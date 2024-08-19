Разделы

|

«МегаФон» ускорил интернет в жилых районах Иваново

«МегаФон» ускорил интернет в жилых районах Иваново. Оператор модернизировал существующие базовые станции в наиболее загруженных локациях областной столицы — в жилых кварталах и пригородах с активной концентрацией абонентов. В результате проведённых работ средние скорости мобильного интернета в смартфонах клиентов компании выросли на 30%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФон».

В процессе апгрейда технической инфраструктуры в текущем году было построено и модернизировано более 110 базовых станций в черте города. В зону стройки вошли Советский, Ленинский, Фрунзенский и Октябрьский районы, где суммарно проживают десятки тысяч ивановцев. Недавно цифровые улучшения затронули микрорайон Нежданово на окраине Фрунзенского района. Скорость интернета увеличилась в жилых кварталах с малоэтажной и частной застройкой с множеством объектов социального назначения.

Технические специалисты компании расширили частотный спектр в высокочастотном диапазоне в сети LTE. Благодаря использованию дополнительного слоя 4G увеличилась скорость интернета, емкость сети, улучшилось распространение и проникновение сигнала в закрытых помещениях.

Разработчики начинают смотреть в сторону открытых LLM-библиотек
бизнес

«Ежегодно мы наблюдаем значительный рост потребления мобильного интернет-трафика в Иваново. Чтобы удовлетворить этот растущий спрос, наши инженеры провели масштабную работу по модернизации и строительству дополнительной инфраструктуры в городе. Мы развернули новые телеком-объекты, в том числе в центре и в районах жилой многоэтажной застройки, где расположено множество социально значимых объектов. Это позволило не только значительно повысить скорость мобильной передачи данных, но и улучшить общее качество связи для 400 тыс. жителей. Теперь они могут комфортно пользоваться высокоскоростным интернетом как у себя дома, так и на работе и учебе», — сказал Евгений Кочетов, директор «МегаФона» в Иваново.

Спрос на высокие скорости интернета в Иваново подтверждает и увеличившийся объем LTE‑трафика. Ежемесячно абоненты оператора в областном центре скачивают более 2,1 тысяч ТБ данных — это на 18% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такого объема информации хватит, чтобы каждый из 400 тыс. жителей в городе ежедневно читал по 20 книг в электронном формате.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Для подавления БПЛА нужно будет получать разрешение Минобороны

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Генпрокуратура требует 84 миллиона у ИТ-резидента «Сколково» с почти миллиардной выручкой, который не платил сотрудникам зарплаты

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Российский инфраструктурный гигант ради полной независимости от SAP разрабатывает собственное ПО управления персоналом

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран

Показать еще

Наука

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024