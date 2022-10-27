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Индексная книга (каталог) CNews*
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1С:Отчетность

СОБЫТИЯ

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27.10.2022 В России построят систему защиты от западных хакеров на основе технологий «суверенного Рунета» 1
02.09.2022 Проукраинские хакеры атаковали российские системы документооборота, чтобы оставить россиян без молока 1
01.09.2022 В России построят госплатформу - «убийцу» хакеров 1
29.08.2022 Готовится крупная кибератака на российский госсектор. В даркнете скупают пароли чиновников 1
23.08.2022 В России создадут реестр недопустимых нарушений кибербезопасности 1
19.08.2022 Касперская: все смартфоны в России могут отключить. Но можно перейти на кнопочные телефоны 1
21.07.2022 После начала спецоперации на Украине хакеры поставили невероятный рекорд, атакуя российские ИТ-системы 1
27.06.2022 «1С-Рарус» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты в международной компании «Келлогг рус» 1
22.04.2022 «1С» под колоссальной DDoS-атакой. Под ударом важные сервисы и сдача отчетов в налоговую 2
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 1
13.02.2018 «1С» будет раздавать «Готовое рабочее место» из облака Mail.Ru 1
08.07.2016 Платежный сервис Fondy готов платить, если не поможет сэкономить клиентам 1
08.06.2015 «ЮниКредит Банк» совместно с «Калуга Астрал» запустил сервис электронной отчетности для СМБ-клиентов 1
03.06.2014 «1С» переводит компании Крыма на российские версии продуктов 1
17.09.2013 «1С-Рарус» автоматизировал бухгалтерский учет в «Он-Медиа» 1
29.05.2013 «1С:Первый БИТ» обновил учетную систему в «Мире ворот» 1
15.03.2013 «1С-Битрикс» обновил решения для создания сайтов и интернет-магазинов «1С:Франчайзи» 1
28.09.2012 "Инфостарт": Если не нашли у нас – нет нигде 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

1С:Отчетность и организации, системы, технологии, персоны:

9630 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5677 6
1С-Рарус 984 4
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 946 3
Инфостарт - Infostart 11 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 261 2
Информзащита 945 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1358 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 979 2
Код Безопасности 816 2
Такском - Taxcom 256 2
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 139 2
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 34 1
1С:Франчайзинг 27 1
Северсталь ПАО - Северсталь Проект 4 1
ПИК ГК - ПИК Digital - ПИК Технологии 7 1
1С:Сервистренд 5 1
Импульс-ИВЦ 19 1
SAP SE 5608 1
Yandex - Яндекс 9281 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3464 1
Microsoft Corporation 25811 1
Apple Inc 13205 1
Meta Platforms - Facebook 4625 1
InfoWatch - Инфовотч 1189 1
VK - Mail.ru Group 3607 1
Telegram Group 2963 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 512 1
Visiology - Визиолоджи 96 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4998 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 703 1
1С-Битрикс - Bitrix 677 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 1
ICL ГК - ICL Group 505 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 1
Тензор 175 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 1
Ростех - РТ-Информ 149 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 18 1
Почта России ПАО 2377 7
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 2
Белая Дача Агрохолдинг - Белая Дача ГК - Белая Дача Маркет - Белая Дача Трейдинг - Белая Дача Фарминг 19 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
Kellogg Community Federal Credit Union - Kellogg Company - Келлогг Рус 14 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 728 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК - ТГК-16 4 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 13 1
Черемушки 62 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Черноголовка ГК - Любятово 9 1
Пермский пороховой завод ФКП 2 1
Передовые мебельные технологии 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8908 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1066 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 196 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Газпром нефть 731 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 514 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 157 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 1
Komatsu - Комацу 20 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 132 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 157 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Абрау-Дюрсо 24 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Просвещение ФГУП - издательство 30 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 17 1
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 5 1
Чеченские минеральные воды 3 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13942 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3660 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3326 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2135 2
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 25 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3074 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3953 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6571 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 144 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2079 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4962 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1195 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2874 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 185 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 33 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14018 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35275 9
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3843 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36409 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54189 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25987 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24522 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2436 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12245 3
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 358 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13192 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18214 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26460 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10047 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7854 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12904 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1163 2
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1391 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6719 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26926 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13706 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 436 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33624 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14325 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5886 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13102 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1496 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2731 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1437 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4370 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4885 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1288 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1185 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 520 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 632 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6518 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26411 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2579 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3289 1
Часы - Watch 1065 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 33 9
1С:ОФД 9 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2559 6
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1014 5
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 704 4
1С:Контрагент 7 3
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 55 3
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 490 3
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 51 2
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 23 2
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 76 2
1С:Подпись 3 2
1С:ERP Управление предприятием 851 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 319 2
Информзащита - IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 98 2
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 71 2
1С:Розница 110 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 230 2
1С:Бизнес-сеть 6 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 106 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 76 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайт 1С:Франчайзи 3 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 218 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 66 1
Такском 1С 8 1
Navicon BI 2 1
1С:Маркировка 1 1
1С:Предприниматель 13 1
1С:Номенклатура 5 1
1С:Кредит 2 1
1С:Садовод 2 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7649 1
Google Android 15295 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3568 1
Apple - App Store 3125 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1222 1
JavaScript - JS - язык программирования 1431 1
Microsoft Office 365 1046 1
Коростелев Павел 43 2
Баркетов Павел 6 1
Никитин Алексей 38 1
Самойленко Максим 67 1
Филиппов Олег 14 1
Чернин Игорь 7 1
Матвеев Иван 10 1
Курмаев Рустам 41 1
Никонов Дмитрий 8 1
Юхтимовский Дмитрий 2 1
Щербель Сергей 6 1
Чистов Павел 3 1
Хуторцев Сергей 12 1
Костюнин Дмитрий 1 1
Павленко Ирина 2 1
Митичкин Станислав 2 1
Станиславский Денис 1 1
Жиляева Елена 1 1
Грицай Наталья 1 1
Аюханов Артур 2 1
Гилев Евгений 3 1
Лустин Алексей 2 1
Бочков Алексей 3 1
Казьмин Василий 2 1
Ковалева Юлия 1 1
Курганов Николай 1 1
Карельский Дмитрий 1 1
Шилкин Николай 2 1
Чавалах Александр 2 1
Кудяков Герман 2 1
Гутников Александр 4 1
Кунташов Александр 2 1
Орефков Александр 2 1
Цыденов Доржи 2 1
Насипов Фарит 3 1
Carroll Lewis - Кэрролл Льюис 12 1
Гатауллин Ильназ 28 1
Путин Владимир 3462 1
Касперская Наталья 319 1
Оганесян Ашот 154 1
Россия - РФ - Российская федерация 166975 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47749 4
Украина 7936 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2074 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54860 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2544 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 661 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1057 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 405 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Евпатория 33 1
Европа 24992 1
Азия - Азиатский регион 5935 1
Беларусь - Белоруссия 6315 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19598 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8606 1
Россия - ЮФО - Севастополь 617 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1090 1
Россия - СФО - Новосибирск 4895 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1813 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 684 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1363 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 721 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3361 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 585 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 46 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 173 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 257 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 32 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 60 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53693 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57948 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6607 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6587 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33928 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16159 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3507 3
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4625 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27423 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8889 2
Энергетика - Energy - Energetically 5896 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 874 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3801 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6626 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2444 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21781 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9124 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 396 2
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 240 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3135 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11713 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4808 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1646 1
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