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Хезболла военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия
СОБЫТИЯ
|24.08.2006
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Беспилотный штурмовик не смог спасти Израиль
тью 450 кг может нести двухтрубную пусковую установку Spike-ER. Интересно отметить, что группировка Хезболла также пыталась вооружить свои БПЛА иранской разработки зарядом взрывчатки и преврати
|24.08.2006
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Беспилотный штурмовик не смог спасти Израиль
тью 450 кг может нести двухтрубную пусковую установку Spike-ER. Интересно отметить, что группировка Хезболла также пыталась вооружить свои БПЛА иранской разработки зарядом взрывчатки и преврати
|14.08.2006
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ВВС "Хезболлы" потеряли над Израилем два самолета
амолеты марки «Мирсад» («Наблюдатель») производятся Ираном, как они попали в распоряжение движения «Хезболла» — неизвестно. Модели имеют устаревшую систему радиоуправления, в отличие от со
|14.08.2006
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ВВС "Хезболлы" потеряли над Израилем два самолета
амолеты марки «Мирсад» («Наблюдатель») производятся Ираном, как они попали в распоряжение движения «Хезболла» — неизвестно. Модели имеют устаревшую систему радиоуправления, в отличие от со
|08.08.2006
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Ракеты "Хезболлы" поразили финансовый рынок Израиля
Современные высокотехнологичные средства войны, взятые на вооружение и с успехом применяемые движением «Хезболла» в военных действиях против Израиля, выявили новый, во многом неожиданный аспект войн века высоких технологий - удар пришелся по финансовой системе Израиля. Как сообщает NewsRu.Co.Il с
|08.08.2006
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Ракеты "Хезболлы" поразили финансовый рынок Израиля
Современные высокотехнологичные средства войны, взятые на вооружение и с успехом применяемые движением «Хезболла» в военных действиях против Израиля, выявили новый, во многом неожиданный аспект войн века высоких технологий - удар пришелся по финансовой системе Израиля. Как сообщает NewsRu.Co.Il с
|03.08.2006
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Война в Ливане: град ракет обрушился на Израиль
провале используемой тактики нанесения массированных авиаударов со стороны ВВС Израиля по объектам Хезболла в Ливане с целью срыва ракетных атак по Израилю. Воздушная кампания, осуществляемая
|03.08.2006
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Война в Ливане: град ракет обрушился на Израиль
провале используемой тактики нанесения массированных авиаударов со стороны ВВС Израиля по объектам Хезболла в Ливане с целью срыва ракетных атак по Израилю. Воздушная кампания, осуществляемая
|26.07.2006
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Ближний Восток: хайтек дает сбой в новой войне
анным Times, появление мобильных пусковых установок крылатых противокорабельных ракет на вооружении Хезболла стало полной неожиданностью для израильской разведки. Считается, что целеуказания дл
|26.07.2006
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Ближний Восток: хайтек дает сбой в новой войне
анным Times, появление мобильных пусковых установок крылатых противокорабельных ракет на вооружении Хезболла стало полной неожиданностью для израильской разведки. Считается, что целеуказания дл
|19.02.2001
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Террористы из Хезболла формируют отряды хакеров
а Вензке (Ben Venzke), менеджера компании iDefense, специализирующейся на проблемах интернет-безопасности, палестинская группа "Единство" (Unity), имеющая тесные связи с террористической организацией Хезболла (Hezbollah), уже наняла группу опытных ИТ-специалистов и системных администраторов, которые получили прозвище "Железные Стражи" (Iron Guards). С их помощью организация начала войну про
|19.02.2001
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Террористы из Хезболла формируют отряды хакеров
а Вензке (Ben Venzke), менеджера компании iDefense, специализирующейся на проблемах интернет-безопасности, палестинская группа "Единство" (Unity), имеющая тесные связи с террористической организацией Хезболла (Hezbollah), уже наняла группу опытных ИТ-специалистов и системных администраторов, которые получили прозвище Железные Стражи (Iron Guards). С их помощью организация начала войну проти
|16.01.2001
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На сайте движения Хезболла крутились баннеры Microsoft и Amazon.com
Американские компании Microsoft и Amazon.com размещали свою рекламу на сайте manartv.com, близком ливанскому шиитскому движению Хезболла, сообщает Yahoo! Actualites. Cайт manartv.com призывает к пожертвованиям для ведения "интифады". Эту информацию опубликовал Центр Симона Визенталя (Centre Simon Wiesenthal), организаци
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