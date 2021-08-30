Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Шри-Ланка
Демократическая Социалистическая Республика
Публикаций - 43, упоминаний - 45
Шри-Ланка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Праздничных Алексей 3 1
|Демидов Михаил 132 1
|Затеса Александр 2 1
|Красовский Александр 27 1
|Варламов Алексей 1 1
|Ленер Алексей 1 1
|Рудычева Наталья 83 1
|Кулаков Павел 10 1
|Lenawa Chamindra - Ленава Чаминдра 2 1
|Ажигиров Андрей 23 1
|Шутемов Владимир 4 1
|Маркин Алексей 4 1
|Македонский Сергей 36 1
|Шамолин Михаил 115 1
|Брюквин Юрий 253 1
|Смирнов Алексей 153 1
|Миньковский Михаил 23 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Путин Владимир 2031 1
|Никифоров Николай 1127 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2389 3
|Gartner 2467 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 689 1
|Check Point Research 47 1
|AC&M Consulting 99 1
|INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru