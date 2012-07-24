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США Пенсильвания

США - Пенсильвания

СОБЫТИЯ


24.07.2012 Умелый робозмей из Пенсильвании

Сотрудники лаборатории биороботехники из Университета Карнеги-Меллон (Пенсильвания, США) работают над созданием робота-змеи. На данном этапе ими уже построено десяток экземпляров роботов, которые могут ползать прямо и боком, плавать, карабкаться по столбам, труба
20.03.2008 Личные данные избирателей Пенсильвании легко доступны

Чиновники штата Пенсильвания убрали форму для регистрации избирателей на сайте после того, как пользователь разместил в интернете инструкцию, которая показывает, как получить конфиденциальные данные людей, кот
01.10.2007 В Юте и Пенсильвании украдены ноутбуки с приватными данными

ертов InfoWatch, причиной краж стала непродуманная политика государственных структур в области защиты информации. В районе Уэст Миффлин (West Mifflin Area School District), который расположен в штате Пенсильвания (Pennsylvania), была совершена дерзкая кража ноутбука. Грабители проникли в офис специальной структуры, осуществляющей аудит государственных служб района, и вынесли оттуда лэптоп о
20.09.2007 Две «шестизначные» утечки в Пенсильвании: кража ПК с приватными данными

из них (в компании TD Ameritrade) относится к категории «миллионеров». Министерство соцобеспечения Пенсильвании (Pennsylvania Public Welfare Department) не уследило за двумя настольными компью
15.02.2007 Университет Пенсильвании разработал новый вид проактивной защиты

Учёные университета штата Пенсильвания, США, Penn State University, разработали технологию защиты от червей, которая срабатывает спустя миллисекунды после атаки, анализируя скорость обмена данными, частоту и географию о
31.10.2000 SAP откроет центр электронного бизнеса в Пенсильвании

В прошлом году SAP AG купила 150 акров и 700 тыс. квадратных футов земли рядом со своей штаб-квартирой в городе Newtown Square в штате Пенсильвания, сообщает ZDNet. Теперь компания нашла применение этой территории. На ней будет построен международный центр, который партнеры и клиенты SAP смогут использовать для разработки прил
29.08.2000 Адвокат из Пенсильвании подал иск против Verizon и профсоюза CWA вследствие забастовки

Адвокат из штата Пенсильвания Филип Стинсон (Philip Stinson) подал в суд на компанию Verizon и профсоюз Communications Workers of America (CWA), обвиняя их в нанесении ему материального ущерба вследствие забаст
25.08.2000 Американский штат Пенсильвания открыл свой интернет-центр дистанционного обучения

Американский штат Пенсильвания, который указывает свой URL на автомобильных номерах, открыл свой Центр дистанционного обучения (Distance Learning Exchange) в Сети. В настоящее время центр предлагает 200 курсов и
14.06.2000 Полиции штата Пенсильвания, США, удалось обнаружить несколько десятков тысяч пиратских дисков

В результате расследования по делу пропавших лэптопов полиции штата Пенсильвания, США, удалось найти... склад с пиратскими дисками. Полиция объявила, что найдено примерно 8000 копий программных продуктов компании Microsoft (Windows 98, Microsoft Office and Wind
01.06.2000 В штате Пенсильвания принят закон о более строгой ответственности за распространение компьютерных вирусов

сов. В отличие от федерального закона, предусматривающего до 5 лет тюремного заключения и штрафа, в Пенсильвании срок увеличен до 7 лет, а также предусмотрена полная выплата компенсации пострад
26.08.1999 Unisys заключает договор со штатом Пенсильвания на $500 млн.

Компания Unisys объявила о заключении 7-летнего договора с правительством штата Пенсильвания. Договор оценивается в $500 млн. В задачу Unisys войдет объединение 20 информационных центров штата в один, а также предоставление услуг по его обслуживанию и технической поддержке
21.01.1999 К середине года AMP закроет три свои предприятия в Пенсильвании

слуги, в основном в области телекоммуникаций, будут в дальнейшем сосредоточены в районе центральной Пенсильвании, Северной Каролины и Мексики, а производство и исследовательские работы - в Шрос

Публикаций - 372, упоминаний - 383

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 19
Google LLC 12690 18
Apple Inc 13156 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Broadcom Inc - Avago Technologies - LSI Corporation - Agere Systems 107 7
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Intel Corporation 12811 6
Lenovo Motorola 3566 6
Perimetrix - Периметрикс 274 5
Cisco Systems 5372 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 5
Галактика - Корпорация 1545 5
Yahoo! 3726 5
Sony Electronics - Сони Электроникс 82 4
MediaLab 5 4
X Corp - Twitter 2938 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Sony 6739 4
AT&T Inc 1726 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 3
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Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Philips Consumer Electronics 35 2
Comcast 231 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 2
Agilent Technologies 132 2
Wingtech Technology 14 2
BAE Systems 179 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Quest Diagnostics - Celera Genomics 17 2
Boeing 1031 8
Lockheed Martin 777 6
eBay Inc 1640 5
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Россети Ленэнерго 1699 3
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 3
U.S. NCMEC - National Center for Missing & Exploited Children - Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США 9 2
Геометрия НПО 165 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Vanguard Group 23 2
General Atomics Aeronautical Systems 8 2
101Hotels.com 456 2
eBay Inc - Half.com 13 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
SLV 13 2
BlackRock 42 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Верный - торговая сеть 326 1
WCM Investment Management 14 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Citi - Citibank 158 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Bezos Day One Fund - Благотворительный фонд Безоса 3 1
DBJ - Development Bank of Japan Inc - Банк развития Японии 10 1
DuPont - Дюпон 101 1
Sony Music Entertainment 161 1
Merrill Lynch 454 1
Honda Motor Company - HND 240 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
WMG - Warner Music Group 210 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 20 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 18
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 11
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 11
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 9
Судебная власть - Judicial power 2500 7
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Government of Spain - Fuerzas Armadas de España - Вооружённые силы Испании - Policía Nacional - Национальная полиция Испании 20 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 21 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
CWA - Communications Workers of America - Профсоюз работников связи и средств массовой информации в Соединенных Штатах 7 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Green Beret Foundation 1 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 6
Microsoft Windows 16882 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Microsoft Office 4170 5
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 4
FreePik 1841 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Acer Predator 224 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Apple iPod 1553 3
Myspace - социальная сеть 640 3
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 2
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 2
U.S. Department of Defense - DARPA - Falcon HTV - Hypersonic Technology Vehicle 5 2
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 2
Friendster - социальная сеть 42 2
AM General - HMMWV - Humvee - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 36 2
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 2
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 2
NASA Mars Polar Lander 23 2
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Linux OS 11533 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
Mozilla Firefox - браузер 1951 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 2
Intel Itanium 649 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Microsoft Windows NT 890 1
Зенкин Денис 263 6
Добкин Аркадий 82 4
Langleben Daniel - Ланглебен Дэниел 4 4
Duffy Brian - Даффи Брайан 5 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Weiss David - Вайс Давид 3 3
Ashtekar Abhay - Аштекар Абхей 3 3
Ульянов Владимир 162 2
Гинкул Андрей 2 2
Богачев Евгений 13 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Lagrange Anne-Marie - Лагранж Анне-Мари 2 2
Maris Humphrey - Марис Хамфри 2 2
Покушалова Ольга 15 2
Chakrabarty Deepto - Чакрабарти Дипто 2 2
Whittaker William - Уайтекер Уильям 4 2
Durian Douglas - Дьюриан Дуглас 2 2
Sigurdsson Steinn - Sigursson Steinn - Зигурдсон Штайнн - Сигурссон Штейн 4 2
Koch Kristin - Кох Кристин 3 2
Deming Drake - Деминг Дрейк 4 2
Schuster Stephan - Шустер Стефан 2 2
Wagner William - Вагнер Уильям 2 2
Caplan Arthur - Каплан Артур 2 2
Fogarty James - Фогарти Джеймс 3 2
Balasubramanian Vijay - Баласубраманиан Виджай 2 2
Волжзан Александр 2 2
Venter Craig - Вентер Крейг 18 2
Farwell Lawrence - Фавелл Лоренс 2 2
Russo Patricia - Руссо Патриция 17 2
Lipner Jonathan - Липнер Джонатан 2 2
Logan Bruce - Логан Брюс 4 2
Bogle John - Богл Джон 4 2
Kavehrad Mohsen - Каверад Мосен 2 2
Blakeslee Richard - Блэксли Ричард 4 2
Alu Andrea - Алу Андреа 4 2
Riousset Jeremy - Руссет Джереми 2 2
Angelos Peter - Ангелос Питер 3 2
Bingham Mark - Бингхем Марк 4 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 198
Земля - планета Солнечной системы 10865 36
США - Калифорния 4829 36
Россия - РФ - Российская федерация 166168 31
США - Нью-Йорк 3180 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 23
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 19
Европа 24964 17
США - Колумбия - Вашингтон 1487 17
Германия - Федеративная Республика 13221 16
США - Техас 1048 16
США - Флорида 786 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 15
США - Мэриленд 299 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 14
США - Массачусетс 517 13
США - Нью-Джерси 307 13
Япония 13807 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 12
США - Огайо 291 12
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 11
Франция - Французская Республика 8177 10
Африка - Африканский регион 3641 9
Италия - Итальянская Республика 4508 9
Солнечная система - Solar system 2569 9
США - Иллинойс 340 8
Индия - Bharat 5870 8
США - Северная Каролина 328 7
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 7
США - Теннесси 125 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Канада 5082 7
Великобритания - Лондон 2432 7
Украина 7928 7
США - Вирджиния - Виргиния 288 6
Америка - Американский регион 2206 6
Нидерланды 3746 6
США - Делавэр 176 5
США - Индиана 123 5
США - Висконсин 118 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 63
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 37
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 28
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 26
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 23
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 21
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 21
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 19
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 18
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 18
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 15
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 14
Зоология - наука о животных 2887 14
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 14
Физика - Physics - область естествознания 2940 13
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 13
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 13
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 12
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 11
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 11
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 11
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 11
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 10
Молекула - Molecula 1102 10
Ботаника - Растения - Plantae 1167 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 9
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 9
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 8
Phys.org 972 17
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 15
AP - Associated Press 2007 14
New Scientist 1448 12
CNews RND - R&D.CNews 2274 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 10
Nature 832 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
ScienceDaily 399 5
The Register - The Register Hardware 1784 5
PhysicsWeb 184 4
LiveScience 154 4
Bloomberg 1627 4
ZDnet 663 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
Space Daily 528 3
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 3
EurekAlert 291 3
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 3
NYT - The New York Times 1100 3
ComputerWorld 144 2
NBC News 188 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
Future - Space.com 200 2
The Times 75 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
BleepingComputer - Издание 458 2
AppleInsider 400 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
South China Morning Post 93 1
Mashable 372 1
CoinDesk 4 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Virus Bulletin 33 1
MIT Technology Review 66 1
Мобильные системы 118 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
Forbes Insights 19 1
Fortune Global 100 142 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Allied Business Intelligence 16 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
CountryMeters 3 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Research and Markets 26 1
TrendForce 187 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 118
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 23
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 6
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 5
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 4
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 4
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 3
Columbia University - Колумбийский университет 157 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 3
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 3
University of Chicago - Чикагский университет 102 3
U.S. Department of Defense - United States Army Research Laboratory - U.S. Army CCDC Ground Vehicle Systems Center - DEVCOM Ground Vehicle Systems Center, GVSC - United States Army Research Office - Научно-исследовательская лаборатория армии 21 3
Temple University - Университет Темпл - Темпльский университет 10 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 2
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 43 2
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 2
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 15 2
PVHS - Palos Verdes High School 3 2
University of Strasbourg - Страсбургский университет 4 2
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 2
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 34 2
Hopital à Bruxelles - Cliniques universitaires Saint-Luc - Клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки - Университетская клиника Св. Луки в Брюсселе 1 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
МТС - Телеком Идея 51 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
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