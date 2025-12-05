Получите все материалы CNews по ключевому слову
Caltech Palomar Observatory Паломарская обсерватория обсерватория Маунт-Паломар Samuel Oschin Telescope
СОБЫТИЯ
|05.12.2025
|Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц 1
|10.12.2009
|Алькор оказался двойной звездой 1
|09.06.2009
|Темные гамма-вспышки: новая гипотеза 1
|01.06.2009
|Поиск спутников в иных системах: новая методика 1
|15.07.2008
|В наименовании объекта пояса Койпера запечатлена культура острова Пасхи 1
|23.05.2008
|Зарегистрирована предыстория взрыва Сверхновой 1
|14.05.2008
|WWT: сетевой атлас звездного неба 1
|03.12.2007
|Паломарский телескоп готовится к поиску планет 1
|05.09.2007
|Усовершенствована методика компенсации атмосферных искажений в астрономии 1
|15.06.2007
|За Плутоном найдена еще более массивная планета 2
|24.05.2007
|Звезды нового типа, возможно, поглощают планеты 1
|13.04.2007
|Обнаружена совершенно квадратная туманность 1
|20.03.2007
|Тень Плутона накрыла США 1
|29.10.2002
|Открыт новый спутник Урана 1
|29.10.2002
|Открыт новый спутник Урана 1
