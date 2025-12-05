Разделы

Caltech Palomar Observatory Паломарская обсерватория обсерватория Маунт-Паломар Samuel Oschin Telescope


СОБЫТИЯ

05.12.2025 Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц 1
10.12.2009 Алькор оказался двойной звездой 1
09.06.2009 Темные гамма-вспышки: новая гипотеза 1
01.06.2009 Поиск спутников в иных системах: новая методика 1
15.07.2008 В наименовании объекта пояса Койпера запечатлена культура острова Пасхи 1
23.05.2008 Зарегистрирована предыстория взрыва Сверхновой 1
14.05.2008 WWT: сетевой атлас звездного неба 1
03.12.2007 Паломарский телескоп готовится к поиску планет 1
05.09.2007 Усовершенствована методика компенсации атмосферных искажений в астрономии 1
15.06.2007 За Плутоном найдена еще более массивная планета 2
24.05.2007 Звезды нового типа, возможно, поглощают планеты 1
13.04.2007 Обнаружена совершенно квадратная туманность 1
20.03.2007 Тень Плутона накрыла США 1
29.10.2002 Открыт новый спутник Урана 1
Публикаций - 15, упоминаний - 16

Caltech Palomar Observatory и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1505 2
Microsoft Corporation 25235 1
Google LLC 12249 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 134 1
Красный квадрат 11 1
Block - Square 198 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7196 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9772 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12304 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10054 2
Дифракция - diffractus 36 1
GPU - 3D-ускоритель 48 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9856 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21806 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26065 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 429 1
Освещение - яркость источника света 721 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4181 1
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16690 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11189 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 876 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1452 1
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 5
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 504 4
Caltech Hale Telescope - оптический телескоп-рефлектор Хэйла 3 3
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 2
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 2
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 149 2
Google Sky Map 15 1
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Microsoft DirectX 718 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  364 1
Google Earth - Google Планета Земля 482 1
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 140 1
Microsoft WWT - World Wide Telescope - Глобальный телескоп 5 1
NASA Swift - искусственный спутник 10 1
Shaklan Stuart - Шаклан Стюарт 1 1
Lloyd James - Ллойд Джеймс 1 1
Bond Howard - Бонд Говард 4 1
Солнечная система - Solar system 2545 7
Земля - планета Солнечной системы 10655 6
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 341 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53448 4
США - Калифорния 4773 4
Чили - Республика 484 3
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 2
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 2
Америка Южная 868 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 600 1
Плутон - Харон (спутник) 61 1
Созвездие Большая Медведица - Ursa Major 39 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1509 1
Юпитер - планета Солнечной системы 555 1
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3592 1
США - Аризона 538 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
США - Техас 1010 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
США - Пенсильвания 364 1
Земля - Северное полушарие 150 1
Австралия - Сидней 275 1
США - Миссури - Канзас-Сити 107 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 11
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1719 9
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 2
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 348 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4671 2
Газы - Метан - methanum - болотный газ 363 1
Астрономия - Космос - Перигелий - ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы 46 1
Солнце - Солнечное затмение - Solar eclipse 96 1
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 135 1
Астрономия - Космос - Красный гигант 62 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31864 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2174 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 169 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
New Scientist 1448 3
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Phys.org 972 1
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 1
SpaceDaily - Space Daily 187 1
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 26 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 10 1
NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 13 1
UCSC - University of California, Santa Cruz - Калифорнийский университет в Санта-Крузе - Lick Observatory - Обсерватория Лики - Ликская обсерватория 15 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойнт 7 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 30 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
