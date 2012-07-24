США - Пенсильвания

Умелый робозмей из Пенсильвании Сотрудники лаборатории биороботехники из Университета Карнеги-Меллон (Пенсильвания, США) работают над созданием робота-змеи. На данном этапе ими уже построено десяток экземпляров роботов, которые могут ползать прямо и боком, плавать, карабкаться по столбам, труба

Личные данные избирателей Пенсильвании легко доступны Чиновники штата Пенсильвания убрали форму для регистрации избирателей на сайте после того, как пользователь разместил в интернете инструкцию, которая показывает, как получить конфиденциальные данные людей, кот

В Юте и Пенсильвании украдены ноутбуки с приватными данными ертов InfoWatch, причиной краж стала непродуманная политика государственных структур в области защиты информации. В районе Уэст Миффлин (West Mifflin Area School District), который расположен в штате Пенсильвания (Pennsylvania), была совершена дерзкая кража ноутбука. Грабители проникли в офис специальной структуры, осуществляющей аудит государственных служб района, и вынесли оттуда лэптоп о

Две «шестизначные» утечки в Пенсильвании: кража ПК с приватными данными из них (в компании TD Ameritrade) относится к категории «миллионеров». Министерство соцобеспечения Пенсильвании (Pennsylvania Public Welfare Department) не уследило за двумя настольными компью

Университет Пенсильвании разработал новый вид проактивной защиты Учёные университета штата Пенсильвания, США, Penn State University, разработали технологию защиты от червей, которая срабатывает спустя миллисекунды после атаки, анализируя скорость обмена данными, частоту и географию о

SAP откроет центр электронного бизнеса в Пенсильвании В прошлом году SAP AG купила 150 акров и 700 тыс. квадратных футов земли рядом со своей штаб-квартирой в городе Newtown Square в штате Пенсильвания, сообщает ZDNet. Теперь компания нашла применение этой территории. На ней будет построен международный центр, который партнеры и клиенты SAP смогут использовать для разработки прил

Адвокат из Пенсильвании подал иск против Verizon и профсоюза CWA вследствие забастовки Адвокат из штата Пенсильвания Филип Стинсон (Philip Stinson) подал в суд на компанию Verizon и профсоюз Communications Workers of America (CWA), обвиняя их в нанесении ему материального ущерба вследствие забаст

Американский штат Пенсильвания открыл свой интернет-центр дистанционного обучения Американский штат Пенсильвания, который указывает свой URL на автомобильных номерах, открыл свой Центр дистанционного обучения (Distance Learning Exchange) в Сети. В настоящее время центр предлагает 200 курсов и

Полиции штата Пенсильвания, США, удалось обнаружить несколько десятков тысяч пиратских дисков В результате расследования по делу пропавших лэптопов полиции штата Пенсильвания, США, удалось найти... склад с пиратскими дисками. Полиция объявила, что найдено примерно 8000 копий программных продуктов компании Microsoft (Windows 98, Microsoft Office and Wind

В штате Пенсильвания принят закон о более строгой ответственности за распространение компьютерных вирусов сов. В отличие от федерального закона, предусматривающего до 5 лет тюремного заключения и штрафа, в Пенсильвании срок увеличен до 7 лет, а также предусмотрена полная выплата компенсации пострад

Unisys заключает договор со штатом Пенсильвания на $500 млн. Компания Unisys объявила о заключении 7-летнего договора с правительством штата Пенсильвания. Договор оценивается в $500 млн. В задачу Unisys войдет объединение 20 информационных центров штата в один, а также предоставление услуг по его обслуживанию и технической поддержке