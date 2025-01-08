Минобороны РФ СибВО Сибирский военный округ
Минобороны РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
|Чиркин Владимир 2 2
|Лапин Александр 2 1
|Бувальцев Иван 9 1
|Болдырев Владимир 1 1
|Суровикин Сергей 1 1
|Третьяк Андрей 3 1
|Постников Александр 4 1
|Галкин Александр 11 1
|Макаров Сергей 12 1
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