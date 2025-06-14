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Globe Tools Group Greenworks

Globe Tools Group - Greenworks

Greenworks – это бренд международного концерна Globe Tools Group, одного из участников рынка аккумуляторной садовой техники и электроинструмента. Штаб-квартира Globe Tools Group находится в городе Шарлотт, Северная Каролина (США). Компания создает продукты в собственном исследовательском центре в Мальмё (Швеция). Вся продукция производится на заводе полного цикла в Чанчжоу (Китай). 

Greenworks предлагает ассортимент инструмента для дома и сада – цепные пилы, триммеры, газонокосилки, воздуходувы, кусторезы, мойки, снегоотбрасыватели, дрели, шуруповерты, перфораторы. Продуктовый ряд состоит из четырех линеек: 24V и 40V (любительский сегмент), 60V (полупрофессиональный) и 82V (профессиональный). В рамках каждой линейки все инструменты могут работать от единого универсального аккумулятора. Продукция под брендом Greenworks продается в США, Канаде, Европе, России и СНГ

УПОМИНАНИЯ


14.06.2025 Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM 1
26.06.2024 От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода 1
30.11.2023 ИT-агентство Future: сайты московских торговых центров теряют аудиторию из-за отсутствия мобильной разработки 1
06.02.2023 Как изменился рынок снегоуборочной техники в РФ в 2023 году 1
17.12.2022 Лучшие электрические и аккумуляторные снегоуборочные машины: выбор ZOOM 1
20.09.2022 Обзор аккумуляторной техники для сада Greenworks 5
31.12.2021 Как выбрать снегоуборочную машину для частного дома: советы ZOOM 1
27.08.2021 Техника для дачи: помощники для настоящего отдыха 1
14.05.2021 Лучшие мойки высокого давления: выбираем технику для дачи 1
02.07.2020 Домашняя автомойка: лучшие мойки высокого давления для автомобилей 1

Публикаций - 10, упоминаний - 14

Globe Tools Group и организации, системы, технологии, персоны:

Patriot Memory 73 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 2
STARWIND 30 2
БУХта - Buhta 90 1
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Интерскол 12 2
Makita - Макита 24 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 898 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7642 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2892 1
АЛОР брокер 7 1
Система Капитал УК - Sistema Capital 14 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14052 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9883 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 354 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2297 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14116 2
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Триммер - Trimmer 55 2
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Фильтр для воды - Water Filter - Водяной фильтр 23 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4168 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6105 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1471 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28312 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6131 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21911 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24764 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53224 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1802 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3210 1
Оповещение и уведомление - Notification 4917 1
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КСБ - Комплексные системы безопасности 1515 1
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