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Шри-Ланка Демократическая Социалистическая Республика

Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика

СОБЫТИЯ


12.02.2016 Россия и Шри-Ланка подписали соглашение о сотрудничестве в области массовых коммуникаций

ия сотрудничества для книгоиздателей и распространителей книг, а также обеспечит гражданам России и Шри-Ланки свободный и равный доступ к продукции средств массовых коммуникаций. Также планируе
05.12.2013 Шри-Ланка создаст национальную ГИС

Геопространственная информация признана правительством Шри-Ланки важнейшим ресурсом, который может обеспечить реализацию планов по экономическому, с
12.10.2012 Денежные переводы Unistream стартовали в отделениях банка SeylanBank в Шри-Ланке

иенты теперь имеют возможность получать денежные переводы через Unistream в отделениях SeylanBank в Шри-Ланке. Отправленные средства можно забрать наличными, либо зачислением на счет клиента. К
24.01.2011 Шри-Ланка отключит аналоговое телевидение в 2018 г.

Как заявил генеральный директор комиссии по регулированию телекоммуникационного рынка Шри-Ланки Ануша Пелпита (Anusha Pelpita), его страна отключит аналоговое телевизионное вещание на острове в 2018 г. Пелпита отметил: «Пилотный проект по замене существующей технологии на технол
24.10.2006 Мегафон открыл роуминг на Шри-Ланке и Маврикии

"Мегафон Северо-Запад" открыл роуминг на базе технологии CAMEL в сетях "Mobitel Private Limited" (Шри-Ланка) и "Cellplus Mobile Communications Ltd." (Маврикий).
26.03.2003 Шри-Ланка изменит план телефонной нумерации

е 30 лет назад, когда в использовании находилось около 100000 телефонных линий. В настоящее время в Шри-Ланке насчитывается приблизительно 1,8 млн. телефонных линий, а спрос на новые линии пост
04.12.2002 Правительство Шри-Ланки продаст только 12% акций Sri Lanka Telecom

Правительство Шри-Ланки приняло решение снизить подлежащую продаже в рамках первоначального публичного предложения долю акций оператора проводной связи Sri Lanka Telecom с 15% до 12%, несмотря на большой спр
15.11.2001 Шри Ланка модернизирует свою сеть стандарта GSM при помощи Alcatel

000 абонентов и регистр определения местонахождения (HLR). Расширение сети охватит Коломбо, столицу Шри-Ланки. Оборудование для расширения cети будет поставлено к концу 2001 г. Alcatel разверну
19.09.2000 Avaya Asia Pacific вышла на рынок коммуникаций Шри Ланки и Брунея

Азиатско-тихоокеанское подразделение компании Avaya вышло на рынок Шри Ланки и Брунея. Ведущие операторы этих стран - брунейский Jabatan Telekom Brunei (JTB) и шри-ланкийский MTE Networks Pte Ltd - выбрали компанию в качестве поставщика оборудования и сетевых

18.08.2000 Telekom Malaysia начала предоставлять WAP-услуги впервые в Шри Ланке

Компания Dialog GSM, отделение компании сотовой связи Telekom Malaysia Bhd, объявила о начале предоставления первых в Шри Ланке WAP-услуг для пользователей мобильной связи стандарта GSM. Шри-ланкийские пользователи смогут получать информацию об авиарейсах SriLankan Airlines, курс обмена валют, совершать онлайн
31.07.2000 В Шри Ланке открыта первая оптоволоконная сеть

Компания Sri Lanka Telecom (SLT) впервые в Шри Ланке начала предоставлять услуги связи по оптоволоконным кабелям, соединившим 15 основных городов страны. Проект стоил 1,5 млрд. рупий ($19,1 млн.). Компания SLT, которой частично владеет


Публикаций - 134, упоминаний - 154

Шри-Ланка и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
МегаФон 10742 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 6
Microsoft Corporation 25775 6
CK Hutchison Holdings 175 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 5
China Mobile 436 5
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 4
Samsung Electronics 11064 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 4
Vodafone Group 1412 4
Lenovo Motorola 3566 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 4
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 3
MTN Group 37 3
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 3
CK Hutchison Asia Telecom Group - Hutchison Telecom - Hutchison Telecommunications International Limited 54 3
Ростелеком 10948 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Huawei 4676 3
Apple Inc 13154 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
LG Electronics 3735 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 60 2
Motorola Inc 1156 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Veritiv - Unisource NV - Unisource Carrier Services 10 2
Антивирусный Центр 44 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Финтех 29 2
Cisco Systems 5372 2
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
101Hotels.com 456 2
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Евросеть 1421 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Unilever Lipton 9 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Cashwagon 1 1
Colonial Pipeline 34 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Atlantic Bank Group 1 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
Orbital Recovery 4 1
easyJet 11 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
SDV - Social Discovery Ventures 3 1
Inbursa 2 1
Temasek Holdings 22 1
Национальный центр Виктора Петровича Астафьева - Мемориальный комплекс В.П. Астафьева 3 1
Venture Nucleus 1 1
DHCC - Dubai Healthcare City - Дубайский медицинский комплекс 1 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Visa International 1993 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Альфа-Групп 745 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
TÜV Rheinland Group 181 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 9
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Ассоциация менеджеров 107 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
British Interplanetary Society - Британское межпланетное общество 1 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 16
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 14
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 7
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
Пропускная способность - Bandwidth 1907 6
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 5
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 5
Google Android 15243 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Microsoft Windows 16882 4
Apple iPhone 6 4861 4
Сбер - Салют для бизнеса - Dialog - Диалог - Мессенджер 82 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Linux OS 11533 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
Micromax Systems - Micromax Canvas - серия смартфонов и планшетом 13 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 2
МТС - Мой МТС 165 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 2
Apple iOS 8583 2
Rakuten Viber 665 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
Kaspersky Internet Security 497 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Apple Safari - браузер 896 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 2
Opera Browser - Браузер 1050 2
Kaspersky Security Network - KSN 104 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Kaspersky GReAT 89 1
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 1
Check Point Mobile Threat Prevention 15 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Visa Electron 63 1
Avaya Definity УАТС 104 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 1
Nokia Bell Labs Submarine Systems 6 1
Nokia Alcatel-Lucent eNodeB 2 1
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 1
Рудычева Наталья 95 3
Кулаков Павел 29 2
Гафарова Елена 26 2
Захаркина Ольга 24 2
Нестеренко Надежда 2 2
Титов Василий 3 2
Claytonsmith Hilary - Клейтонсмит Хилари 2 2
Malik Tariq - Малик Тарик 3 2
Clarke Arthur - Кларк Артур 13 2
Sharma Rahul - Шарма Рахул 3 2
Титов Борис 64 2
Пальчун Кирилл 84 2
Лебедев Павел 36 1
Филатова Олеся 2 1
Бетсис Павел 101 1
Ленер Алексей 3 1
Варламов Алексей 4 1
Красовский Александр 29 1
Затеса Александр 2 1
Демидов Михаил 134 1
Солонин Виталий 90 1
Погребинский Антон 45 1
Бабаев Кирилл 56 1
Конева Юлия 8 1
Kohli Ramnik - Кохли Рамник 4 1
Шибанов Валерий 1 1
Бальцевич Александр 1 1
Зобнина Маргарита 54 1
Айриян Сурен 34 1
Гуляева Татьяна 39 1
Левина Марина 12 1
Думалкин Евгений 13 1
Касьянова Любовь 8 1
Макрушин Денис 8 1
Бертяков Виктор 8 1
Сизинцев Александр 17 1
Богдашкин Роман 3 1
Finkelsteen Lotem - Финкельстин Лотем 5 1
Soumitra Dutta - Сумитра Дутта 5 1
Marriott Ian - Марриот Йен 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 73
Индия - Bharat 5869 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 44
Таиланд - Королевство 926 34
Европа 24964 31
Индонезия - Республика 1058 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 29
Малайзия 922 27
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 27
Азия - Азиатский регион 5920 25
Филиппины - Республика 599 25
Сингапур - Республика 1953 22
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 22
Африка - Африканский регион 3641 21
Египет - Арабская Республика 1100 21
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 20
Франция - Французская Республика 8177 20
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 20
Япония 13807 19
Италия - Итальянская Республика 4508 19
Турция - Турецкая республика 2620 19
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 18
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 16
Земля - планета Солнечной системы 10865 15
Израиль 2856 15
Испания - Королевство 3840 15
Непал - Федеративная Демократическая Республика 148 15
Бразилия - Федеративная Республика 2520 14
Казахстан - Республика 6048 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 12
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 12
Канада 5081 12
Украина 7928 12
Саудовская Аравия - Королевство 666 12
Ближний Восток 3154 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 29
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 16
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Английский язык 7030 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 7
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 5
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 4
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Паспорт - Паспортные данные 2848 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 3
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 3
New Scientist 1448 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Phys.org 972 1
Vnunet 224 1
Silicon.com 364 1
Computer Weekly 376 1
VNUNet.com 214 1
Telecom.paper 194 1
Dow Jones Business News 88 1
PhysicsWorld 90 1
Independent 111 1
Times 661 1
Indian Express 8 1
Outlook India 3 1
Times of India 40 1
FT - Financial Times 1296 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
BleepingComputer - Издание 458 1
The Guardian - Британская газета 406 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
AP - Associated Press 2007 1
Nature 832 1
AppleInsider 400 1
Telegraph 199 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
IDC - International Data Corporation 4975 5
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
Gartner - Dataquest 353 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Мировой рынок смартфонов 19 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
Рустелеком ТК 305 1
Counterpoint Research 110 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
Japan Meteorological Agency - Японское метеорологическое агентство 9 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 50 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 1
НГУ - Эволюция Земли - Научно-образовательный центр 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
GSMA Global Mobile Awards 7 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Capture the Flag - CTF 56 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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