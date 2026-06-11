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РАН ИХС Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова Российской академии наук

СОБЫТИЯ


11.06.2026 Российские химики создали термостойкий материал для оптики, способной работать в космосе 1
13.12.2006 Разработан материал, понижающий температуру расплава атомного реактора 1
13.12.2006 Разработан материал, понижающий температуру расплава атомного реактора 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

РАН ИХС и организации, системы, технологии, персоны:

JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 33 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Солнечная система - Solar system 2569 2
Уран - планета Солнечной системы 550 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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