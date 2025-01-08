Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Лапин Александр



08.01.2025 В российскую армию поступили роботы для разминирования «Уран-6» 1
23.03.2022 Россия поставит на поток производство электромобилей под совершенно новым брендом 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лапин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Моторинвест 13 1
BMW Group 446 1
Tesla Motors 396 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 22 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
Видеокамера - Camcorder 2263 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 1
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 80 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 100 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 474 1
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 19 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Кунаков Федор 1 1
Борисов Юрий 116 1
Борисов Константин 6 1
Резников Андрей 7 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Россия - РФ - Российская федерация 144197 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Монголия 347 1
Таджикистан - Республика 859 1
Украина 7608 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Уран - планета Солнечной системы 543 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Япония 13282 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Казахстан - Республика 5525 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
Минобороны РФ - Центральный военный округ 3 1
Минобороны РФ - СибВО - Сибирский военный округ 4 1
Минобороны РФ - ПУрВО - Приволжско-Уральский военный округ 14 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 295 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 412 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Автостат 32 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще