Россия ЮФО Республика Крым Керчь
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1658 7
|Никифоров Николай 1136 5
|Мылицын Роман 111 2
|Фролова Светлана 42 2
|Полонский Дмитрий 15 2
|Аксенов Сергей 27 2
|Тарасова Виктория 1 1
|Путин Владимир 3300 1
|Нуралиев Борис 293 1
|Мишустин Михаил 711 1
|Соловьев Владимир 107 1
|Старовойт Роман 21 1
|Соколов Максим 27 1
|Тероев Михаил 1 1
|Черников Михаил 7 1
|Росляков Владислав 2 1
|Воскресенский Станислав 10 1
|Гросс-Днепров Филипп 2 1
|Антонова Ирина 5 1
|Жаров Александр 176 1
|Волин Алексей 121 1
|Определенов Владимир 20 1
|Харитонов Александр 68 1
|Камакин Юрий 30 1
|Федоров Валерий 13 1
|Хохлов Михаил 8 1
|Сивцев Илья 162 1
|Куртеев Валентин 5 1
|Зинько Виктор 1 1
|Грицай Наталья 1 1
|Кокорюкин Василий 4 1
|Стребкова Галина 1 1
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 16 1
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 56 1
|Ахметов Ринат 55 1
|Таврин Иван 119 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Поляков Андрей 13 1
|Чернышов Петр 13 1
|Аксенев Сергей 1 1
|Известия ИД 683 1
|Вести FM - Вести ФМ 13 1
|Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 128 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|Интерфакс Украина 12 1
|АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 64 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 240 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8306 1
