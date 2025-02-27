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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мираторг АПХ Мираторг Агропромышленный Холдинг

Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг


27.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 1
07.10.2024 «Фура» приобрела цифрового экспедитора из ГК Trucker 1
17.06.2024 Более 100 москвичей отравились в сервисе для доставки готовой еды 1
10.04.2024 Хакеры вымогают полмиллиарда у крупнейшего землевладельца России 1
Дмитрий Рубин, Naumen: За 20 лет мы создали целую экосистему в области управления ИТ 1
14.02.2024 «ИЦ Телеком-Сервис» оснастил сеть парков развлечений Joki Joya интерактивным и AV-оборудованием 1
30.01.2024 HR-активность в интернете: как крупные компании привлекают новых сотрудников 1
22.01.2024 Студенты определили лучших работодателей 1
14.03.2023 Intheme Lab разработала систему управления логистикой IT Vectura Platform 1
01.02.2023 «Сберкорус» перевел на российское программное обеспечение 170 торговых сетей и 4000 их поставщиков 1
21.07.2022 После начала спецоперации на Украине хакеры поставили невероятный рекорд, атакуя российские ИТ-системы 1
07.07.2022 «Сберкорус» перевела сеть супермаркетов «Кировский» на свою систему обмена документами 1
22.04.2022 «1С» под колоссальной DDoS-атакой. Под ударом важные сервисы и сдача отчетов в налоговую 1
14.04.2022 В Сеть утекли электронные письма российского министерства и губернаторской администрации 1
22.03.2022 Хакеры заблокировали данные огромного российского агрохолдинга 6
17.01.2022 «Сберкорус» завершил перевод «Мираторга» на электронный обмен данными с оптовыми покупателями 1
27.09.2021 Компания Galileosky учредила новую премию в области GPS/ГЛОНАСС-мониторинга 1
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга 1
18.09.2020 «Корус Консалтинг» оптимизирует работу розничных сетей с персоналом с помощью Verme WFM 1
27.02.2020 Synerdocs и Минтранс запустили эксперимент по продвижению электронной транспортной накладной 2
27.01.2020 Приборы Galileosky использовались при строительстве газопровода «Сила Сибири» 1
25.02.2019 ГК «Рамакс» стала официальным партнером Swiss Aviation Software 1
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 1
18.07.2018 «Рамакс» стал партнером Центра инноваций в гражданской авиации 1
30.03.2018 ИТ в ритейле: итоги 2017 года и перспективы развития 1
16.06.2017 Система BioTime внедрена в сети бургерных #FARШ 1
20.07.2015 72% компаний розничной торговли готовы внедрить EDI в факторинг 1
18.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 2
05.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 2
13.01.2015 Конференция CNews «ИКТ в ритейле 2015» 2
12.09.2013 Число заказчиков на ЭТП «Газпромбанка» выросло в 10 раз 2
24.06.2013 Агрохолдинг «Мираторг» приобрел новый пакет лицензий Microsoft Dynamics NAV 3
03.02.2010 СЭД «Летограф» внедрили на заводе «Конкордия» 3
24.02.2009 «Мираторг» управляет договорами вместе с «Летографом» 3

Публикаций - 34, упоминаний - 50

Мираторг АПХ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8965 4
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 222 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 4
Galileosky - ГалилеоСкай 20 3
SAP SE 5289 3
Microsoft Corporation 24682 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 3
Yandex - Яндекс 7447 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 125 3
Cisco Systems 5125 2
Meta Platforms - Facebook 4446 2
IBM - International Business Machines Corp 9450 2
Корус Консалтинг ГК 1227 2
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 2
Ramax - Рамакс 116 2
Celonis 26 2
Deutsche Lufthansa Systems 24 2
Inform GmbH 49 2
Летограф - Letograf 80 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 2
Информзащита 767 2
8275 2
Inventive Retail Group 76 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2921 2
VK - Mail.ru Group 3459 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Verme - Верме - Инвент консалтинг 17 1
Prisma - Нейронные сети 38 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Иннодата - Innodata 22 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 1
Swiss-AS - Swiss Aviation Software 2 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 24 1
AR Door 3 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
Gurtam - Гуртам - Гуртсофт 10 1
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 67 1
DDoSecrets - Distributed Denial of Secrets - Хакерская группировка 2 1
Softline - Софтлайн 2853 1
Почта России ПАО 2120 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 859 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1036 6
РЖД - Российские железные дороги 1915 5
Газпром ПАО 1345 5
ВкусВилл - Избёнка 160 4
Лента - Утконос 177 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 3
Альфа-Банк 1778 3
Лента - Сеть розничной торговли 2093 3
Русагро Группа Компаний 279 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
OR Group - Обувь России 29 3
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 589 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 3
KupiVip - Приват Трэйд 81 3
Finn Flare - ФФ Стайл 43 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
Новард УК - Novard 72 3
Zolla - Золла 17 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1365 3
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2396 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 2
X5 Group - Перекрёсток 550 2
McDonald’s - Макдоналдс 198 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
Татнефть 227 2
Royal Dutch Shell - Шелл 211 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 869 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 31 2
ГПБ - Газпромбанк 1089 2
GFG - Lamoda - Купишуз 167 2
Yves Rocher - Ив Роше 34 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 2
Северсталь ПАО - Severstal 485 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 3
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 126 3
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 2
Федеральное казначейство России 1783 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2888 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 920 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 111 1
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 13 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4796 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3352 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4547 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 984 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 406 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 6 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 684 1
Росгосэкспертиза ФГБУ - центр экспертизы и сертификации в области охраны и реставрации памятников истории и культуры 1 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 129 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 42 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 350 1
АФТ - Ассоциация Финтех 171 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 10
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Яндекс.Маркет 958 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 884 1
Swiss-AS AMOS 34 1
Renault Kaptur 10 1
KIA Rio Hatchback 17 1
Verme WFM - Verme Workforce Management 2 1
Skoda Rapid 5 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Газпром - Сила Сибири - Магистральный газопровод 13 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 20 1
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BioLink BioTime 65 1
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Microsoft Windows BitLocker 936 1
Microsoft Dynamics 1177 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 135 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 9 1
Почта России - МИКС Почтовый супермаркет - Почта Маркет 4 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 589 1
Naumen CEC - Naumen Сustomer Engagement Center 1 1
Naumen ESM - Naumen Enterprise Service Management 1 1
Naumen SAM - Naumen Software Asset Management 7 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 958 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 709 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 423 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 164 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1798 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 618 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 384 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 1
Садовенко Илья 65 3
Мушаков Игорь 36 3
Попов Павел 21 3
Зайцев Николай 32 3
Голубев Александр 19 3
Заузолков Дмитрий 6 3
Ковалев Сергей 25 3
Козлов Михаил 174 3
Гегамов Николай 18 3
Карпенко Дмитрий 31 3
Еремеев Сергей 25 3
Миронов Александр 16 3
Левиков Антон 69 3
Разгуляев Валерий 18 3
Александрин Андрей 15 3
Быстров Константин 24 3
Коваленко Антон 28 3
Хлуднев Егор 17 3
Шестаков Андрей 10 3
Мусина Галина 6 3
Чаморцев Владимир 6 3
Миндорин Сергей 3 3
Холопов Игорь 5 3
Ревякин Максим 5 2
Бахин Евгений 22 2
Готовченков Дмитрий 6 2
Староверов Денис 14 2
Кузнецов Сергей 154 1
Михалев Максим 16 1
Скрынский Василий 3 1
Заржецкий Александр 35 1
Николашин Павел 3 1
Ратина Ирина 2 1
Бариев Искандер 10 1
Краснов Александр 74 1
Лукин Глеб 19 1
Степанов Константин 11 1
Черногоров Андрей 65 1
Демиденко Матвей 1 1
Матвеев Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 935 3
Украина 7635 3
Европа 21812 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1787 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2260 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1681 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 613 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3976 2
Россия - ЦФО - Калужская область 988 2
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 207 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 368 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 939 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1179 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 564 1
Россия - СФО - Новосибирск 4335 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1018 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 921 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2932 1
Россия - УФО - Свердловская область 1522 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 624 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1301 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 562 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 591 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1489 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 914 1
Германия - Федеративная Республика 12711 1
Таджикистан - Республика 867 1
Россия - ЦФО - Брянская область 356 1
Беларусь - Брестская область - Брест 60 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7512 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7049 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4919 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5045 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4871 4
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 513 4
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