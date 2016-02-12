Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шри-Ланка Демократическая Социалистическая Республика
СОБЫТИЯ
|12.02.2016
|
Россия и Шри-Ланка подписали соглашение о сотрудничестве в области массовых коммуникаций
ия сотрудничества для книгоиздателей и распространителей книг, а также обеспечит гражданам России и Шри-Ланки свободный и равный доступ к продукции средств массовых коммуникаций. Также планируе
|05.12.2013
|
Шри-Ланка создаст национальную ГИС
Геопространственная информация признана правительством Шри-Ланки важнейшим ресурсом, который может обеспечить реализацию планов по экономическому, с
|12.10.2012
|
Денежные переводы Unistream стартовали в отделениях банка SeylanBank в Шри-Ланке
иенты теперь имеют возможность получать денежные переводы через Unistream в отделениях SeylanBank в Шри-Ланке. Отправленные средства можно забрать наличными, либо зачислением на счет клиента. К
|24.01.2011
|
Шри-Ланка отключит аналоговое телевидение в 2018 г.
Как заявил генеральный директор комиссии по регулированию телекоммуникационного рынка Шри-Ланки Ануша Пелпита (Anusha Pelpita), его страна отключит аналоговое телевизионное вещание на острове в 2018 г. Пелпита отметил: «Пилотный проект по замене существующей технологии на технол
|24.10.2006
|
Мегафон открыл роуминг на Шри-Ланке и Маврикии
"Мегафон Северо-Запад" открыл роуминг на базе технологии CAMEL в сетях "Mobitel Private Limited" (Шри-Ланка) и "Cellplus Mobile Communications Ltd." (Маврикий).
|26.03.2003
|
Шри-Ланка изменит план телефонной нумерации
е 30 лет назад, когда в использовании находилось около 100000 телефонных линий. В настоящее время в Шри-Ланке насчитывается приблизительно 1,8 млн. телефонных линий, а спрос на новые линии пост
|04.12.2002
|
Правительство Шри-Ланки продаст только 12% акций Sri Lanka Telecom
Правительство Шри-Ланки приняло решение снизить подлежащую продаже в рамках первоначального публичного предложения долю акций оператора проводной связи Sri Lanka Telecom с 15% до 12%, несмотря на большой спр
|15.11.2001
|
Шри Ланка модернизирует свою сеть стандарта GSM при помощи Alcatel
000 абонентов и регистр определения местонахождения (HLR). Расширение сети охватит Коломбо, столицу Шри-Ланки. Оборудование для расширения cети будет поставлено к концу 2001 г. Alcatel разверну
|19.09.2000
|
Avaya Asia Pacific вышла на рынок коммуникаций Шри Ланки и Брунея
Азиатско-тихоокеанское подразделение компании Avaya вышло на рынок Шри Ланки и Брунея. Ведущие операторы этих стран - брунейский Jabatan Telekom Brunei (JTB) и шри-ланкийский MTE Networks Pte Ltd - выбрали компанию в качестве поставщика оборудования и сетевых
|18.08.2000
|
Telekom Malaysia начала предоставлять WAP-услуги впервые в Шри Ланке
Компания Dialog GSM, отделение компании сотовой связи Telekom Malaysia Bhd, объявила о начале предоставления первых в Шри Ланке WAP-услуг для пользователей мобильной связи стандарта GSM. Шри-ланкийские пользователи смогут получать информацию об авиарейсах SriLankan Airlines, курс обмена валют, совершать онлайн
|31.07.2000
|
В Шри Ланке открыта первая оптоволоконная сеть
Компания Sri Lanka Telecom (SLT) впервые в Шри Ланке начала предоставлять услуги связи по оптоволоконным кабелям, соединившим 15 основных городов страны. Проект стоил 1,5 млрд. рупий ($19,1 млн.). Компания SLT, которой частично владеет
Шри-Ланка и организации, системы, технологии, персоны:
|New Scientist 1448 6
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
|Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 2
|The Register - The Register Hardware 1784 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
|Phys.org 972 1
|Vnunet 224 1
|Silicon.com 364 1
|Computer Weekly 376 1
|VNUNet.com 214 1
|Telecom.paper 194 1
|Dow Jones Business News 88 1
|PhysicsWorld 90 1
|Independent 111 1
|Times 661 1
|Indian Express 8 1
|Outlook India 3 1
|Times of India 40 1
|FT - Financial Times 1296 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
|The Guardian - Британская газета 406 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|AP - Associated Press 2007 1
|Nature 832 1
|AppleInsider 400 1
|Telegraph 199 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.