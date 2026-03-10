Разделы

10.03.2026 Администрация города Иванова перешла с Microsoft Exchange на отечественную почтовую систему RuPost 2
21.03.2022 Первая городская клиническая больница Иваново перешла на ОС Astra Linux 4
12.11.2020 Госорганы России массово меняют Windows на Astra Linux 1
11.11.2020 Органы исполнительной власти Ивановской области перейдут на Astra Linux 1

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2639 4
9139 2
Involta - Инвольта 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 350 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 260 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5116 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5295 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3438 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13104 2
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 1
Администрация города Иваново 7 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3132 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1152 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74403 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23513 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32365 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27288 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4655 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6753 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12413 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 621 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2074 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2552 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1363 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2281 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 589 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4177 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1988 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58068 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2468 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 381 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11663 1
Linux OS 11082 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 336 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 649 2
Microsoft Windows 16484 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 330 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1793 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2468 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 996 1
Linux - Debian GNU 544 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 432 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1656 1
Microsoft Outlook 1433 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 333 1
Хохлов Михаил 8 2
Солдатов Андрей 31 1
Рудевский Антон 41 1
Воскресенский Станислав 10 1
Мишин Илья 1 1
Нуралиев Борис 296 1
Мылицын Роман 111 1
Россия - РФ - Российская федерация 159339 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 565 3
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 340 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 260 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 648 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 44 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18895 1
Россия - ЮФО - Севастополь 588 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 491 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55389 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10608 4
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1347 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1845 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 950 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32182 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10830 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2346 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9784 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2581 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4441 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8932 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2537 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2282 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2995 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 444 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4284 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2203 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7409 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3780 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11851 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3287 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51605 1
ИвГУ - Ивановский государственный университет 7 2
