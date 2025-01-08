Лапин Александр
|08.01.2025
|В российскую армию поступили роботы для разминирования «Уран-6» 1
|23.03.2022
|Россия поставит на поток производство электромобилей под совершенно новым брендом 1
Лапин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Кунаков Федор 1 1
|Борисов Юрий 116 1
|Борисов Константин 6 1
|Резников Андрей 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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