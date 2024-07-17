УрФУ запускает сетевую магистерскую программу в сфере искусственного интеллекта

Уральский федеральный университет совместно и Национальным институтом бизнес-управления Шри-Ланки запускает сетевую магистерскую программу «Прикладной искусственный интеллект». Соглашение об этом подписали ректор УрФУ Виктор Кокшаров и генеральный директор, вице-канцлер NIBM Д.М.А. Куласурия. Об этом CNews сообщили представители УрФУ.

Обучение по новой программе начнется уже с первого сентября и продлится два года. В состав программы войдут такие дисциплины, как «Веб-технологии в бизнесе», «Разработка веб-приложений», «Обработка естественного языка» «Разработка мобильных приложений», «Инструменты бизнес-анализа» и ряд других.

«Это сотрудничество направлено на расширение образовательных горизонтов для студентов в обеих странах, — сказал Д.М.А. Куласурия. — Партнерство с УрФУ является важной вехой в международном академическом сотрудничестве. Запуск программы магистратуры в области искусственного интеллекта в Шри-Ланке является свидетельством приверженности наших учреждений предоставлению передового образования и развитию талантов во всем мире. Мы уделяем особое внимание таким важным областям, как аналитика больших данных, наука о данных, машинное обучение и искусственный интеллект».

Национальный институт бизнес-управления (NIBM) в Шри-Ланке имеет богатую историю, насчитывающую более 55 лет, за время которой он превратился в ведущее высшее учебное заведение в стране. Сегодня NIBM действует как самостоятельный, международно признанный институт, присуждающий ученые степени. NIBM стремится стать ведущим образовательным институтом в Шри-Ланке.

«На протяжении всего своего пути NIBM сохранял приверженность тому, чтобы идти в ногу с мировыми тенденциями, чтобы удовлетворить современные и будущие потребности в человеческих ресурсах в различных областях, включая школы бизнеса, вычислительной техники, инженерии, языков, гуманитарных наук и дизайна, — сказал Д.М.А. Куласурия. — NIBM гордится своим исключительным качеством образования и вкладом в предоставление тысячам людей возможности преуспеть в своих областях».

Д.М.А. Куласурия добавил, что сотрудничество с УрФУ призвано открыть новые возможности для академического обмена, совместных исследовательских проектов и программ студенческой мобильности. УрФУ и NIBM планируют проводить совместные конференции, семинары и мастер-классы, способствуя активному академическому диалогу между Россией и Шри-Ланкой.