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 18
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 17
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Золотое кольцо России 70 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 13
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 13
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 10
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 10
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 9
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 9
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Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 7
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
Стрим-ТВ - телекомпания 166 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Известия ИД 770 2
Спорт 1 HD - телеканал 44 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 2
Bloomberg 1627 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
National Geographic 95 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
ComputerWorld 144 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
Мобильные системы 118 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 1
Триколор - Комедийное - Кинопоказ HD-2 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
Триколор - Шокирующее - Кинопоказ HD-1 - российский спутниковый фильмовый телеканал 12 1
Discovery Networks 11 1
Walt Disney Channel 19 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
NPD DisplaySearch 285 1
Gartner - Dataquest 353 1
Moody's Investors Service 136 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
MForum Analytics 20 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
ИГЭУ ФГБОУ ВО - Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина 9 3
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 2
АйкомИнвест - НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 4 2
ИвГУ - Ивановский государственный университет 7 2
ККЭП ГБПОУ КК - Краснодарский колледж электронного приборостроения 3 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 16 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 10 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
КемГУ - Кемеровский государственный университет 16 1
МГУ - Географический факультет 12 1
Минздрав РФ - НМИЦ кардиологии - НМИЦК им. ак. Е. И. Чазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова ФГБУ 5 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
ТГЭУ - Тихоокеанский государственный экономический университет 3 1
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 22 1
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 1
ИВГПУ ВО ФГБОУ - Ивановский Политех - Ивановский государственный политехнический университет 5 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
University of Tartu - Tartu Ülikool - Universität Dorpat - Тартуский университет 11 1
Минздрав РФ - Ивановский научно-исследовательский институт Материнства и Детства им. В. Н. Городкова 1 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
Global Inclusion Awards 1 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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