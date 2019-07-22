Получите все материалы CNews по ключевому слову
Patriot Memory
УПОМИНАНИЯ
|22.07.2019
|
Patriot Memory представила SSD P200 емкостью до 2 ТБ
нительное пространство для лучшей циркуляции воздуха и установки креплений материнской платы. Серия Patriot P200 – это не только производительные SSD большой емкости, но и интеллектуальные устр
|11.07.2019
|
Patriot расширила линейку оперативной памяти DDR4 серии Viper 4
Patriot анонсировала выпуск новых продуктов игровой памяти серии Viper 4. Серия Patriot Viper 4 Blackout разработана как потенциально разгонная и легко совместимая с различными платформами от Intel и AMD. Зачерненный матовый радиатор памяти подойдет для компьютерных энтузи
|18.08.2014
|
Explay представила новый двухсистемный GPS-навигатор Patriot
Компания Explay представила новый двухсистемный GPS-навигатор Patriot. Как сообщили CNews в Explay, работает под управлением операционной системы Windows CE 6.0 с фирменной оболочкой, процессором MStar MSB2531A, ядром процессора Cortex ARM7 с частотой 800
|14.08.2012
|
Обзор ноутбука iRU Patriot 523: гордость патриота
Внешний вид Дизайн корпуса iRU Patriot 523 совсем непритязателен, но и не лишен оригинальных черт. Это классический ноутбук в черном корпусе с достаточно резкими гранями и прямыми углами, что напоминает о славных когда-то но
|23.06.2011
|
Новая серия ноутбуков iRU в металлическом корпусе с процессорами Sandy Bridge
Российская компания Merlion объявила о начале продаж ноутбуков серии iRU Patriot 401 с диагональю экрана 14 дюймов (1366 x 768), основой которых является 2-ядерный процессор со встроенной графикой Intel Core i3-2310M на архитектуре Sandy Bridge, работающий на частот
|13.12.2010
|
Patriot выпустила сверхскоростные флеш-драйвы
Компания Patriot анонсировала выпуск новой линейки флеш-накопителей Supersonic, которые будут построены на контроллере USB 3.0. Известно, что производитель решил применить в них четырехканальную техноло
|07.12.2010
|
Patriot показала ультраскоростные карты памяти microSDHC
Компания Patriot анонсировала появление двух новых карт памяти microSDHC. 16 и 32 Гб носители линейки LX Series выполнены в соответствии со стандартом Class 10, обеспечивающим улучшенную производительно
|30.07.2010
|
Patriot удешевила SSD-накопители
Компания Patriot представила три новых твердотельных накопителя. Устройства относятся к линейке Inferno, в которой состоят накопители, использующие контроллер Sandforce SF-1222 и NAND-память. Емкость но
|09.07.2010
|
Patriot выпустила 64 Гб карты памяти
Компания Patriot, известный производитель устройств хранения данных, в частности модулей ОЗУи SSD-накопителей, объявила о начале продаж линейки SDXC карт памяти. Речь идет об устройствах серии LX, в кот
|27.05.2010
|
Польша официально разместила американские ракетные комплексы ПВО Patriot
Польша официально разместила американские ракетные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на своей территории. В связи с этим министр обороны Польши Богдан Клих отметил, что приветствует размещение установок ПВО, так как присутствие американских солдат и вооружения, по его м
|17.05.2010
|
BAE Systems изготовит 24 тягача Patriot для Тайваня
ems объявила о получении контракта управления TACOM (Tank-Automotive and Armaments Command) Армии США общей стоимостью $5,5 млн. Контракт предусматривает изготовление 24 единиц техники для комплексов Patriot (8 модифицированных шасси Specially Modified Long Wheel Base Chassis, 9 грузовиков и 7 тягачей), которые должны быть размещены на Тайване. Автомобили будут созданы на базе платформы LTA
|22.04.2010
|
Ракеты Patriot будут доставлены в Польшу в конце мая
Батарея американских ракет противовоздушной обороны Patriot будет расквартирована в городе Мораг на севере Польши, недалеко от границы с Калининградской областью России, в конце мая 2010 года. Вместе с ракетами также прибудут обслуживающие их 10
|21.01.2010
|
Усиление Балтийского флота в связи с размещением в Польше ракет Patriot не планируется
Минобороны РФ опровергло сообщения об усилении Балтийского флота в связи с размещением в Польше американских ракет Patriot, пишет РБК. Как сообщили РБК в управлении пресс-службы и информации Минобороны России, информация, опубликованная в ряде СМИ об усилении подводной и авиационной составляющих Балтийского
|24.12.2009
|
США поставят на Тайвань ракетные комплексы Patriot
Американская компания Raytheon Co., разработчик высокотехнологичной продукции и подрядчик оборонных программ США, поставит на Тайвань ракетные комплексы противовоздушной обороны Patriot и запасные детали к ним. Как отметили представители компании, речь идет о контракте на сумму $1,1 млрд, из них $965,6 млн - на наземные средства ведения войны и $134,4 млн - запасные ча
|24.12.2008
|
Lockheed Martin заключил контракты на производство новых ракетных систем Patriot
мандованием авиацией и ракетными войсками на общую сумму $774 млн. Согласно подписанным договоренностям, Lockheed Martin будет производить компоненты и обслуживать следующее поколение ракетных систем Patriot. Как сообщили представители компании, контракты включают производство ракетных систем Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), а также продажу их объединенным Арабским Эмиратам.
|17.10.2007
|
Войска США произвели несанкционированный пуск Patriot
Как сообщает Associated Press, Пентагон подтвердил факт несанкционированного пуска ракеты комплекса Patriot с развернутого в Катаре комплекса. Ракета самоликвидировалась над малонаселенной террриторией. Сообщается, что жертв и разрушений нет. Неизвестно, явился ли несанкционированный пуск рак
|17.08.2007
|
Пентагон получил пятисотую ракету Patriot PAC-3
Корпорация Lockheed Martin объявила о передаче Пентагону 500 ракеты Patriot новейшей модификации PAC-3. В настоящее время, подчеркивается в сообщении для печати, Patriot PAC-3 - единственная уже состоящая на вооружении система ПВО и ПРО, обеспечивающая ш
|20.07.2007
|
Patriot РАС-3 успешно перехватил гиперзвуковую цель
Компания Lockheed Martin объявила об успешном проведении 20 июля 2007 года испытания комплекса противовоздушной и противоракетной обороны Patriot PAC-3 на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико. В ходе испытаний, обеспеченных расчетами 5 батальона 52 зенитно-артиллерийского полка 11 зенитно-артиллерийской бригады, базирующейся в
|16.04.2007
|
Raytheon получила контракт на обслуживание Patriot
Компания Raytheon получила два контракта общей стоимостью $13 млн. на обеспечение и техническое обслуживание комплексов противоракетной обороны Patriot модификации PAC-2 и GEM-T (Guidance Enhanced Missile-T), развернутых в США и за рубежом.
|13.03.2007
|
США приступают к тотальной модернизации объектовой ПРО
theon получила контракт Пентагона, предусматривающий проведение инженерного переоборудования и обновление контрольного оборудования 3 батальонов (12 пусковых установок) систем противоракетной обороны Patriot до модификации Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). Стоимость контракта составляет $38,6 млн. Данный контракт, сообщает пресс-служба компании, заключен в рамках принятой в февр
|18.01.2007
|
США разместят ракеты Patriot на самолетах
ракт агентства противоракетной обороны (MDA) стоимостью $3 млн. на продолжение исследований в рамках программы ALHTK (Air-Launched Hit-to-Kill). Их цель – создание модификации противоракетной системы Patriot PAC-3 воздушного базирования. Это позволит использовать для перехвата баллистических и крылатых ракет стандартные ракеты Patriot PAC-3, которые можно будет запускать не только с
|16.11.2004
|
"К-Системс" представила сервер на базе Intel Itanium 2
Компания «К-Системс» представила сервер K-Systems Patriot 640 на базе обновленной 64-разрядной платформы Intel Itanium 2, которая была выпущена корпорацией Intel на мировой рынок 8 ноября. Patriot 640 использует четыре процессора Intel
|28.04.2004
|
Intel и ещё 150 компаний обвиняются в нарушении патента
Компания Patriot Scientific, обвиняющая корпорацию Intel в нарушении своих патентов, завила, что оформит иски ещё на 150 компаний, если с ними не будет достигнуто необходимых компании договорённостей. К
