MLOps NLP Natural Language Processing NLU Natural Language Understanding Обработка естественного языка Компьютерная лингвистика Инжиниринг языка

MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


12.02.2026 Технологии искусственного интеллекта 2026 1
21.11.2025 Skyward SMS Antifraud v1.5: распознавание и блокировка P2P-трафика и обработка в реальном времени 1
13.11.2025 «Честный знак» автоматизирует контакт-центр с помощью ИИ: речевая аналитика и голосовой робот BSS при участии ITFB Group 1
31.10.2025 SL Soft FabricaONE.AI и НППКТ подтвердили совместимость платформы для создания ИИ-агентов Robovoice и операционной системы «ОСнова» 1
22.10.2025 Embedika: ключевая проблема российского ИИ – технологии есть, законченных продуктов мало 1
18.09.2025 Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов 2
Дмитрий Рубин, Naumen: За 20 лет мы создали целую экосистему в области управления ИТ 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
Георгий Кравченко, BSS: Роботы давно не допускают ошибок, свойственных живым сотрудникам 2
14.08.2025 Топ-35 игроков российского рынка ИИ-решений в 2024 г. заработали ₽43 млрд 1
25.06.2025 Ecovacs Robotics разработал свою нейросеть 3
23.06.2025 Разработчик корпоративных ИИ-агентов target ai привлек 115 млн руб. от российских фондов 1
19.06.2025 «Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг» займутся разработкой ИИ-решений для ИКТ-отрасли 1
19.06.2025 В ГК «Точно» звонки анализирует искусственный интеллект Сбербанка 1
02.06.2025 «Сбер», «Цифра» и ЦРТ создадут промышленную экосистему с помощью искусственного интеллекта 1
21.05.2025 «Т-Банк» запускает обновленную программу научной магистратуры в МФТИ 2
12.05.2025 «Антиплагиат» научился полностью распознавать нейросеть 1
12.05.2025 Правительство России создает центр по развитию ИИ 1
23.04.2025 Retail Rocket Group представила ИИ-поиск для ритейла 1
17.04.2025 «Билайн» установил контроль над разработчиком интеллектуальных аудиобейджей 1
15.04.2025 BSS упростила создание голосовых сценариев: массовая загрузка аудио и интеграция с NLU в новой версии DC 1
01.04.2025 Как оптимизировать работу операторов контакт-центра и улучшить клиентский опыт 1
28.03.2025 Российские компании на 10% увеличили число научных публикаций об ИИ. В лидерах Сбербанк, «Яндекс» и Smart Engines 1
24.03.2025 Эксперты рассказали, в каких отраслях чаще всего используются нейросети в 2025 году 1
12.03.2025 Венчурные инвесторы вкладываются в «полностью цифровые аватары», неотличимые от людей 1
19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
06.02.2025 Блиц-обзор российского рынка LegalTech: как бизнесу автоматизировать юридическую функцию 1
30.01.2025 Степан Михайлюк, Lumen5: Мы даем каждому, независимо от навыков и бюджета, возможность создавать профессиональный видеоконтент 1
26.12.2024 Sk Capital проанализировала Gen AI с точки зрения инвестиционной привлекательности 2
25.12.2024 Как автоматизировать бизнес-процессы с помощью ИИ? 1
17.12.2024 Как «Росатом» в шесть раз сократил время на трассировку документов при помощи AI-ассистента 1
17.12.2024 GigaChat поможет КАПИТАЛ LIFE трансформировать рынок страхования жизни и создать новые стандарты обслуживания клиентов 1
17.12.2024 Защиту ИТ-инфраструктуры провайдера «Инферит Облако» усилили с помощью Bi.Zone TDR 1
16.12.2024 Дмитрий Баглей, «Росатом»: Искусственный интеллект должен стать для промышленников повседневным инструментом 1
16.12.2024 Экспортный потенциал высокий: российские ИИ-решения востребованы на рынках Азии и Латинской Америки 1
31.10.2024 Еще три продукта Content AI получили ИИ-маркировку в реестре отечественного ПО 2
08.10.2024 Разработчик Neuro.net выпустил голосового робота Nebo 1
08.10.2024 «МТС Банк» сэкономил более 150 млн руб. благодаря роботизации бизнес-процессов 1
25.09.2024 Найдены доказательства использования ИИ при создании вредоносного ПО для таргетированных атак 1

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
