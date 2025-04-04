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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 172270
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Алясов Андрей



04.04.2025 Большинство россиян выступают за совмещение работы и учебы 1
22.01.2024 Студенты определили лучших работодателей 1
13.08.2018 Tele2 проведет хакатон по анализу и обработке естественного языка 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Алясов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2935 2
Siemens AG - Siemens Group 2597 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4978 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 471 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 20 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
МегаФон 9111 1
Google LLC 11887 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4046 1
Yandex - Яндекс 7552 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12990 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 462 1
Ингосстрах СПАО 425 1
РЖД - Российские железные дороги 1929 1
Газпром ПАО 1354 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 512 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1400 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 119 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
Почта России ПАО 2138 1
Русагро Группа Компаний 281 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1660 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 126 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 38 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 360 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 239 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 64 1
Газпром нефть 629 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 116 1
Альфа-Банк 1786 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 36 1
Unilever - Юнилевер Русь 158 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1206 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 929 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7468 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7228 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1248 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20906 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13486 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12213 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6739 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20087 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 637 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7821 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 221 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51805 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12739 1
JavaScript - JS - язык программирования 1212 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1814 1
Жигулев Андрей 2 1
Плесков Павел 1 1
Мерзляков Антон 16 1
Патока Андрей 109 1
Скворцова Светлана 12 1
Шатиров Георгий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 146952 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43739 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13848 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29656 2
Образование в России 2255 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5921 1
Черкизон - Черкизовский рынок 157 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7936 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4427 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 930 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2148 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5706 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4955 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2472 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16552 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48697 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2394 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2463 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 322 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351170, в очереди разбора - 760800.
Создано именных указателей - 172270.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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