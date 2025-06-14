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Globe Tools Group Greenworks
Greenworks – это бренд международного концерна Globe Tools Group, одного из участников рынка аккумуляторной садовой техники и электроинструмента. Штаб-квартира Globe Tools Group находится в городе Шарлотт, Северная Каролина (США). Компания создает продукты в собственном исследовательском центре в Мальмё (Швеция). Вся продукция производится на заводе полного цикла в Чанчжоу (Китай).
Greenworks предлагает ассортимент инструмента для дома и сада – цепные пилы, триммеры, газонокосилки, воздуходувы, кусторезы, мойки, снегоотбрасыватели, дрели, шуруповерты, перфораторы. Продуктовый ряд состоит из четырех линеек: 24V и 40V (любительский сегмент), 60V (полупрофессиональный) и 82V (профессиональный). В рамках каждой линейки все инструменты могут работать от единого универсального аккумулятора. Продукция под брендом Greenworks продается в США, Канаде, Европе, России и СНГ.
УПОМИНАНИЯ
Globe Tools Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Patriot Memory 73 2
|Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 2
|STARWIND 30 2
|БУХта - Buhta 90 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
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