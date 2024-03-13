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Уран планета Солнечной системы

Уран - планета Солнечной системы
  • Уран - это седьмая по счету планета от Солнца.
  • Является самой холодной планетой в Солнечной системе с температурой 49 К (−224 °C). Такая потеря тепла может быть связана с особенностями атмосферы или с уникальным наклоном ее орбиты.
  • Уран является представителем ледяных гигантов - подкласса газовых гигантов. У ледяных гигантов температура не превышает -200 °C, они менее массивны, чем газовые гиганты (Юпитер и Сатурн), и их химический состав более сложен (в мантии встречается метан и аммиак).
  • Сутки на Уране длятся 17 земных часов, а год — 84 земных года.
  • Ось вращения Урана наклонена на 99°. Поэтому он вращается на боку. Так же он и Венера - единственные планеты, вращающиеся с Востока на Запад, т.н. ретроградное движение (движение вокруг Солнца, обратно движению других планет).
  • Ежедневно (?) северный и южный полюса меняются местами, так как магнитное поле вращается почти с той же скоростью, что и сама планета вокруг своей оси. 
  • Уран - наименее изученная планета Солнечной системы.
  • Уран имеет 27 лун и даже собственную систему колец, хотя и не такую яркую, как у Сатурна.
  • У Урана есть 9 колец. Сила магнитного поля в северном полушарии Урана в десять раз больше, чем в южном.

СОБЫТИЯ


13.03.2024 На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана

вателей получила новое представление об образовании алмазов на ледяных планетах, таких как Нептун и Уран. Ученые полагают, что после своего формирования алмазы будут медленно погружаться глубже
15.09.2022 Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

1. Уран вращается, лежа на боку В отличие от других планет Солнечной системы Уран лежит н
20.01.2016 В Солнечной системе обнаружена планета размером с Уран

шей Солнечной системе. Планета получила рабочее название Planet Nine («Планета Девять»), у нее очень необычная вытянутая орбита. Скорее всего, планета Девять – это газовый гигант, похожий на Нептун и Уран  (рисунок Caltech/R. Hurt IPAC) «Девятка» в 10 раз больше Земли и расположена в 20 раз дальше от Солнца, чем  Нептун. Год на планете Девять длится от 10000 до 20000 лет. Поскольку новая пл
16.05.2013 Ученые нашли способ черпать уран из океана

Ученые создали особую металлорганическую сетку, которая собирает в морской воде уран в 4 раза эффективнее существующих аналогов. Исследователи под руководством профессора хи
19.09.2012 Урановые рудники заменят подводными плантациями

ан, который содержит огромное количество ценного материала - 4,5 млрд метрических тонн. Однако этот уран в морской воде находится в очень малой концентрации - 3,3 части на миллиард. Поэтому при
23.08.2012 Эффективный способ добычи урана нашли благодаря креветкам

й промышленности проблему утилизации панцирей, ученые неожиданно обнаружили дешевый способ добывать уран из морской воды. Как известно, запасы урановой руды на Земле скоро могут закончиться, чт
13.08.2012 Создано новое перспективное топливо для АЭС

ость, что позволяет использовать соединение U-N в новых высокоэффективных ядерных реакторах. Нитрид уран также может легко разрывать очень прочные углерод-водородные связи, хотя при этом молеку
12.04.2012 Пересмотр истории: радиоизотопный метод ошибочен

астом около 4,5 миллиарда лет (возраст Земли) все предыдущие измерения на основе изотопного распада уран-свинец (U-Pb) нужно пересмотреть, и разница может составить сотни тысяч и даже миллионы

07.11.2011 Новые АЭС: индийцы заменят уран на торий

количество плутония. Но Индия планирует использовать вместо плутония американский низкообогащенный уран. Небольшие сравнительно безопасные реакторы, на которых невозможно производить ядерное о
11.10.2011 Катастроф Меркурия и Урана не было?

опорционально много места по отношению к общему объему планеты. Подобное событие могло «опрокинуть» Уран так, что наклон оси его вращения стал почти 98°. Однако межпланетная космическая станция
28.07.2011 Глюкометр обнаружит в крови следы кокаина и урана

иабетиками для самостоятельного мониторинга уровня глюкозы в крови, позволяют проводить анализ крови на содержание широко спектра соединений, в том числе кокаина, иммунного белка интерферона и следов урана. Для этого в образец крови необходимо добавить раствор, содержащий микроскопические магнитные шарики, к которым предварительно прикрепляют фрагменты ДНК, связывающиеся с соединением-мишен
21.07.2011 Распад урана и тория генерирует половину тепла Земли

вина тепла, излучаемого Землей, генерируется в процессе радиоактивного распада таких элементов, как уран и торий. К такому выводу пришла международная группа физиков в результате изучения поток
05.07.2010 Россия и Казахстан будут вместе продавать уран

пресс-службу российской госкорпорации. Ожидается, что СП будет продавать природный низкообогащенный уран конечным потребителям. Создание этого предприятия - первый шаг в создании Объединенной р
23.06.2010 На Луне очень мало урана

o, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters. Высокое энергетическое разрешение гамма-детектора АМС Kaguya (около 1%) позволило выявить неожиданное наличие значительных вариаций отношения урана к торию на обратной стороне Луны и общую существенную неоднородность геохимического состава горных районов на Луне. Общее содержания урана на Луне весьма мало и существенно ниже ур
17.06.2010 Рост парка АЭС к 2030 году приведет к двукратному увеличению спроса на уран

омной энергетики, рост парка АЭС до 630 ГВт к 2030 году приведет к двукратному увеличению спроса на уран от текущего уровня и потребует увеличения объема услуг по обогащению почти до 100 млн (Е
11.06.2010 В США построен завод по обогащению урана

Как сообщает Associated Press, в США, в штате Нью Мексико (г. Юнице) вводится в строй новый завод по обогащению урана компании URENCO. Федеральная комиссия по ядерному регулированию США выдала 10 июня 2010 года разрешение на промышленную переработку гексафторида урана. Процесс развёртывания промыш
18.05.2010 Иран продолжит обогащать уран до 20%

Иран продолжит действующую программу обогащения урана, в том числе производство урана со степенью обогащения в 20%, несмотря на соглашение с Турцией и Бразилией по обмену ядерным топливом, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.
23.04.2010 Украина планирует возобновить добычу и экспорт урана

авод 50 на 50 с Россией, мы вернем себе 50% украинского рынка, кроме того, мы будем поставлять этот уран в Европу, тоже 50 на 50", - сказал В.Янукович.
20.04.2010 Иран начал строить еще один завод по обогащению урана

0 года Иран объявил о начале производства урана с уровнем обогащения до 20%. Раньше Иран производил уран со степенью обогащения в 3,5%. При этом оружейный уран имеет степень обогащения в
15.04.2010 Пентагон: Иран за год может наработать уран для создания ядерного боезаряда

Иран в течение года способен произвести достаточное для создания одного ядерного боезаряда количество урана. Такую оценку состояния иранской ядерной программы дал начальник разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Рональд Бэрджес, выступая в комитете по делам воор
13.04.2010 Украина избавится от высокообогащенного урана

Украина уничтожит имеющиеся в ее распоряжении запасы высокообогащенного урана к 2012 году. Об этом сказал пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс в преддверии саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. "Это важный ша
12.04.2010 Иран испытал мощную центрифугу для обогащения урана

В Иране представлена новая мощная центрифуга для обогащения урана. Как заявил глава иранской Организации по атомной энергии Али Акбар Салехи, механические испытания центрифуг нового поколения, которые в шесть раз мощнее центрифуг первого поколения, прош
29.03.2010 В России создается гарантийный запас низкообогащенного урана

рганизации Юкия Амано и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко от лица Правительства РФ подпишут Соглашение о создании на территории России гарантийного запаса низкообогащенного урана (НОУ), сообщает пресс-служба Росатома. Создание запаса является ключевым моментом российской Инициативы в отношении гарантированного предоставления услуг ядерного топливного цикла. Эта Ин
26.02.2010 Радиоактивные отходы вновь прибыли в Россию

Как сообщает Greenpeace России, 25 февраля 2010 года в грузовой порт Санкт-Петербурга прибыло судно «Капитан Куроптев» с очередной партией урановых «хвостов» (обедненного гексафторида урана) на борту. Сейчас опасный груз перегружается на железнодорожные платформы и после прохождения по жилым районам Петербурга отправится в Северск (Томская область), на Сибирский Химический К
17.02.2010 Россия, США и Франция критикуют решение Ирана самостоятельно дообогащать уран

льное письмо, в котором выразили обеспокоенность недавним решением Ирана самостоятельно производить уран со степенью обогащения до 20%, передает Associated Press, в распоряжение которого попал

11.02.2010 Иран произвел первую партию обогащенного до 20% урана

Иранские специалисты произвели первую партию урана, обогащенного до 20%. С таким заявлением выступил президент Исламской Республики Махмуд Ахмадинежад, передает РБК со ссылкой на Associated Press. По словам иранского лидера, страна имеет

09.02.2010 МИД РФ разочарован решением Ирана о начале самостоятельного дообогащения урана

Решение Ирана о начале собственного дообогащения урана до 20% не только противоречит положениям принятых в отношении него резолюций Совета Безопасности ООН и решений Совета управляющих МАГАТЭ, но и усугубляет сомнения в искренности намерений

08.02.2010 Иран официально уведомил МАГАТЭ о начале самостоятельного дообогащения урана

начнет дообогащать существующее ядерное сырье с 9 февраля с.г. Наработанный ранее низкообогащенный уран, указал А.А.Солтани, будет доводиться до уровня обогащения в 20% с тем, чтобы его можно

08.02.2010 Иран получит свой уран

научно-исследовательского реактора. До настоящего времени иранские технологии позволяли производить уран, обогащенный только до 3,5%. США, Израиль и ряд других государств подозревают, что Иран

03.02.2010 Иран согласен дообогащать уран за границей

Иран готов поставлять уран за рубеж для дальнейшего дообогащения, как этого требует Организация Объединенных Наций.
01.02.2010 Радиоактивные отходы вновь прибыли в Россию

Как сообщает Greenpeace России, 1 февраля 2010 года около 3 часов ночи в грузовой порт Санкт-Петербурга прибыло судно «Капитан Куроптев» с 650 тоннами урановых «хвостов» (обедненного гексафторида урана) на борту. После перегрузки на железнодорожные платформы груз отправится в Северск (Томская область), на Сибирский Химический Комбинат. Опасный груз принадлежит французской компании AREVA
25.01.2010 В феврале Иран объявит о начале производства урана, обогащенного на 20%

ссылкой на местное информационное агентство IRNA. Как отмечают власти страны, дообогащенный до 20% уран нужен Тегерану для функционирования научно-исследовательского реактора. Однако ряд стран
20.01.2010 Иран официально отказался обогащать уран за границей

отказом на предложение Международного агентства по атомной энергии при ООН (МАГАТЭ) отправить свой уран за границу для последующего обогащения, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. В о
13.01.2010 Росатом начинает поставку низкообогащенного урана в Швейцарию

0 года вступил в силу контракт, заключенный между ОАО «Техснабэкспорт» (TENEX, 100% дочерняя компания ОАО «Атомэнергопром») и Kernkraftwerk Leibstadt AG (KKL, Швейцария) на поставку низкообогащенного урана для изготовления топлива для этой АЭС. Контрактом предусмотрены поставки НОУ в период с 2011 по 2025 г.г. Сотрудничество ОАО «Техснабэкспорт» с KKL осуществляется с 1996 года, и новый кон
30.12.2009 Казахстан пытается снабдить Иран ураном

тайно договорились о поставке в Исламскую республику 1350 т очищенного уранового концентрата за $450 млн. Стороны планировали оформить сделку в течение ближайших недель. В МАГАТЭ отмечают, что запасы урана у Тегерана близки к концу, что может помешать завершению ядерной программы страны. По оценкам составителей доклада, из 1350 тонн урановой руды Иран теоретически сможет изготовить около 15
22.12.2009 Иран продолжит обогащение урана

ащению урана, которые могут проводиться в военных целях. Взамен имеющийся в стране низкообогащенный уран предлагается дообогащать в России, затем во Франции превращать в топливо по западной тех
16.12.2009 В Россию привезли очередную порцию радиоактивных отходов

Как сообщает Greenpeace России, 14 декабря 2009 года в порт Санкт-Петербурга прибыло судно «Капитан Лусь» с очередной порцией обедненного урана французской компании Areva. Речь идет о десятках, по разным оценкам, от 30 до 60, цистернах с обедненным гексафторидом урана (ОГФУ), а также нескольких контейнерах с оксидом ура
10.12.2009 Иран определил места для 5 новых заводов по обогащению урана

Власти Ирана окончательно определили места для строительства 5 новых заводов по обогащению урана, сообщил сегодня президент Исламской Республики Махмуд Ахмадинежад. Другие 5 мест под строительство обогатительных заводов пока изучаются, передает РБК со ссылкой на иранский телеканал Pr
04.12.2009 ЛАЭС до конца 2009 года начнет использование ядерного топлива нового типа

омической, так и технологической точек зрения, отмечается в сообщении. Первая опытная партия из 200 уран-эрбиевых тепловыделяющих сборок прибудет на ЛАЭС до конца 2009г. и будет опробована на в
03.12.2009 М.Ахмадинежад: Иран самостоятельно обогатит уран до 20%

Иран самостоятельно обогатит уран до 20%, заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в выступлении, которое транслировало т

Публикаций - 550, упоминаний - 682

Уран и организации, системы, технологии, персоны:

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Microsoft Corporation 25775 15
Галактика - Корпорация 1545 15
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive - Pivotal Games 12 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 84 10
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 8
SAP SE 5601 7
Росатом - ТВЭЛ - НЗХК - Новосибирский завод химконцентратов 24 6
Ростелеком 10948 6
Westinghouse Electric 39 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Oracle Corporation 7074 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
Шахты 0 5
Росатом - ТВЭЛ - АЭХК - Ангарский электролизный химический комбинат 10 4
Росатом - Наука и инновации АО - Луч НИИ НПО ФГУП - Луч НИИ Научно-производственное объединение 13 4
Samsung Electronics 11064 4
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 4
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 4
Google LLC 12688 4
Epsilon 15 4
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 3
Softline - Софтлайн 3743 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Adobe Systems 1597 3
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 50 3
Nvidia Corp 4002 3
Deiteriy - Дейтерий 75 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 2
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 31 2
Liquidmetal Technologies 10 2
Hexworks - CI Games - City Interactive 43 2
Bruker 7 2
Росатом - ТВЭЛ - Промышленные инновации 3 2
Росатом - ТВЭЛ - Т-КОМ 18 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
МегаФон 10742 2
Cisco Systems 5372 2
X Corp - Twitter 2938 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 23
Торий НПП 47 21
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 18
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 15
ОАЭИ - Организация по атомной энергии Ирана - AEOI - Atomic Energy Organization of Iran 21 10
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 9
ЦОУ - Центр по обогащению урана - Международный центр по обогащению урана 9 8
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 8
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 8
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 8
Orano - Areva 24 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 7
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 7
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 25 6
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 6
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 4
КГРК - Карабалтинский горнорудный комбинат - Кара-Балтинский горнорудный комбинат 4 4
Заречное СП - Казахстанско-российско-киргизское совместное предприятие - Южное Заречное - месторождение 4 4
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 22 4
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 4
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 42 4
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TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 3
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Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 3
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 3
Росатом - ТВЭЛ - Центротех НПО - Русская газовая центрифуга ИЦ - УЗГЦ, Уральский завод газовых центрифуг - УЭХК, Уральский электрохимический комбинат 9 2
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 10 2
Росатом - ТВЭЛ - ЭХЗ - Электрохимический завод 5 2
Тарапур АЭС - Тарапурская атомная электростанция Индии - Tarapur Atomic Power Station 2 2
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 79
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 58
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 259 40
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 34
Центрифуга - Centrifuge 53 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 31
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 25
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 18
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 17
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 16
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 15
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
Атомная энергетика - Реактор - ВВЭР - водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением - iPWR, Integral Pressurized Water Reactor - Интегральный водо-водяной реактор 75 10
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 10
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
Crowdsourcing - Краудсорсинг 216 9
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 9
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 8
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 7
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 21
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 19
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 17
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 12
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 11
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 11
Microsoft Windows 16882 9
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 9
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 8
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 6
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 6
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 4
Linux OS 11533 4
Apple iPhone 6 4861 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 4
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 3
Google Chrome - браузер 1701 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 3
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 295 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 3
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 3
Ростелеком - Умный полигон 3 3
NASA Deep Impact 38 2
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 2
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 2
NASA Mars Odyssey orbiter 59 2
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 2
NASA Deep Space Network 26 2
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 2
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 2
Кириенко Сергей 149 20
Ahmadinejad Mahmoud - Ахмадинжан Махмуд 44 19
Кириенко Владимир 148 17
Путин Владимир 3454 10
ElBaradei Mohamed - Эль-Барадеи Мохаммед 21 7
Медведев Дмитрий 1665 7
Showalter Mark - Шоуолтер Марк 6 6
Trujillo Chadwick - Труджильо Чадвик - Trujillio Chad - Трухильо Чад 13 5
Lissauer Jack - Лиссауэр Джек 5 5
Brown Michael - Браун Майкл 36 5
Brown Mike - Браун Майк 15 5
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 5
Новиков Сергей 47 5
Mottaki Manouchehr - Моттаки Манучехр 7 4
Джакишев Мухтар 7 4
Boss Alan - Босс Алан 9 4
Ахметов Даниал 48 4
Шматко Сергей 12 3
Larijani Ali - Лариджани Али 3 3
Абакумов Евгений 227 3
Здаров Андрей 17 3
Рахманов Максим 47 3
von Neumann John - фон Нейман Джон 21 2
Milgrom Mordehai - Милгром Мордехай 5 2
Курчатов Игорь 8 2
Зельдович Яков 8 2
Баденков Антон 4 2
Pappalardo Robert - Паппалардо Роберт 4 2
Пономарев-Степной Николай 3 2
Rumsfeld Donald - Рамсфельд Дональд 16 2
Levinson Hal - Левинсон Хэл 2 2
Petit Evangelia - Пети Евангелиа 2 2
Rohlfing Joan - Рольфинг Джоан 2 2
Sampson Victoria - Сэмпсон Виктории 2 2
Cirincione Joseph - Чиринчионе Джозеф 2 2
Гневанов Владимир 2 2
Ward William - Вард Уильям 2 2
Williams Iwan - Уильямс Иван 2 2
Johnson William - Джонсон Уильям 3 2
Singh Manmohan - Сингх Манмохан 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 214
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 180
Земля - планета Солнечной системы 10865 120
Солнечная система - Solar system 2569 87
Иран - Исламская Республика Иран 1155 85
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 64
Нептун - планета Солнечной системы 203 62
Юпитер - планета Солнечной системы 557 47
Франция - Французская Республика 8177 40
Иран - Тегеран 161 38
Европа 24964 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 37
Казахстан - Республика 6048 36
Германия - Федеративная Республика 13221 36
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 34
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 33
Япония 13807 32
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 31
Индия - Bharat 5869 30
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 28
Украина 7928 27
Канада 5081 24
США - Колумбия - Вашингтон 1487 24
США - Калифорния 4829 23
Израиль 2856 22
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 20
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
Африка - Африканский регион 3641 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Австрия - Вена 261 14
Венера - планета Солнечной системы 298 14
Сатурн - планета Солнечной системы 136 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 13
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 12
Южная Корея - Республика 7052 12
Америка - Американский регион 2206 12
Чехия - Чешская Республика 1349 12
Ирак - Республика 709 12
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 271
Энергетика - Energy - Energetically 5855 109
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 94
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 88
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 78
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 66
ОПК - Ядерный оружейный комплекс - ядерные боеприпасы - атомное оружие 201 40
Физика - Physics - область естествознания 2940 38
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 37
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 37
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 34
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 33
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 32
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 29
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 28
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 24
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 24
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 24
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 23
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 298 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 22
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 20
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 19
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 19
Плутоний 40 19
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 16
Уран - Uranium - химический элемент 20 15
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 15
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 15
Физика нейтронная - Нейтрон - тяжёлая элементарная частица 69 14
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 13
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 13
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 13
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 98
AP - Associated Press 2007 37
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 19
New Scientist 1448 17
Nature 832 13
CNews RND - R&D.CNews 2274 12
Phys.org 972 11
Space Daily 528 10
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 10
Казахстан Сегодня 310 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 6
Известия ИД 770 6
Physical Review Letters 164 6
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 5
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 4
РИА Новости 1033 4
EurekAlert 291 4
PhysicsWeb 184 4
Иранские СМИ - Иранское телевидение 23 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Washington Profile 142 3
ScienceDaily 399 3
NEWSru.com 229 3
Axel Springer - Telegraph Media Group - Daily Telegraph 53 2
РБК Украина 12 2
Geophysical Research Letters 31 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
Astrophysics and Space Science 4 2
Казинформ 30 2
Уралинформбюро 6 2
ZDnet 663 2
The Washington Post 350 2
Science Advances 35 2
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 2
Future - Space.com 200 2
PhysicsWorld 90 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Первый Мытищинский телеканал - Мытищинское региональное телевидение 2 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Fortune Global 500 295 1
CNews Мишень 186 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
РАН - Российская академия наук 2122 14
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 12
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 11
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 10
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 8
SETI Institute 23 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 7
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 6
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 4
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 4
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 3
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
University of Virginia - Виргинский университет 33 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 3
Institute for Transuranium Elements - Институт трансурановых элементов (МСЭ) 2 2
NAU - Northern Arizona University - Северо-Аризонский университет 5 2
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 31 2
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 2
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 2
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 2
Росатом - Наука и инновации АО - ВНИИХТ - Всероссийский научно-исследовательский институт химических технологий 5 2
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 2
РАН ИХС - Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова Российской академии наук 3 2
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 2
UIdaho - University of Idaho - Айдахский университет - Университет Айдахо - Государственный университет штата Айдахо 10 2
UNAM - National Autonomous University of Mexico - Национальный автономный университет Мексики 18 2
НАН Беларуси - ОИЭЯИ-Сосны - Сосны - Объединенный институт энергетических и ядерных исследований 5 2
University of Rhode Island - Род-Айлендский университет 9 2
INRA - Institut national de recherche agronomique - Национальный институт агрономических исследований 2 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
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