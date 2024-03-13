Уран - планета Солнечной системы

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана вателей получила новое представление об образовании алмазов на ледяных планетах, таких как Нептун и Уран. Ученые полагают, что после своего формирования алмазы будут медленно погружаться глубже

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе 1. Уран вращается, лежа на боку В отличие от других планет Солнечной системы Уран лежит н

В Солнечной системе обнаружена планета размером с Уран шей Солнечной системе. Планета получила рабочее название Planet Nine («Планета Девять»), у нее очень необычная вытянутая орбита. Скорее всего, планета Девять – это газовый гигант, похожий на Нептун и Уран (рисунок Caltech/R. Hurt IPAC) «Девятка» в 10 раз больше Земли и расположена в 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун. Год на планете Девять длится от 10000 до 20000 лет. Поскольку новая пл

Ученые нашли способ черпать уран из океана Ученые создали особую металлорганическую сетку, которая собирает в морской воде уран в 4 раза эффективнее существующих аналогов. Исследователи под руководством профессора хи

Урановые рудники заменят подводными плантациями ан, который содержит огромное количество ценного материала - 4,5 млрд метрических тонн. Однако этот уран в морской воде находится в очень малой концентрации - 3,3 части на миллиард. Поэтому при

Эффективный способ добычи урана нашли благодаря креветкам й промышленности проблему утилизации панцирей, ученые неожиданно обнаружили дешевый способ добывать уран из морской воды. Как известно, запасы урановой руды на Земле скоро могут закончиться, чт

Создано новое перспективное топливо для АЭС ость, что позволяет использовать соединение U-N в новых высокоэффективных ядерных реакторах. Нитрид уран также может легко разрывать очень прочные углерод-водородные связи, хотя при этом молеку

Пересмотр истории: радиоизотопный метод ошибочен астом около 4,5 миллиарда лет (возраст Земли) все предыдущие измерения на основе изотопного распада уран-свинец (U-Pb) нужно пересмотреть, и разница может составить сотни тысяч и даже миллионы

Новые АЭС: индийцы заменят уран на торий количество плутония. Но Индия планирует использовать вместо плутония американский низкообогащенный уран. Небольшие сравнительно безопасные реакторы, на которых невозможно производить ядерное о

Катастроф Меркурия и Урана не было? опорционально много места по отношению к общему объему планеты. Подобное событие могло «опрокинуть» Уран так, что наклон оси его вращения стал почти 98°. Однако межпланетная космическая станция

Глюкометр обнаружит в крови следы кокаина и урана иабетиками для самостоятельного мониторинга уровня глюкозы в крови, позволяют проводить анализ крови на содержание широко спектра соединений, в том числе кокаина, иммунного белка интерферона и следов урана. Для этого в образец крови необходимо добавить раствор, содержащий микроскопические магнитные шарики, к которым предварительно прикрепляют фрагменты ДНК, связывающиеся с соединением-мишен

Распад урана и тория генерирует половину тепла Земли вина тепла, излучаемого Землей, генерируется в процессе радиоактивного распада таких элементов, как уран и торий. К такому выводу пришла международная группа физиков в результате изучения поток

Россия и Казахстан будут вместе продавать уран пресс-службу российской госкорпорации. Ожидается, что СП будет продавать природный низкообогащенный уран конечным потребителям. Создание этого предприятия - первый шаг в создании Объединенной р

На Луне очень мало урана o, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters. Высокое энергетическое разрешение гамма-детектора АМС Kaguya (около 1%) позволило выявить неожиданное наличие значительных вариаций отношения урана к торию на обратной стороне Луны и общую существенную неоднородность геохимического состава горных районов на Луне. Общее содержания урана на Луне весьма мало и существенно ниже ур

Рост парка АЭС к 2030 году приведет к двукратному увеличению спроса на уран омной энергетики, рост парка АЭС до 630 ГВт к 2030 году приведет к двукратному увеличению спроса на уран от текущего уровня и потребует увеличения объема услуг по обогащению почти до 100 млн (Е

В США построен завод по обогащению урана Как сообщает Associated Press, в США, в штате Нью Мексико (г. Юнице) вводится в строй новый завод по обогащению урана компании URENCO. Федеральная комиссия по ядерному регулированию США выдала 10 июня 2010 года разрешение на промышленную переработку гексафторида урана. Процесс развёртывания промыш

Иран продолжит обогащать уран до 20% Иран продолжит действующую программу обогащения урана, в том числе производство урана со степенью обогащения в 20%, несмотря на соглашение с Турцией и Бразилией по обмену ядерным топливом, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.

Украина планирует возобновить добычу и экспорт урана авод 50 на 50 с Россией, мы вернем себе 50% украинского рынка, кроме того, мы будем поставлять этот уран в Европу, тоже 50 на 50", - сказал В.Янукович.

Иран начал строить еще один завод по обогащению урана 0 года Иран объявил о начале производства урана с уровнем обогащения до 20%. Раньше Иран производил уран со степенью обогащения в 3,5%. При этом оружейный уран имеет степень обогащения в

Пентагон: Иран за год может наработать уран для создания ядерного боезаряда Иран в течение года способен произвести достаточное для создания одного ядерного боезаряда количество урана. Такую оценку состояния иранской ядерной программы дал начальник разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Рональд Бэрджес, выступая в комитете по делам воор

Украина избавится от высокообогащенного урана Украина уничтожит имеющиеся в ее распоряжении запасы высокообогащенного урана к 2012 году. Об этом сказал пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс в преддверии саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. "Это важный ша

Иран испытал мощную центрифугу для обогащения урана В Иране представлена новая мощная центрифуга для обогащения урана. Как заявил глава иранской Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи, механические испытания центрифуг нового поколения, которые в шесть раз мощнее центрифуг первого поколения, прош

В России создается гарантийный запас низкообогащенного урана рганизации Юкия Амано и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко от лица Правительства РФ подпишут Соглашение о создании на территории России гарантийного запаса низкообогащенного урана (НОУ), сообщает пресс-служба Росатома. Создание запаса является ключевым моментом российской Инициативы в отношении гарантированного предоставления услуг ядерного топливного цикла. Эта Ин

Радиоактивные отходы вновь прибыли в Россию Как сообщает Greenpeace России, 25 февраля 2010 года в грузовой порт Санкт-Петербурга прибыло судно «Капитан Куроптев» с очередной партией урановых «хвостов» (обедненного гексафторида урана) на борту. Сейчас опасный груз перегружается на железнодорожные платформы и после прохождения по жилым районам Петербурга отправится в Северск (Томская область), на Сибирский Химический К

Россия, США и Франция критикуют решение Ирана самостоятельно дообогащать уран льное письмо, в котором выразили обеспокоенность недавним решением Ирана самостоятельно производить уран со степенью обогащения до 20%, передает Associated Press, в распоряжение которого попал

Иран произвел первую партию обогащенного до 20% урана Иранские специалисты произвели первую партию урана, обогащенного до 20%. С таким заявлением выступил президент Исламской Республики Махмуд Ахмадинежад, передает РБК со ссылкой на Associated Press. По словам иранского лидера, страна имеет

МИД РФ разочарован решением Ирана о начале самостоятельного дообогащения урана Решение Ирана о начале собственного дообогащения урана до 20% не только противоречит положениям принятых в отношении него резолюций Совета Безопасности ООН и решений Совета управляющих МАГАТЭ, но и усугубляет сомнения в искренности намерений

Иран официально уведомил МАГАТЭ о начале самостоятельного дообогащения урана начнет дообогащать существующее ядерное сырье с 9 февраля с.г. Наработанный ранее низкообогащенный уран, указал А.А.Солтани, будет доводиться до уровня обогащения в 20% с тем, чтобы его можно

Иран получит свой уран научно-исследовательского реактора. До настоящего времени иранские технологии позволяли производить уран, обогащенный только до 3,5%. США, Израиль и ряд других государств подозревают, что Иран

Иран согласен дообогащать уран за границей Иран готов поставлять уран за рубеж для дальнейшего дообогащения, как этого требует Организация Объединенных Наций.

Радиоактивные отходы вновь прибыли в Россию Как сообщает Greenpeace России, 1 февраля 2010 года около 3 часов ночи в грузовой порт Санкт-Петербурга прибыло судно «Капитан Куроптев» с 650 тоннами урановых «хвостов» (обедненного гексафторида урана) на борту. После перегрузки на железнодорожные платформы груз отправится в Северск (Томская область), на Сибирский Химический Комбинат. Опасный груз принадлежит французской компании AREVA

В феврале Иран объявит о начале производства урана, обогащенного на 20% ссылкой на местное информационное агентство IRNA. Как отмечают власти страны, дообогащенный до 20% уран нужен Тегерану для функционирования научно-исследовательского реактора. Однако ряд стран

Иран официально отказался обогащать уран за границей отказом на предложение Международного агентства по атомной энергии при ООН (МАГАТЭ) отправить свой уран за границу для последующего обогащения, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. В о

Росатом начинает поставку низкообогащенного урана в Швейцарию 0 года вступил в силу контракт, заключенный между ОАО «Техснабэкспорт» (TENEX, 100% дочерняя компания ОАО «Атомэнергопром») и Kernkraftwerk Leibstadt AG (KKL, Швейцария) на поставку низкообогащенного урана для изготовления топлива для этой АЭС. Контрактом предусмотрены поставки НОУ в период с 2011 по 2025 г.г. Сотрудничество ОАО «Техснабэкспорт» с KKL осуществляется с 1996 года, и новый кон

Казахстан пытается снабдить Иран ураном тайно договорились о поставке в Исламскую республику 1350 т очищенного уранового концентрата за $450 млн. Стороны планировали оформить сделку в течение ближайших недель. В МАГАТЭ отмечают, что запасы урана у Тегерана близки к концу, что может помешать завершению ядерной программы страны. По оценкам составителей доклада, из 1350 тонн урановой руды Иран теоретически сможет изготовить около 15

Иран продолжит обогащение урана ащению урана, которые могут проводиться в военных целях. Взамен имеющийся в стране низкообогащенный уран предлагается дообогащать в России, затем во Франции превращать в топливо по западной тех

В Россию привезли очередную порцию радиоактивных отходов Как сообщает Greenpeace России, 14 декабря 2009 года в порт Санкт-Петербурга прибыло судно «Капитан Лусь» с очередной порцией обедненного урана французской компании Areva. Речь идет о десятках, по разным оценкам, от 30 до 60, цистернах с обедненным гексафторидом урана (ОГФУ), а также нескольких контейнерах с оксидом ура

Иран определил места для 5 новых заводов по обогащению урана Власти Ирана окончательно определили места для строительства 5 новых заводов по обогащению урана, сообщил сегодня президент Исламской Республики Махмуд Ахмадинежад. Другие 5 мест под строительство обогатительных заводов пока изучаются, передает РБК со ссылкой на иранский телеканал Pr

ЛАЭС до конца 2009 года начнет использование ядерного топлива нового типа омической, так и технологической точек зрения, отмечается в сообщении. Первая опытная партия из 200 уран-эрбиевых тепловыделяющих сборок прибудет на ЛАЭС до конца 2009г. и будет опробована на в