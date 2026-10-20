Индексная книга (каталог) CNews*
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Галкин Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 14
Галкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Куроптев Александр 4 1
|Балабанов Александр 8 1
|Постников Александр 8 1
|Михайлов Андрей 3 1
|Цуканов Николай 8 1
|Воробьев Сергей 23 1
|Сазонов Александр 14 1
|Шишков Алексей 1 1
|Гончаренко Александр 5 1
|Третьяк Андрей 3 1
|Сус Сергей 2 1
|Суровикин Сергей 1 1
|Лысенко Светлана 2 1
|Болдырев Владимир 1 1
|Чиркин Владимир 2 1
|Солянов Евгений 1 1
|Бувальцев Иван 13 1
|Букуров Олег 1 1
|Хуснутдинов Арсен 2 1
|Далевич Артем 2 1
|Рожицкая Рада 1 1
|Кирсанова Светлана 70 1
|Макаров Сергей 14 1
|Минниханов Рустам 123 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11613 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.