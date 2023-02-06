Как изменился рынок снегоуборочной техники в РФ в 2023 году

Зима 2022-2023 стала одной из самых снежных и холодных за последние несколько лет. Но для производителей снегоуборочной техники погодные условия сыграли на руку. Мощные машины для очистки территории этой зимой побили рекордные цифры не только по продаже, но и по общей заинтересованности потребителя в продукте.

Города, ставшие рекордсменами по росту спроса на снегоуборщики этой зимой: Нижний Новгород (+628%) и Москва (+480%), обильные снегопады не обошли и культурную столицу России – Санкт-Петербург (+365%).

Какие же снегоуборщики выбирает потребитель в 2023 году

При выборе снегоуборщика важно учитывать несколько факторов: мощность, размер, количество часов непрерывной работы, а также площадь территории для очистки.

Все эти факторы одинаково важны, но обычно выбор стоит между бензиновыми моделями и электрическими, аккумуляторными.

«Например, электрические снегоуборщики подойдут для уборки небольших придомовых территорий загородных домов и дач, дорожек, парковочных мест. Плюсы электрических снегоуборщиков – они простые в обслуживании, компактные и стоят в разы дешевле, чем их бензиновые собратья. Бензиновые снегоуборщики подойдут для очистки больших территорий. Они гораздо мощнее и способны обрабатывать большие объемы снега», – комментирует Александр Галкин, директор по продукту крупной бытовой техники бренда Starwind. Аккумуляторные модели выбирают те, кто ценят удобство использования, мобильность и экологичность. По мощности они не уступают соперникам. Во многих моделях уже давно стоит мощный двигатель, который преодолеет тот же путь, что и бензиновые аналоги, избавив территорию от снега.

Александр Галкин отмечает, что при выборе снегоуборщика стоит обратить внимание на наличие поворотного выпускного желоба для регулировки угла выброса снега, а также материал, из которого изготовлен шнек: армированная резина или металлический шнек – более износостойкие. Если есть возможность – обязательно подойдите в магазине к образцу снегоуборщика и подвигайте его – оцените насколько Вам удобно управлять им.

Рост цен на снегоуборочную технику

С каждым годом рост цен неизбежен, но как обстоят дела с техникой в 2023 году? Еще в 2022 году специалисты заметили тенденцию роста стоимости снегоуборочной техники — в январе она составила 43865 рублей (+13%). Сильный прирост показывают и лопаты для снега: +223% в Москве и рекордные +472% в Нижнем Новгороде. В целом по России спрос на них вырос на 176%, а цена — на 28% (1756 рублей). Сейчас же средняя цена стала еще выше. На данный момент активный рост цен не является чем-то удивительным для российского рынка, средняя стоимость техники на данный момент составляет 48593 рублей, что на 10% больше, чем в 2022 году.

В погоне за трендом на супераппы Цифровизация

Однако не все бренды выбрали подобную стратегию. Рада Рожицкая, генеральный директор Greenworks в России, поделилась, что за год бренду удалось продать 23000 снегоуборщиков. Это позволило компании войти в тройку крупнейших импортеров снегоуборщиков в России. «Важным фактором роста продаж стали и цены, которые почти не менялись. Мы постарались сохранить их на уровне прошлого года», – добавляет генеральный директор Greenworks.

Как обстоят дела с продажами снегоуборочной техники в 2023 году

С приходом зимы у жителей снежных городов повысился интерес к антигололедным реагентам. Но не только снег повлиял на увеличение спроса на аккумуляторную технику, но также уход с рынка международных компаний – конкурентов, добавляет Рада Рожицкая. В 2023 году погода не позволила жителям спокойно передвигаться по городу, поэтому возросла популярность не только снегоуборочной техники, которая отлично справляется с сугробами, но и средствами против скольжения по льду на дорогах и придомовых участках.

Фото: Greenworks Рада Рожицкая, генеральный директор Greenworks в России

Как рассказала Рада Рожицкая, генеральный директор Greenworks в России, продажи снегоуборщиков выросли в 2 раза по сравнению с 2021-2022 годами. Выросший спрос несложно объяснить: расширение модельного ряда, увеличение количества дилеров и аномальное количество осадков зимой 2022 и 2023 года в центральной части России.