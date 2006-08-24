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Хезболла военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия

Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия

СОБЫТИЯ


24.08.2006 Беспилотный штурмовик не смог спасти Израиль

тью 450 кг может нести двухтрубную пусковую установку Spike-ER. Интересно отметить, что группировка Хезболла также пыталась вооружить свои БПЛА иранской разработки зарядом взрывчатки и преврати
24.08.2006 Беспилотный штурмовик не смог спасти Израиль

тью 450 кг может нести двухтрубную пусковую установку Spike-ER. Интересно отметить, что группировка Хезболла также пыталась вооружить свои БПЛА иранской разработки зарядом взрывчатки и преврати
14.08.2006 ВВС "Хезболлы" потеряли над Израилем два самолета

амолеты марки «Мирсад» («Наблюдатель») производятся Ираном, как они попали в распоряжение движения «Хезболла» — неизвестно. Модели имеют устаревшую систему радиоуправления, в отличие от со
14.08.2006 ВВС "Хезболлы" потеряли над Израилем два самолета

амолеты марки «Мирсад» («Наблюдатель») производятся Ираном, как они попали в распоряжение движения «Хезболла» — неизвестно. Модели имеют устаревшую систему радиоуправления, в отличие от со
08.08.2006 Ракеты "Хезболлы" поразили финансовый рынок Израиля

Современные высокотехнологичные средства войны, взятые на вооружение и с успехом применяемые движением «Хезболла» в военных действиях против Израиля, выявили новый, во многом неожиданный аспект войн века высоких технологий - удар пришелся по финансовой системе Израиля. Как сообщает NewsRu.Co.Il с
08.08.2006 Ракеты "Хезболлы" поразили финансовый рынок Израиля

Современные высокотехнологичные средства войны, взятые на вооружение и с успехом применяемые движением «Хезболла» в военных действиях против Израиля, выявили новый, во многом неожиданный аспект войн века высоких технологий - удар пришелся по финансовой системе Израиля. Как сообщает NewsRu.Co.Il с
03.08.2006 Война в Ливане: град ракет обрушился на Израиль

провале используемой тактики нанесения массированных авиаударов со стороны ВВС Израиля по объектам Хезболла в Ливане с целью срыва ракетных атак по Израилю. Воздушная кампания, осуществляемая

03.08.2006 Война в Ливане: град ракет обрушился на Израиль

провале используемой тактики нанесения массированных авиаударов со стороны ВВС Израиля по объектам Хезболла в Ливане с целью срыва ракетных атак по Израилю. Воздушная кампания, осуществляемая

26.07.2006 Ближний Восток: хайтек дает сбой в новой войне

анным Times, появление мобильных пусковых установок крылатых противокорабельных ракет на вооружении Хезболла стало полной неожиданностью для израильской разведки. Считается, что целеуказания дл
26.07.2006 Ближний Восток: хайтек дает сбой в новой войне

анным Times, появление мобильных пусковых установок крылатых противокорабельных ракет на вооружении Хезболла стало полной неожиданностью для израильской разведки. Считается, что целеуказания дл
19.02.2001 Террористы из Хезболла формируют отряды хакеров

а Вензке (Ben Venzke), менеджера компании iDefense, специализирующейся на проблемах интернет-безопасности, палестинская группа "Единство" (Unity), имеющая тесные связи с террористической организацией Хезболла (Hezbollah), уже наняла группу опытных ИТ-специалистов и системных администраторов, которые получили прозвище "Железные Стражи" (Iron Guards). С их помощью организация начала войну про
19.02.2001 Террористы из Хезболла формируют отряды хакеров

а Вензке (Ben Venzke), менеджера компании iDefense, специализирующейся на проблемах интернет-безопасности, палестинская группа "Единство" (Unity), имеющая тесные связи с террористической организацией Хезболла (Hezbollah), уже наняла группу опытных ИТ-специалистов и системных администраторов, которые получили прозвище Железные Стражи (Iron Guards). С их помощью организация начала войну проти
16.01.2001 На сайте движения Хезболла крутились баннеры Microsoft и Amazon.com

Американские компании Microsoft и Amazon.com размещали свою рекламу на сайте manartv.com, близком ливанскому шиитскому движению Хезболла, сообщает Yahoo! Actualites. Cайт manartv.com призывает к пожертвованиям для ведения "интифады". Эту информацию опубликовал Центр Симона Визенталя (Centre Simon Wiesenthal), организаци

Публикаций - 55, упоминаний - 82

Хезболла и организации, системы, технологии, персоны:

RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 4
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Microsoft Corporation 25775 2
Yahoo! 3726 2
Patriot Memory 80 2
Forcepoint - Websense - SurfControl 44 1
Hispasat 18 1
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 1
TCI - Telecommunication Company of Iran 9 1
MCCI - Mobile Communications Company of Iran 4 1
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 1
WRN Broadcast - World Radio Network - Всемирная радиосеть 6 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Dell EMC 5180 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
HPE Aruba Networks 98 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 1
Epic Games 172 1
Anonymous - Хакерская группировка 79 1
Google LLC 12690 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 1
Crytek 146 1
MTN Group 37 1
PTC Inc - Vuforia 10 1
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Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 3
Lockheed Martin 777 3
Солидарность 0 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 2
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 1
ФЭП - Фонд эффективной политики 21 1
HRW - Human Rights Watch 6 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Boeing 1031 1
Альфа-Групп 745 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
Резонанс НПП 407 1
TASE - Tel Aviv Stock Exchange - Тель-Авивская фондовая биржа 5 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 26
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 8
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 1
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 34 1
UK Ofcom - Office of Communications 33 1
Bank of Israel - Центральный банк Государства Израиль 6 1
Паспортная служба Канады - Service Canada Centre Passport Services 1 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
Демократическая политическая партия США 122 2
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IRIB - Islamic Republic of Iran Broadcasting - Голос Исламской Республики Иран 3 1
Corriere della Sera - Коррьере делла сера 14 1
Washington Times 22 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
The Guardian - Британская газета 406 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
AP - Associated Press 2007 1
Известия ИД 770 1
Politico 29 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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