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Индексная книга (каталог) CNews*
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WORX

WORX

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.06.2025 Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM 1
01.07.2024 10 самых умных роботов-газонокосилок: выбор ZOOM 2
26.06.2024 От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода 1
19.06.2024 Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж 1
27.05.2023 10 способов автоматизировать работу на даче 3
04.05.2021 Лучшие роботы-газонокосилки: выбор ZOOM 3

Публикаций - 6, упоминаний - 11

WORX и организации, системы, технологии, персоны:

Citrix Systems 868 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 3
АйТи 1519 3
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 121 2
АйТи - Лаборатория корпоративной мобильности - Центр корпоративной мобильности компании 29 2
Samsung Electronics 11065 2
Apple Inc 13156 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Dropbox 527 2
Patriot Memory 80 2
Veracode 10 2
Infraware 2 2
Good Technology 30 2
Infineon - Sci-worx GmbH 1 1
Aqara - Акара.Ру 38 1
Kitfort 75 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 1
Google LLC 12690 1
Daewoo Electronics - Daewoo Lucoms 67 1
Globe Tools Group - Greenworks 14 4
Makita - Макита 26 3
Gardena - Гардена Рус 15 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Daewoo 104 2
Интерскол 12 1
Grundfos - Грундфос 12 1
Минимакс 2 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Husqvarna - Хускварна 11 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
101Hotels.com 456 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
БТиЭ - Газонокосилки - Lawn mowers 41 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 5
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Док-станция - Docking station 560 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
Оповещение и уведомление - Notification 5945 2
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 494 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 2
Кибербезопасность - DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 93 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 315 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 2
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 324 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
Web-client - Веб-клиент 237 2
Citrix Worx 10 3
Apple iOS 8583 3
Microsoft Windows 16882 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
Xiaomi - Dreame Roboticmower - Dreame A1 - робот-газонокосилка 5 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 2
Apple iPad 4012 2
Google Android 15244 2
Linux OS 11533 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Microsoft Office 4170 2
Apple - App Store 3109 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Huawei AppGallery 353 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
Apple iTunes Store 1118 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 2
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 127 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 2
Infraware - Polaris Office 35 2
Xiaomi Outdoor Security Camera - Xiaomi Outdoor Bluetooth Speaker 7 1
Bosch Indego - Bosch Rotak - газонокосилка 3 1
Xiaomi MiJia Electric Screwdriver Gun 1 1
Xiaomi - Dreame - Dreamehome 30 1
SDS-Group - REXANT 3 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 1
Apple HomeKit 49 1
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 39 1
Ростелеком - ОМП - Корпоративное мобильное рабочее место 9 1
Husqvarna Automover 1 1
Орлик Сергей 83 1
Халяпин Сергей 96 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 3
Ботаника - Растения - Plantae 1167 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 1
Литий - Lithium - химический элемент 663 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Зоология - наука о животных 2887 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 377 1
Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers 51 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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