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Алясов Андрей
|04.04.2025
|Большинство россиян выступают за совмещение работы и учебы 1
|22.01.2024
|Студенты определили лучших работодателей 1
|13.08.2018
|Tele2 проведет хакатон по анализу и обработке естественного языка 1
Алясов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
|Жигулев Андрей 2 1
|Плесков Павел 1 1
|Мерзляков Антон 16 1
|Патока Андрей 109 1
|Скворцова Светлана 12 1
|Шатиров Георгий 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146952 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43739 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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