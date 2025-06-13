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NASA W.M. Keck Observatory астрономическая обсерватория Кека

NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека

УПОМИНАНИЯ


13.06.2025 Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным 1
27.09.2023 Почему Нептун теряет свои облака? 1
08.09.2022 Ликбез RnD.CNews: самые мощные телескопы на Земле и за ее пределами 1
20.08.2021 Астрономы раскрыли секрет энергетического кризиса Юпитера 1
20.06.2017 Телескоп Кеплер нашел еще десяток планет, похожих на Землю 1
18.07.2016 Миссия «Кеплер» обнаружила более сотни новых экзопланет 1
07.09.2015 Самая старая галактика оказалась "неправильной" 1
07.03.2013 Окно в океаны: легкий способ исследовать жизнь на Европе 2
09.01.2013 НАСА планирует перетащить астероид на орбиту Луны 2
24.10.2012 Неправильные галактики стремятся стать дисками 1
21.03.2012 Квадратная галактика: как такое возможно? 1
20.01.2012 Обнаружена "темная" галактика-спутник 1
14.11.2011 Астрономы нашли облака первичного газа 1
07.06.2011 Ученые узнали о вспышке сверхновой из Twitter 1
18.02.2011 В туманности Андромеды обнаружен толстый звездный диск 2
20.05.2010 Обнаружена затменно-переменная двойная из белых карликов 1
15.04.2010 Коронограф регистрирует планеты в иных системах 1
09.06.2009 Темные гамма-вспышки: новая гипотеза 1
05.09.2008 Измерена масса загадочного объекта в центре Галактики 1
03.06.2008 Определена масса самого холодного "коричневого карлика" 1
28.12.2007 Взрыв ничто в созвездии Близнецов: неразрешенная загадка 1
07.11.2007 Новые загадки взорвавшейся кометы 1
12.10.2007 Обнаружена сверхяркая сверхновая 1
10.10.2007 Обнаружена самая маленькая галактика 1
05.09.2007 Усовершенствована методика компенсации атмосферных искажений в астрономии 1
20.07.2007 "Синяя игла": новый вызов астрономам? 1
15.06.2007 За Плутоном найдена еще более массивная планета 1
15.06.2007 Идентифицирован самый массивный объект пояса Койпера 1
24.05.2007 Звезды нового типа, возможно, поглощают планеты 1
13.04.2007 Обнаружена совершенно квадратная туманность 1
23.10.2006 Стихия нанесла удар по гавайским телескопам 1
23.10.2006 Стихия нанесла удар по гавайским телескопам 1
05.09.2006 Загадка центра Галактики обострилась до предела 1
05.09.2006 Загадка центра Галактики обострилась до предела 1
12.04.2006 Белый карлик взрывается в атмосфере красного гиганта 1
12.04.2006 Белый карлик взрывается в атмосфере красного гиганта 1
11.04.2006 Голубые кольца планет-гигантов: теория происхождения 2
11.04.2006 Голубые кольца планет-гигантов: теория происхождения 2
28.12.2005 "Лазерные звезды" довершат революцию в астрономии 1
28.12.2005 "Лазерные звезды" довершат революцию в астрономии 1

Публикаций - 52, упоминаний - 59

NASA W.M. Keck Observatory и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1482 19
Константа 46 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1506 2
X Corp - Twitter 2883 1
8511 1
Vortex Software 20 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 1
Kometa - Комета 157 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 4
Subaru - Субару Мотор 51 4
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 76 2
Лента - Сеть розничной торговли 2157 1
ЦИАН - CIAN 148 1
Block - Square 198 1
Красный квадрат 10 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3411 16
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1816 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 130 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9886 14
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1401 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7057 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10941 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21910 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3409 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2081 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12939 3
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 420 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2814 3
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 679 3
Фотокамеры - Объектив - Lens 1395 2
LGS-AO - Laser Guide Star Adaptive Optics - Система адаптивной оптики с использованием лазерной звезды гидирования 3 2
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 361 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12426 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2275 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3161 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2524 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12885 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 841 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 191 1
Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 149 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 333 1
Освещение - яркость источника света 698 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5536 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4784 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 447 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16387 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4186 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 300 1
Линейный ускоритель - Linear accelerator 76 1
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 137 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 502 20
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 5
Caltech Palomar Observatory - Паломарская обсерватория - обсерватория Маунт-Паломар - Samuel Oschin Telescope 14 5
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 140 3
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 3
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 129 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 149 2
NASA Swift - искусственный спутник 8 2
РАН - Специальная астрофизическая обсерватория - БТА - Большой телескоп азимутальный 7 2
ESO OWL - Overwhelmingly Large Telescope - Ошеломляюще большой телескоп - ESO E-ELT - European Extremely Large Telescope - Европейский чрезвычайно большой телескоп 13 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1811 2
Apple iPhone 6 4863 1
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 1
Caltech Hale Telescope - оптический телескоп-рефлектор Хэйла 3 1
HET - Hobby-Eberly Telescope - Телескоп Хобби-Эберли 5 1
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 44 1
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 74 1
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 64 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
GTC - Gran Telescopio CANARIAS - Большой Канарский телескоп 3 1
Boss Alan - Босс Алан 9 4
Ghez Andrea - Гез Андреа 3 3
Trujillio Chad - Трухильо Чад 4 2
Lissauer Jack - Лиссауэр Джек 5 2
Petitjean Patrick - Птижан Патрик 2 2
Osborne Julian - Осборн Джулиан 2 2
Konacki Maciej - Конацки Мацей 4 2
Murphy Michael - Мэрфи Майкл 4 2
Marcy Geoffrey - Марси Джеффри 9 2
Боровиков Игорь 132 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 386 1
Мавет Дмитрий 1 1
Filippenko Alex - Филиппенко Алекс 2 1
Freedman Louis - Фридман Луис 5 1
Lloyd James - Ллойд Джеймс 1 1
Holmes Edwin - Холмс Эдвин 5 1
Howell Andrew - Ховелл Энрю 3 1
Bond Howard - Бонд Говард 4 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 340 36
Земля - планета Солнечной системы 10477 35
Солнечная система - Solar system 2534 27
Солнце - звезда Солнечной системы 5259 18
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 596 16
США - Калифорния 4681 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52636 13
Юпитер - планета Солнечной системы 554 8
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 7
Уран - планета Солнечной системы 545 7
Нептун - планета Солнечной системы 202 6
Чили - Республика 477 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13416 5
Европа 24407 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3550 5
Германия - Федеративная Республика 12793 5
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 5
Созвездие Андромеда - Туманность Андромеды - Галактика Андромеды - Andromeda 36 5
Луна - спутник Земли 1488 4
Испания - Королевство 3738 4
США - Колумбия - Вашингтон 1409 4
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 4
Сатурн - планета Солнечной системы 136 3
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4545 7
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Газы - Метан - methanum - болотный газ 359 1
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 96 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 795 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1364 1
New Scientist 1448 6
Nature 815 5
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 5
CNews RND - R&D.CNews 2273 4
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 86 4
SpaceDaily - Space Daily 187 3
ScienceDaily 400 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 2
Space Daily 528 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Optics 139 2
Universe Today 34 2
Phys.org 972 1
Cosmos4U 1 1
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CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 9
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 5
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 4
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 49 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 246 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 252 3
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 2
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 26 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 83 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 166 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 90 2
SAAO - South African Astronomical Observatory - Южноафриканская астрономическая обсерватория 2 2
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SETI Institute 23 2
UCSC - University of California, Santa Cruz - Калифорнийский университет в Санта-Крузе - Lick Observatory - Обсерватория Лики - Ликская обсерватория 15 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
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UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 10 1
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 1
Swinburne University of Technology - Технологический университет Суинберна 3 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 202 1
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 29 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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