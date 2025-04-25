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Интерскол

Интерскол


25.04.2025 Продается бывший российский завод Bosch. Хозяева выставили его на продажу через полгода после покупки 1
19.06.2024 Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж 1
09.01.2023 Лучшие бензиновые снегоуборщики: хиты продаж 1
31.12.2021 Как выбрать снегоуборочную машину для частного дома: советы ZOOM 1
02.07.2020 Домашняя автомойка: лучшие мойки высокого давления для автомобилей 2
16.01.2019 Naumen включена в программу Минэкономразвития «Национальные чемпионы» 1
11.07.2008 Сам себе мастер: знакомство с рынком электроинструмента 1
18.03.2008 Электродрели: выбираем надежный инструмент 2
03.10.2007 Мини-мастерская на дому: выбираем электроинструмент 3
14.08.2007 Ударная дрель «Интерскол ДУ-800ЭР»: испытание летом 4
04.07.2007 «Интерскол» готовится к IPO вместе с «1С:Предприятием 8» 3
01.06.2006 "Вектор" автоматизировал оптово-розничную сеть "Инфраком" 1

Публикаций - 12, упоминаний - 21

Интерскол и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 3
8410 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5007 1
ФОРС - Центр разработки 642 1
НЦК - Нанотехнологический Центр Композитов 3 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 470 1
Naumen - Наумен 641 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 442 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 1
InfoWatch - Инфовотч 1036 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 282 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 461 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1102 1
Eltex - Предприятие Элтекс 160 1
Код Безопасности 643 1
Biocad - Биокад 82 1
Т8 НТЦ 93 1
Ростех - Азимут 70 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 57 1
Папилон - Papillon 11 1
ЭлеСи - eelesy 13 1
Аргус-Спектр 14 1
Орбита 294 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 48 1
РСК Технологии 11 1
Bee Pitron - Би Питрон - Тринитум 8 1
Системы и Технологии ГК 102 1
Нейрософт 4 1
Ракурс НПФ 162 1
Hitachi - Хитачи 1468 1
Patriot Memory 73 1
Энкор - NCore 7 1
ССТ - Специальные системы и технологии 14 1
Эйдос-Медицина - МЦ Эйдос 2 1
Kitfort 61 1
Black & Decker 18 3
Makita - Макита 24 3
Globe Tools Group - Greenworks 9 2
НСПК - Национальная система платежных карт 829 1
Ингеосервис 2 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 56 1
Промет НПО 1 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 48 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО - СПб ЭК НПО 1 1
Герофарм - Geropharm 10 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 6 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Агроплазма 1 1
Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
Новомет ГК 4 1
Унихимтек НПО ГК 3 1
Бакор НТЦ 1 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Kärcher - Karcher - Керхер 73 1
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 11 1
Metabo - Metabowerke GmbH - Метабо 5 1
Hyundai Motor Company 396 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 1
БАСК ГК 1 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 885 1
Группа Агроком - Ростовский колбасный завод ТАВР - Тавровские мясные лавки - Атлантис-Пак ПКФ - Казачка - Донской осетр - 21 век Агропромышленный комплекс - Парк им. Октябрьской Революции - АксайСтройПром 8 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 1
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины 221 4
Электролобзик 5 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9787 3
Механический редуктор - Mechanical gearbox 34 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Миксер 53 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13979 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4478 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11818 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31576 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67364 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20350 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 356 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 778 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12762 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2120 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10534 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3099 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52225 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 353 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3381 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4081 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 763 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1592 1
Аксессуары 3954 1
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 150 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7275 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 554 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 550 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 977 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 197 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1055 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 227 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14525 1
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 125 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14064 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1987 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3802 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2272 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7755 1
Microsoft Windows 2000 8661 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2312 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 958 1
Bosch UniversalAquatak - Bosch EasyAquatak - мойка 3 1
BOSCH GSR - Bosch GSB - Bosch PBH - дрель, перфоратор, шуруповерт 7 1
Реестр добросовестных экспортеров 203 1
Hitachi D 1 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 459 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 236 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 453 1
Honda HSS 1 1
Xiaomi MiJia Electric Screwdriver Gun 1 1
Криницкий Игорь 26 3
Кириченко Игорь 49 1
Марфин Алексей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 147823 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17729 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 1
Украина 7657 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13390 1
Германия - Федеративная Республика 12765 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52476 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14222 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17354 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1512 1
Европа 21885 1
Италия - Итальянская Республика 4373 1
Франция - Французская Республика 7890 1
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Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 819 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 167 1
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1350 1
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 185 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 640 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Чудо техники 60 1
IDC - International Data Corporation 4915 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
ITSM Tool Universe 1 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 871 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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