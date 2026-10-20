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Галкин Александр

СОБЫТИЯ


20.10.2026 Röndell развивает направление встраиваемой техники и представляет новую индукционную варочную поверхность 1
06.02.2023 Как изменился рынок снегоуборочной техники в РФ в 2023 году 1
14.09.2020 «Корус консалтинг» предложила ритейлу платформу ценообразования Competera 1
20.06.2018 Сбербанк предоставил интернет-магазинам сервисы «Бизнес.ру» 1
16.01.2018 «Яндекс.Касса» и «Бизнес.Ру» запустили сервис «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки» 1
23.03.2017 Украинский стартап накажут за ПО, координирующее цены в России 2
28.04.2016 Новая версия видеоредактора VSDC: удвоенная скорость и расширенный выбор форматов 1
04.02.2016 Основатель казанского технопарка привлек $2 млн на интернет-проект 1
16.06.2015 «Актион» стал инвестором облачного сервиса для торговли и склада «Класс365» 2
23.03.2010 Доходы «ТТК-Калининград» от предоставления услуг связи в 2009 г. составили 39,6 млн руб. 1
14.01.2010 В Минобороны России проведены масштабные перестановки 1
08.08.2003 AMS смонтировал внутреннюю сеть заказчика с использованием алюминиевых желобов 1

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Галкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Competera 8 2
Инкотекс 12 1
ТТК Север макрорегион - СеверТрансТелеКом - ТТК Калининград 51 1
STARWIND 35 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 76 1
Интелком 23 1
Счётмаш 3 1
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 1
Ростелеком 11067 1
Yandex - Яндекс 9415 1
Meta Platforms - Facebook 4638 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2205 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 389 1
GoPro Inc 65 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1519 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2156 1
Philips 2102 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 328 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5099 1
Эвотор - Evotor 235 1
Штрих-М НТЦ 65 1
Дримкас - Dreamkas 19 1
Райтскан ГК - Старрус - Starrys 7 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 439 1
Гранит 57 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
Globe Tools Group - Greenworks 14 1
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 21 1
Актион ГК 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9122 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2353 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4948 2
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 199 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4946 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13848 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8431 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1602 1
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 217 1
Караоке - Karaoke 326 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3239 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5948 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6152 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7448 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7968 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 487 1
Торговля - RetailTech - Вендинг - Vending - Вендинговый автомат - Торговый автомат - Торгомат 77 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2995 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 850 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 495 1
Видеоредактор - Video Editor 124 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24156 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4016 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5368 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7635 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5096 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9419 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55051 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8767 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6739 1
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7893 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5919 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24864 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11983 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 548 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1724 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1691 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13052 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13173 1
Бизнес.Ру Онлайн-Чеки 2 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1392 2
Актион МЦФЭР - Бизнес.ру - онлайн-сервис торгового и складского учета 7 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 935 1
Google Android 15390 1
Apple iOS 8665 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3594 1
Apple - App Store 3154 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 264 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
Куроптев Александр 4 1
Балабанов Александр 8 1
Постников Александр 8 1
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Сазонов Александр 14 1
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Гончаренко Александр 5 1
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Сус Сергей 2 1
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Кирсанова Светлана 70 1
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3639 1
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Нидерланды 3778 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1685 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1439 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 761 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11613 1
Короткая ссылка
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