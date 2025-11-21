Получите все материалы CNews по ключевому слову
MLOps NLP Natural Language Processing NLU Natural Language Understanding Обработка естественного языка Компьютерная лингвистика Инжиниринг языка
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
MLOps и организации, системы, технологии, персоны:
|Дырмовский Дмитрий 142 11
|Любимов Алексей 33 5
|Петров Кирилл 36 5
|Чернышенко Дмитрий 575 5
|Ведяхин Александр 167 4
|Калагин Илья 13 3
|Кондратьев Арсений 13 3
|Алексеев Олег 20 3
|Козак Николай 183 3
|Андреев Сергей 66 3
|Крушинский Александр 27 3
|Romano Gianluca - Романо Джанлука 3 3
|Путин Владимир 3351 3
|Попов Сергей 149 2
|Сирота Юрий 67 2
|Аршавский Анджей 31 2
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 31 2
|Василенко Евгения 23 2
|Белевцев Андрей 89 2
|Тихонов Александр 68 2
|Сегалович Илья 41 2
|Раевский Алексей 77 2
|Кулешов Александр 28 2
|Райгородский Андрей 44 2
|Свинцов Андрей 50 2
|Мерзляков Антон 17 2
|Романов Дмитрий 67 2
|Бурнаев Евгений 24 2
|Щиров Илья 45 2
|Малых Валентин 3 2
|Ян Давид 69 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 608 2
|Шабанова Яна 5 2
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 2
|Солонин Виталий 89 2
|Голицын Сергей 43 2
|Дашковская Марина 2 2
|Вирясов Владислав 32 2
|Завьялов Иван 3 2
|Никифоров Николай 1136 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406219, в очереди разбора - 733571.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.