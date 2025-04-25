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Интерскол
Интерскол и организации, системы, технологии, персоны:
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 1
|Криницкий Игорь 26 3
|Кириченко Игорь 49 1
|Марфин Алексей 13 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 640 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|Чудо техники 60 1
|IDC - International Data Corporation 4915 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
|ITSM Tool Universe 1 1
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