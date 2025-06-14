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WORX
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|14.06.2025
|Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM 1
|01.07.2024
|10 самых умных роботов-газонокосилок: выбор ZOOM 2
|26.06.2024
|От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода 1
|19.06.2024
|Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж 1
|27.05.2023
|10 способов автоматизировать работу на даче 3
|04.05.2021
|Лучшие роботы-газонокосилки: выбор ZOOM 3
Публикаций - 6, упоминаний - 11
WORX и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
|Орлик Сергей 83 1
|Халяпин Сергей 96 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
|Земля - планета Солнечной системы 10865 2
|Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.