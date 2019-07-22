Разделы

22.07.2019 Patriot Memory представила SSD P200 емкостью до 2 ТБ

нительное пространство для лучшей циркуляции воздуха и установки креплений материнской платы. Серия Patriot P200 – это не только производительные SSD большой емкости, но и интеллектуальные устр
11.07.2019 Patriot расширила линейку оперативной памяти DDR4 серии Viper 4

Patriot анонсировала выпуск новых продуктов игровой памяти серии Viper 4. Серия Patriot Viper 4 Blackout разработана как потенциально разгонная и легко совместимая с различными платформами от Intel и AMD. Зачерненный матовый радиатор памяти подойдет для компьютерных энтузи
18.08.2014 Explay представила новый двухсистемный GPS-навигатор Patriot

Компания Explay представила новый двухсистемный GPS-навигатор Patriot. Как сообщили CNews в Explay, работает под управлением операционной системы Windows CE 6.0 с фирменной оболочкой, процессором MStar MSB2531A, ядром процессора Cortex ARM7 с частотой 800
14.08.2012 Обзор ноутбука iRU Patriot 523: гордость патриота

Внешний вид Дизайн корпуса iRU Patriot 523 совсем непритязателен, но и не лишен оригинальных черт. Это классический ноутбук в черном корпусе с достаточно резкими гранями и прямыми углами, что напоминает о славных когда-то но
23.06.2011 Новая серия ноутбуков iRU в металлическом корпусе с процессорами Sandy Bridge

Российская компания Merlion объявила о начале продаж ноутбуков серии iRU Patriot 401 с диагональю экрана 14 дюймов (1366 x 768), основой которых является 2-ядерный процессор со встроенной графикой Intel Core i3-2310M на архитектуре Sandy Bridge, работающий на частот
13.12.2010 Patriot выпустила сверхскоростные флеш-драйвы

Компания Patriot анонсировала выпуск новой линейки флеш-накопителей Supersonic, которые будут построены на контроллере USB 3.0. Известно, что производитель решил применить в них четырехканальную техноло
07.12.2010 Patriot показала ультраскоростные карты памяти microSDHC

Компания Patriot анонсировала появление двух новых карт памяти microSDHC. 16 и 32 Гб носители линейки LX Series выполнены в соответствии со стандартом Class 10, обеспечивающим улучшенную производительно
30.07.2010 Patriot удешевила SSD-накопители

Компания Patriot представила три новых твердотельных накопителя. Устройства относятся к линейке Inferno, в которой состоят накопители, использующие контроллер Sandforce SF-1222 и NAND-память. Емкость но
09.07.2010 Patriot выпустила 64 Гб карты памяти

Компания Patriot, известный производитель устройств хранения данных, в частности модулей ОЗУи SSD-накопителей, объявила о начале продаж линейки SDXC карт памяти. Речь идет об устройствах серии LX, в кот
27.05.2010 Польша официально разместила американские ракетные комплексы ПВО Patriot

Польша официально разместила американские ракетные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на своей территории. В связи с этим министр обороны Польши Богдан Клих отметил, что приветствует размещение установок ПВО, так как присутствие американских солдат и вооружения, по его м
17.05.2010 BAE Systems изготовит 24 тягача Patriot для Тайваня

ems объявила о получении контракта управления TACOM (Tank-Automotive and Armaments Command) Армии США общей стоимостью $5,5 млн. Контракт предусматривает изготовление 24 единиц техники для комплексов Patriot (8 модифицированных шасси Specially Modified Long Wheel Base Chassis, 9 грузовиков и 7 тягачей), которые должны быть размещены на Тайване. Автомобили будут созданы на базе платформы LTA
22.04.2010 Ракеты Patriot будут доставлены в Польшу в конце мая

Батарея американских ракет противовоздушной обороны Patriot будет расквартирована в городе Мораг на севере Польши, недалеко от границы с Калининградской областью России, в конце мая 2010 года. Вместе с ракетами также прибудут обслуживающие их 10
21.01.2010 Усиление Балтийского флота в связи с размещением в Польше ракет Patriot не планируется

Минобороны РФ опровергло сообщения об усилении Балтийского флота в связи с размещением в Польше американских ракет Patriot, пишет РБК. Как сообщили РБК в управлении пресс-службы и информации Минобороны России, информация, опубликованная в ряде СМИ об усилении подводной и авиационной составляющих Балтийского
24.12.2009 США поставят на Тайвань ракетные комплексы Patriot

Американская компания Raytheon Co., разработчик высокотехнологичной продукции и подрядчик оборонных программ США, поставит на Тайвань ракетные комплексы противовоздушной обороны Patriot и запасные детали к ним. Как отметили представители компании, речь идет о контракте на сумму $1,1 млрд, из них $965,6 млн - на наземные средства ведения войны и $134,4 млн - запасные ча
24.12.2008 Lockheed Martin заключил контракты на производство новых ракетных систем Patriot

мандованием авиацией и ракетными войсками на общую сумму $774 млн. Согласно подписанным договоренностям, Lockheed Martin будет производить компоненты и обслуживать следующее поколение ракетных систем Patriot. Как сообщили представители компании, контракты включают производство ракетных систем Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), а также продажу их объединенным Арабским Эмиратам.
17.10.2007 Войска США произвели несанкционированный пуск Patriot

Как сообщает Associated Press, Пентагон подтвердил факт несанкционированного пуска ракеты комплекса Patriot с развернутого в Катаре комплекса. Ракета самоликвидировалась над малонаселенной террриторией. Сообщается, что жертв и разрушений нет. Неизвестно, явился ли несанкционированный пуск рак
17.08.2007 Пентагон получил пятисотую ракету Patriot PAC-3

Корпорация Lockheed Martin объявила о передаче Пентагону 500 ракеты Patriot новейшей модификации PAC-3. В настоящее время, подчеркивается в сообщении для печати, Patriot PAC-3 - единственная уже состоящая на вооружении система ПВО и ПРО, обеспечивающая ш
20.07.2007 Patriot РАС-3 успешно перехватил гиперзвуковую цель

Компания Lockheed Martin объявила об успешном проведении 20 июля 2007 года испытания комплекса противовоздушной и противоракетной обороны Patriot PAC-3 на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико. В ходе испытаний, обеспеченных расчетами 5 батальона 52 зенитно-артиллерийского полка 11 зенитно-артиллерийской бригады, базирующейся в
16.04.2007 Raytheon получила контракт на обслуживание Patriot

Компания Raytheon получила два контракта общей стоимостью $13 млн. на обеспечение и техническое обслуживание комплексов противоракетной обороны Patriot модификации PAC-2 и GEM-T (Guidance Enhanced Missile-T), развернутых в США и за рубежом.
13.03.2007 США приступают к тотальной модернизации объектовой ПРО

theon получила контракт Пентагона, предусматривающий проведение инженерного переоборудования и обновление контрольного оборудования 3 батальонов (12 пусковых установок) систем противоракетной обороны Patriot до модификации Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). Стоимость контракта составляет $38,6 млн. Данный контракт, сообщает пресс-служба компании, заключен в рамках принятой в февр
18.01.2007 США разместят ракеты Patriot на самолетах

ракт агентства противоракетной обороны (MDA) стоимостью $3 млн. на продолжение исследований в рамках программы ALHTK (Air-Launched Hit-to-Kill). Их цель – создание модификации противоракетной системы Patriot PAC-3 воздушного базирования. Это позволит использовать для перехвата баллистических и крылатых ракет стандартные ракеты Patriot PAC-3, которые можно будет запускать не только с

16.11.2004 "К-Системс" представила сервер на базе Intel Itanium 2

Компания «К-Системс» представила сервер K-Systems Patriot 640 на базе обновленной 64-разрядной платформы Intel Itanium 2, которая была выпущена корпорацией Intel на мировой рынок 8 ноября. Patriot 640 использует четыре процессора Intel

28.04.2004 Intel и ещё 150 компаний обвиняются в нарушении патента

Компания Patriot Scientific, обвиняющая корпорацию Intel в нарушении своих патентов, завила, что оформит иски ещё на 150 компаний, если с ними не будет достигнуто необходимых компании договорённостей. К

