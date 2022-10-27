Индексная книга (каталог) CNews*
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1С:Отчетность
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 20, упоминаний - 21
1С:Отчетность и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 1
|АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
|Коростелев Павел 43 2
|Баркетов Павел 6 1
|Никитин Алексей 38 1
|Самойленко Максим 67 1
|Филиппов Олег 14 1
|Чернин Игорь 7 1
|Матвеев Иван 10 1
|Курмаев Рустам 41 1
|Никонов Дмитрий 8 1
|Юхтимовский Дмитрий 2 1
|Щербель Сергей 6 1
|Чистов Павел 3 1
|Хуторцев Сергей 12 1
|Костюнин Дмитрий 1 1
|Павленко Ирина 2 1
|Митичкин Станислав 2 1
|Станиславский Денис 1 1
|Жиляева Елена 1 1
|Грицай Наталья 1 1
|Аюханов Артур 2 1
|Гилев Евгений 3 1
|Лустин Алексей 2 1
|Бочков Алексей 3 1
|Казьмин Василий 2 1
|Ковалева Юлия 1 1
|Курганов Николай 1 1
|Карельский Дмитрий 1 1
|Шилкин Николай 2 1
|Чавалах Александр 2 1
|Кудяков Герман 2 1
|Гутников Александр 4 1
|Кунташов Александр 2 1
|Орефков Александр 2 1
|Цыденов Доржи 2 1
|Насипов Фарит 3 1
|Carroll Lewis - Кэрролл Льюис 12 1
|Гатауллин Ильназ 28 1
|Путин Владимир 3462 1
|Касперская Наталья 319 1
|Оганесян Ашот 154 1
|World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4012 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468055, в очереди разбора - 725383.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468055, в очереди разбора - 725383.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.