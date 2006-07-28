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Koch Kristin Кох Кристин

СОБЫТИЯ


28.07.2006 Сетчатка работает со скоростью Ethernet 2
28.07.2006 Сетчатка работает со скоростью Ethernet 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Koch Kristin и организации, системы, технологии, персоны:

NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 53 1
Balasubramanian Vijay - Баласубраманиан Виджай 2 2
Гловер Виктор 1 1
США - Пенсильвания 372 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 1
Канада 5082 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 1
Солнце - Солнечное затмение - Solar eclipse 97 1
Phys.org 972 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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