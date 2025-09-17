Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183109
ИКТ 14233
Организации 11064
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3507
Системы 26212
Персоны 78691
География 2948
Статьи 1555
Пресса 1255
ИАА 729
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2718
Мероприятия 871

Россия ЮФО Республика Крым Керчь

Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь

"Керчь", 1983 год. Художник — Валерий Андреевич Рябовол. "Керчь", 1983 год. Художник — Валерий Андреевич Рябовол.
"Керчь", 1983 год. Художник — Валерий Андреевич Рябовол.

УПОМИНАНИЯ


17.09.2025 Западные границы Кубани получили новые скорости мобильного интернета 1
17.05.2022 Крымскому оператору дали 1,8 миллиарда на скоростной интернет 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
03.02.2021 Владимир Определенов, CDTO Пушкинского музея в интервью CNews: Технологии должны быть только там, где они уместны 1
24.10.2018 Россияне выпустили настоящую игру Doka 2 «в школьных декорациях» 1
17.10.2018 Navitel обновил карты России, Беларуси, Казахстана 1
10.05.2018 В Краснодарском крае завершились испытания отечественного беспилотного транспорта 1
16.03.2018 «Деметра» расскажет о древнейшем городе России на языке мультимедиа 2
30.12.2016 Современными услугами мобильной связи обеспечено около 97% территории Крыма 2
31.05.2016 ОС специального назначения Astra Linux Special Edition пополнила Единый реестр российского ПО 1
27.05.2016 Севастополь и трасса Симферополь – Алушта полностью обеспечены покрытием 3G 2
18.03.2016 Минкомсвязи подвело итоги двух лет работы в Крыму по направлению телекоммуникаций 2
01.02.2016 В Крыму заработал второй оператор мобильной связи 1
13.08.2015 На курортах Крыма заработала сеть 3G и LTE 2
12.03.2015 В Крыму продолжается развитие сетей стандартов 3G и LTE 2
08.08.2014 В почтовое обращение выходят марки серии «Медали. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 1
18.07.2014 Анонс продукции на август 2014 г. 1
04.07.2014 Правительство РФ перетелефонизирует Крым 1
01.07.2014 В Крыму и Севастополе началось вещание российских мультиплексов 1
03.06.2014 «1С» переводит компании Крыма на российские версии продуктов 1
29.04.2014 Система радиоконтроля в Крыму будет модернизирована 1
25.04.2014 Крым связали с Россией подводной волоконно-оптической линией 1
15.04.2014 В Крыму развернута группировка мобильных комплексов радиоконтроля 1
20.03.2014 У «Аквариуса» появился первый партнер в Крыму 1
04.02.2013 Банк «Морской» присоединился к системе Contact 1
28.08.2012 «Черноморский банк развития и реконструкции» стал участником системы Contact 1
15.06.2012 Новым участником системы «Лидер» в Украине стал «Черноморский Банк Развития и Реконструкции» 1
24.10.2011 R2-D2: Обзор Android-приложения Gloss.ua - афиша в 16 городах Украины 1
14.04.2010 Большинство россиян считают Сталинградскую битву важнейшим событием Великой отечественной войны 1
02.06.2009 На «Яндекс.Картах» появились все областные центры Украины 1
10.11.2008 «Яндекс.Карты» пополнились еще пятью городами 1
27.11.2007 Нефтяной разлив под Керчью снял радарный спутник Германии 1
09.08.2007 Абсурдная Россия: картографическая трагедия 1
28.07.2003 Кандалакша получила систему морской связи при бедствии 1
22.04.2003 «Зебра Телеком» удешевила звонки в города-герои 1

Публикаций - 43, упоминаний - 49

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2272 10
Миранда-Медиа - Крымтелеком 54 5
К Телеком - Исеть Телеком 89 5
Ростелеком 10118 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 172 3
Киевстар - Kyivstar 550 3
К-Телеком - Win Mobile 45 3
8741 2
Huawei 4114 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 587 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 384 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 198 2
Yandex - Яндекс 8121 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 381 2
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 27 2
Укртелеком 241 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13747 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9055 2
Миранда-Медиа 65 2
Ascreen - Аскрин - Ascreen Interactive Media - Ascreen Engineering 24 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
Microsoft Corporation 25054 1
Intel Corporation 12428 1
Softline - Софтлайн 3122 1
AMD - Advanced Micro Devices 4400 1
Базальт СПО - BaseALT 742 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 337 1
Valve Software 228 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 239 1
Nvidia Corp 3655 1
Philax - Филакс 12 1
Involta - Инвольта 1 1
Восход ФГБУ НИИ 668 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2208 1
QuantumScape 4 1
Samsung Electronics 10491 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 319 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 933 1
Adobe Systems 1563 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
ЧБРР - Черноморский банк развития и реконструкции 5 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Ростех - Вертолеты России 172 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 442 1
УЦ Профи 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1970 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2940 1
NanduQ - Qiwi 1001 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
РЖД - Балтийский вокзал 2 1
Лента - Сеть розничной торговли 2221 1
Сталинградская битва Музей-заповедник 5 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 314 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 57 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 20 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 43 1
Ватутинки Пансионат 20 1
Кампэй - Comepay - платежная система 43 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 311 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 9 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 62 1
Лидер УК 25 1
Морской банк 9 1
Лидер НКО - Международные денежные переводы - платежная система - Leader International Money Transfers System 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12541 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6198 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3082 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3301 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4673 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5148 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4717 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2884 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 159 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 183 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 269 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5110 2
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 69 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1114 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 159 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2093 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 302 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 186 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 691 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 26 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 502 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 145 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5680 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 476 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 278 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 718 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6339 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 770 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 45 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 19 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 99 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70756 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26645 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28616 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31322 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8973 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6603 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21574 8
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 377 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22025 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55288 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4797 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25255 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17614 5
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 572 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12560 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12068 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22410 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8493 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33042 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11060 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9894 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25517 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6519 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14394 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4346 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9538 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12138 3
Пропускная способность - Bandwidth 1808 3
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 531 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4742 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2036 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1169 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12797 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11687 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8439 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2559 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3017 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13233 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2874 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16712 2
Linux OS 10642 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 595 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 969 9
IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1646 7
Linux - Debian GNU 514 7
Intel x86 - архитектура процессора 1952 5
Microsoft Windows 16136 5
Google Android 14491 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 102 3
Apple iPhone 6 4861 3
Google Play - Google Store - Android Market 3391 2
Microsoft Windows XP 2412 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 176 2
Huawei TaiShan - Серия серверов 35 2
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 133 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 576 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4974 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2385 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 37 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 2
Apple macOS 2182 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 78 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 88 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 560 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 200 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 185 1
Red Hat Ceph Storage 107 1
QEMU 55 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Doka 2 2 1
Google Earth - Google Планета Земля 459 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 45 1
Панорама КБ - Imagery Creator 4 1
OpenNebula 40 1
РАН КарНЦ - RakeSearch 4 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 62 1
Панорама КБ - ГИС Сервер - GIS WebService SE - GIS WebServer SE 37 1
HAProxy - сервис балансировки трафика 15 1
Open vSwitch - OpenVSwitch 18 1
Медведев Дмитрий 1658 7
Никифоров Николай 1136 5
Мылицын Роман 111 2
Фролова Светлана 42 2
Полонский Дмитрий 15 2
Аксенов Сергей 27 2
Тарасова Виктория 1 1
Путин Владимир 3300 1
Нуралиев Борис 293 1
Мишустин Михаил 711 1
Соловьев Владимир 107 1
Старовойт Роман 21 1
Соколов Максим 27 1
Тероев Михаил 1 1
Черников Михаил 7 1
Росляков Владислав 2 1
Воскресенский Станислав 10 1
Гросс-Днепров Филипп 2 1
Антонова Ирина 5 1
Жаров Александр 176 1
Волин Алексей 121 1
Определенов Владимир 20 1
Харитонов Александр 68 1
Камакин Юрий 30 1
Федоров Валерий 13 1
Хохлов Михаил 8 1
Сивцев Илья 162 1
Куртеев Валентин 5 1
Зинько Виктор 1 1
Грицай Наталья 1 1
Кокорюкин Василий 4 1
Стребкова Галина 1 1
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 16 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 56 1
Ахметов Ринат 55 1
Таврин Иван 119 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Поляков Андрей 13 1
Чернышов Петр 13 1
Аксенев Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153182 34
Россия - ЮФО - Севастополь 568 28
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 973 21
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 164 17
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 253 15
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 14
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 621 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18251 13
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 29 12
Россия - ЮФО - Республика Крым - Евпатория 29 10
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 45 9
Украина 7735 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45022 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3014 8
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 41 8
Россия - ЮФО - Республика Крым - Алушта 17 7
Украина - Киев 1137 6
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 51 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1666 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1965 4
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 339 4
Беларусь - Минск 666 4
Украина - Одесса 188 4
Земля - планета Солнечной системы 10573 3
Беларусь - Белоруссия 5948 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 957 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1377 3
Европа 24514 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17823 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Судак 11 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 899 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 630 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 445 2
Россия - УФО - Курганская область 562 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 604 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 861 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 344 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 102 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53000 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3107 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53953 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31118 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8832 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6806 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11532 7
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 603 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50314 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9749 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10450 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 3
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 226 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10364 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19856 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 419 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4168 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11289 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1111 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8170 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9392 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1788 2
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2550 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 544 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1550 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6673 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 290 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2847 1
POI - points of interest 169 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 21 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14676 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 359 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 443 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2216 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 683 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 654 1
НКО - Некоммерческая организация 536 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 97 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6189 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 42 1
Известия ИД 683 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 128 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Интерфакс Украина 12 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 64 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 240 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8306 1
РАН - Российская академия наук 1972 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 193 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1607 2
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 30 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 13 1
ИвГУ - Ивановский государственный университет 6 1
Государственный Русский музей 48 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 28 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384330, в очереди разбора - 731568.
Создано именных указателей - 183109.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще