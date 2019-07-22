Patriot Memory представила SSD P200 емкостью до 2 ТБ нительное пространство для лучшей циркуляции воздуха и установки креплений материнской платы. Серия Patriot P200 – это не только производительные SSD большой емкости, но и интеллектуальные устр

Patriot расширила линейку оперативной памяти DDR4 серии Viper 4 Patriot анонсировала выпуск новых продуктов игровой памяти серии Viper 4. Серия Patriot Viper 4 Blackout разработана как потенциально разгонная и легко совместимая с различными платформами от Intel и AMD. Зачерненный матовый радиатор памяти подойдет для компьютерных энтузи

Explay представила новый двухсистемный GPS-навигатор Patriot Компания Explay представила новый двухсистемный GPS-навигатор Patriot. Как сообщили CNews в Explay, работает под управлением операционной системы Windows CE 6.0 с фирменной оболочкой, процессором MStar MSB2531A, ядром процессора Cortex ARM7 с частотой 800

Обзор ноутбука iRU Patriot 523: гордость патриота Внешний вид Дизайн корпуса iRU Patriot 523 совсем непритязателен, но и не лишен оригинальных черт. Это классический ноутбук в черном корпусе с достаточно резкими гранями и прямыми углами, что напоминает о славных когда-то но

Новая серия ноутбуков iRU в металлическом корпусе с процессорами Sandy Bridge Российская компания Merlion объявила о начале продаж ноутбуков серии iRU Patriot 401 с диагональю экрана 14 дюймов (1366 x 768), основой которых является 2-ядерный процессор со встроенной графикой Intel Core i3-2310M на архитектуре Sandy Bridge, работающий на частот

Patriot выпустила сверхскоростные флеш-драйвы Компания Patriot анонсировала выпуск новой линейки флеш-накопителей Supersonic, которые будут построены на контроллере USB 3.0. Известно, что производитель решил применить в них четырехканальную техноло

Patriot показала ультраскоростные карты памяти microSDHC Компания Patriot анонсировала появление двух новых карт памяти microSDHC. 16 и 32 Гб носители линейки LX Series выполнены в соответствии со стандартом Class 10, обеспечивающим улучшенную производительно

Patriot удешевила SSD-накопители Компания Patriot представила три новых твердотельных накопителя. Устройства относятся к линейке Inferno, в которой состоят накопители, использующие контроллер Sandforce SF-1222 и NAND-память. Емкость но

Patriot выпустила 64 Гб карты памяти Компания Patriot, известный производитель устройств хранения данных, в частности модулей ОЗУи SSD-накопителей, объявила о начале продаж линейки SDXC карт памяти. Речь идет об устройствах серии LX, в кот

Польша официально разместила американские ракетные комплексы ПВО Patriot Польша официально разместила американские ракетные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на своей территории. В связи с этим министр обороны Польши Богдан Клих отметил, что приветствует размещение установок ПВО, так как присутствие американских солдат и вооружения, по его м

BAE Systems изготовит 24 тягача Patriot для Тайваня ems объявила о получении контракта управления TACOM (Tank-Automotive and Armaments Command) Армии США общей стоимостью $5,5 млн. Контракт предусматривает изготовление 24 единиц техники для комплексов Patriot (8 модифицированных шасси Specially Modified Long Wheel Base Chassis, 9 грузовиков и 7 тягачей), которые должны быть размещены на Тайване. Автомобили будут созданы на базе платформы LTA

Ракеты Patriot будут доставлены в Польшу в конце мая Батарея американских ракет противовоздушной обороны Patriot будет расквартирована в городе Мораг на севере Польши, недалеко от границы с Калининградской областью России, в конце мая 2010 года. Вместе с ракетами также прибудут обслуживающие их 10

Усиление Балтийского флота в связи с размещением в Польше ракет Patriot не планируется Минобороны РФ опровергло сообщения об усилении Балтийского флота в связи с размещением в Польше американских ракет Patriot, пишет РБК. Как сообщили РБК в управлении пресс-службы и информации Минобороны России, информация, опубликованная в ряде СМИ об усилении подводной и авиационной составляющих Балтийского

США поставят на Тайвань ракетные комплексы Patriot Американская компания Raytheon Co., разработчик высокотехнологичной продукции и подрядчик оборонных программ США, поставит на Тайвань ракетные комплексы противовоздушной обороны Patriot и запасные детали к ним. Как отметили представители компании, речь идет о контракте на сумму $1,1 млрд, из них $965,6 млн - на наземные средства ведения войны и $134,4 млн - запасные ча

Lockheed Martin заключил контракты на производство новых ракетных систем Patriot мандованием авиацией и ракетными войсками на общую сумму $774 млн. Согласно подписанным договоренностям, Lockheed Martin будет производить компоненты и обслуживать следующее поколение ракетных систем Patriot. Как сообщили представители компании, контракты включают производство ракетных систем Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), а также продажу их объединенным Арабским Эмиратам.

Войска США произвели несанкционированный пуск Patriot Как сообщает Associated Press, Пентагон подтвердил факт несанкционированного пуска ракеты комплекса Patriot с развернутого в Катаре комплекса. Ракета самоликвидировалась над малонаселенной террриторией. Сообщается, что жертв и разрушений нет. Неизвестно, явился ли несанкционированный пуск рак

Пентагон получил пятисотую ракету Patriot PAC-3 Корпорация Lockheed Martin объявила о передаче Пентагону 500 ракеты Patriot новейшей модификации PAC-3. В настоящее время, подчеркивается в сообщении для печати, Patriot PAC-3 - единственная уже состоящая на вооружении система ПВО и ПРО, обеспечивающая ш

Patriot РАС-3 успешно перехватил гиперзвуковую цель Компания Lockheed Martin объявила об успешном проведении 20 июля 2007 года испытания комплекса противовоздушной и противоракетной обороны Patriot PAC-3 на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико. В ходе испытаний, обеспеченных расчетами 5 батальона 52 зенитно-артиллерийского полка 11 зенитно-артиллерийской бригады, базирующейся в

Raytheon получила контракт на обслуживание Patriot Компания Raytheon получила два контракта общей стоимостью $13 млн. на обеспечение и техническое обслуживание комплексов противоракетной обороны Patriot модификации PAC-2 и GEM-T (Guidance Enhanced Missile-T), развернутых в США и за рубежом.

США приступают к тотальной модернизации объектовой ПРО theon получила контракт Пентагона, предусматривающий проведение инженерного переоборудования и обновление контрольного оборудования 3 батальонов (12 пусковых установок) систем противоракетной обороны Patriot до модификации Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). Стоимость контракта составляет $38,6 млн. Данный контракт, сообщает пресс-служба компании, заключен в рамках принятой в февр

США разместят ракеты Patriot на самолетах ракт агентства противоракетной обороны (MDA) стоимостью $3 млн. на продолжение исследований в рамках программы ALHTK (Air-Launched Hit-to-Kill). Их цель – создание модификации противоракетной системы Patriot PAC-3 воздушного базирования. Это позволит использовать для перехвата баллистических и крылатых ракет стандартные ракеты Patriot PAC-3, которые можно будет запускать не только с

"К-Системс" представила сервер на базе Intel Itanium 2 Компания «К-Системс» представила сервер K-Systems Patriot 640 на базе обновленной 64-разрядной платформы Intel Itanium 2, которая была выпущена корпорацией Intel на мировой рынок 8 ноября. Patriot 640 использует четыре процессора Intel