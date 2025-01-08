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Минобороны РФ СибВО Сибирский военный округ



08.01.2025 В российскую армию поступили роботы для разминирования «Уран-6» 1
10.06.2010 В Бурятии взорвался Т-72, экипаж погиб 1
14.01.2010 В Минобороны России проведены масштабные перестановки 1
23.05.2008 Управление Сибирского военного округа внедрит АИИСКУЭ: выбор подрядчика 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 42 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
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Бувальцев Иван 9 1
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Суровикин Сергей 1 1
Третьяк Андрей 3 1
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Галкин Александр 11 1
Макаров Сергей 12 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 3
Россия - РФ - Российская федерация 144197 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 3
Минобороны РФ - ПУрВО - Приволжско-Уральский военный округ 14 2
Минобороны РФ - ЛенВО - Ленинградский военный округ 7 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Минобороны РФ - СКВО - Северо-Кавказский военный округ 8 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 512 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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