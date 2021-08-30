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Шри-Ланка
Демократическая Социалистическая Республика

Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика


30.08.2021 Хозяева знаменитого трояна-шифровальщика внезапно выпустили мастер-ключ для помощи всем, кого обидели 1
18.03.2021 «Софтлайн» и Exactpro выполнили проект по развертыванию «песочниц» на базе Amazon Web Services 1
27.10.2020 Oxygen запустил собственную облачную платформу в новом дата-центре Сингапура 1
09.10.2020 Check Point: за последние три месяца количество атак вымогателей в России возросло почти на 58% 1
02.07.2019 Cashwagon внедрила ECM-систему DirectumRX 1
11.10.2018 Infowatch запустил более 20 новых проектов внедрений DLP в четырех странах Юго-Восточной Азии 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
03.11.2017 WhatsApp не работает по всему миру 1
19.12.2016 Легендарный бренд BlackBerry перекуплен китайцами 1
07.11.2016 Россия лидирует по числу жертв финансовых кибератак в 3 квартале 2016 1
25.08.2016 ИКТ-инфраструктура международных игр «Дети Азии» в Якутске была поддержана сетями на базе российского телеком-оборудования 1
24.05.2016 МТТ заключил контракт по транзиту трафика с Hutchison Asia Telecom 1
12.02.2016 Россия и Шри-Ланка подписали соглашение о сотрудничестве в области массовых коммуникаций 1
01.12.2015 LTE-роуминг доступен клиентам «Билайн» в 63 странах 1
17.07.2014 Рейтинг развития ИКТ: Россия поднялась на 4 пункта, войдя в Топ-50 1
28.02.2014 39% всех атак в январе были направлены против небольших компаний 1
24.12.2013 Рынок онлайн-туризма под угрозой: Россияне стали меньше путешествовать на Новый год 1
12.12.2013 Рынок военной навигации почти наполовину принадлежит США 1
05.12.2013 Шри-Ланка создаст национальную ГИС 1
15.11.2013 2013 г.: под прицелом киберпреступников — предприятия сферы услуг 1
07.10.2013 Как внедряют е-паспорт в Азии и Африке 2
15.01.2013 Мировой опыт: практика электронных услуг 1
15.11.2012 Получать переводы Unistream теперь можно в отделениях банка Pan Asia 1
01.09.2011 Хакеры из Anonymous отчитались о взломе Facebook, Skype, Apple и Microsoft 1
06.07.2011 Крупнейшая авиакомпания Казахстана внедрила ERP Oracle за $1,4 млн 1
20.12.2010 Altimo: в ближайшие 3-5 лет рынок услуг передачи данных преобразует всю отрасль телекоммуникаций 1
06.12.2010 Исследование: больше всего вирусов распространяют США 1
22.06.2010 Altimo: в ближайшие 3 года доходы от услуг мобильного ШПД будут ежегодно увеличиваться более чем в 2 раза 1
23.04.2010 России разрешили использовать домен «.РФ» 1
12.01.2010 ИТ на службе медицины. Изучаем опыт ОАЭ 1
28.10.2009 Экс-глава AMD замешан в крупнейшем инсайдерском скандале 1
17.09.2009 «Билайн» покорил Индокитай 1
20.05.2009 Altimo: инвесторы предпочитают сотовые рынки развивающихся стран 1
06.03.2009 Mobile World Congress 2009: вендоры научат экономить 1
15.01.2009 Абоненты МТТ смогут звонить в Россию из-за рубежа с помощью виртуальной карты 1
24.12.2008 Россия вошла в топ-30 стран для ИТ-аутсорсинга 1
21.10.2008 Россия в мировой тройке СПО-держав 1
29.11.2007 У каждого второго землянина есть мобильник 1
12.04.2007 Altimo намекнула на приоритеты 1
24.10.2006 Мегафон открыл роуминг на Шри-Ланке и Маврикии 1

Публикаций - 43, упоминаний - 45

Шри-Ланка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Альфа-Групп - Altimo 368 4
NortonLifeLock (Symantec) 1142 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6376 3
Facebook 3964 3
Cisco Systems 2558 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3152 2
China Mobile 237 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 610 2
Apple Inc - Эппл Рус 8555 2
Microsoft Corporation 14114 2
Novell 346 1
Hutchison Holdings 18 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 38 1
Рустелеком ТК 255 1
Amdocs 87 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1208 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 261 1
Alcatel-Lucent Enterprise 431 1
Deutsche Telekom - T-Mobile 359 1
Alcatel 426 1
Eltex - Элтекс 71 1
Spirit DSP - Спирит Корп 269 1
Киевстар 375 1
Verizon 493 1
Anonymous - Хакерская группировка 55 1
InterSystems - ИнтерСистемз 93 1
Google LLC 8541 1
Nokia Siemens Networks 200 1
Check Point Software Technologies 504 1
Proton Technologies 17 1
ФТО 10 1
Tech Titan 1 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 302 1
CBOSS 58 1
SPB Software 47 1
Millicom International Cellular SA 33 1
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 186 1
Darkside - Хакерская группировка 17 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 239 1
Oracle Sun Microsystems 647 1
Аэрофлот 525 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1491 2
Colonial Pipeline 15 1
Pine Tree Capital Markets 1 1
Cashwagon 1 1
SkyScanner 17 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 10 1
Air Astana - Казахстанская авиакомпания 4 1
УЭК - Универсальная электронная карта 513 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 49 1
Aviasales - Jetradar 47 1
GlobalFoundries - GF 67 1
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 78 1
Альфа-Групп 473 1
Visa International 1424 1
CyberPlat - КиберПлат 246 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4447 1
Silver Lake Partners 61 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6313 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 781 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1833 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 686 1
Правительство РФ 2298 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 326 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 534 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 797 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 305 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 135 1
World Bank Group - Всемирный банк 169 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 422 1
ГБУ РС(Я) РЦИТ - Республиканский центр инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) 4 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1046 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 347 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 166 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
3G - Стандарт мобильной связи 4167 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3299 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3460 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11071 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 437 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5603 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4006 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 823 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 617 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 666 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 203 1
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 51 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 80 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1736 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2645 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 75 1
ИТ-аутсорсинг 740 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 213 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 612 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 30 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 178 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 198 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 745 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 131 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 37 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 194 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 628 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2280 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 602 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 987 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 516 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 643 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8317 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6631 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1704 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 864 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 812 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2341 1
Microsoft Skype 1696 2
Kaspersky Security Network - KSN 84 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 790 2
МТТ MVNE 21 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 511 1
Apple Safari - Браузер 677 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1486 1
Opera - Браузер 738 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 122 1
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 35 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Pastebin 20 1
Adobe Flash 388 1
Visa Electron 55 1
Oracle Hyperion 93 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1344 1
AADHAAR - Индийская биометрическая система 8 1
Adobe Acrobat Reader 165 1
Microsoft Dynamics NAV 260 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 130 1
BlackBerry DTEK STH - серия смартфонов 11 1
Delta Electronics Ultron DPS - серия ИБП 16 1
Directum - DirectumRX 62 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 281 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 130 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 150 1
InfoWatch Attack Killer - Атак Киллер 21 1
InfoWatch Person Monitor - Система мониторинга персонала 7 1
InfoWatch Appercut 8 1
InfoWatch Prediction - UEBA (User and Entity Behavior Analytics) 5 1
VK - Mail.ru Одноклассники 920 1
AWS - Amazon Web Services 571 1
Google Android 10780 1
WhatsApp Messenger 656 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 322 1
Nokia N - серия 254 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
Linux OS 4956 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Google Chrome - браузер 1122 1
Праздничных Алексей 3 1
Демидов Михаил 132 1
Затеса Александр 2 1
Красовский Александр 27 1
Варламов Алексей 1 1
Ленер Алексей 1 1
Рудычева Наталья 83 1
Кулаков Павел 10 1
Lenawa Chamindra - Ленава Чаминдра 2 1
Ажигиров Андрей 23 1
Шутемов Владимир 4 1
Маркин Алексей 4 1
Македонский Сергей 36 1
Шамолин Михаил 115 1
Брюквин Юрий 253 1
Смирнов Алексей 153 1
Миньковский Михаил 23 1
Мельникова Анастасия 166 1
Путин Владимир 2031 1
Никифоров Николай 1127 1
Россия - Российская федерация - РФ 66491 24
Индия - Республика 2670 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18379 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6961 15
Индонезия - Республика 473 12
Филиппины - Республика 259 12
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 197 10
Малайзия 420 10
Таиланд - Королевство 434 10
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 301 9
Сингапур - Республика 924 9
Бразилия - Федеративная Республика 1319 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5381 9
Италия - Итальянская Республика 1713 8
Европа 4656 8
Испания - Королевство 1546 8
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 508 8
Азия - Азиатский регион 1894 8
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 630 8
Казахстан - Республика 3190 8
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 589 8
Египет - Арабская Республика 426 7
Перу - Республика 109 7
Украина 4232 7
Саудовская Аравия - Королевство 333 6
Канада 1637 6
Иран - Исламская Республика Иран 479 6
Китай - Гонконг - Специальный административный район 706 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА 596 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20900 6
Греция - Греческая Республика 404 5
Франция - Французская Республика 2707 5
ЮАР - Южно-Африканская Республика 269 5
Венгрия 387 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7081 5
Европа Западная 806 5
Финляндия - Финляндская Республика 994 5
Узбекистан - Республика 991 5
Африка - Африканский регион 1787 5
Турция - Турецкая республика 1105 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 466 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 787 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 34 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1086 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2406 1
Дед Мороз 87 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 183 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 131 1
Аутсорсинг 86 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 335 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3262 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 20 1
Русский язык 1201 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4497 1
The Wall Street Journal 743 1
Thomson Reuters - Рейтер 3000 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 266 1
BleepingComputer - Издание 120 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 468 1
New Scientist 137 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2389 3
Gartner 2467 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 689 1
Check Point Research 47 1
AC&M Consulting 99 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 37 1
Олимпийские игры - Olympic Games 339 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 132 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 337 1
GSMA Global Mobile Awards 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
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