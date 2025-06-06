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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176244
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Богачев Евгений


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 США готовы заплатить $10 млн за помощь в поимке хакера, живущего в России 1
07.10.2021 Райффайзенбанк подключил к СБП рестораны «Теремок» в Москве и Краснодаре 1
06.12.2019 США назначили за «российского хакера» рекордную награду в истории киберпреступлений 1
30.12.2016 США ввели санкции против российских ИТ-компаний и хакеров 1
01.06.2016 Райффайзенбанк оптимизировал онлайн-сервис по валютному контролю для юрлиц и ИП 1
02.03.2016 Райффайзенбанк разрешил клиентам работать с интернет-банком для бизнеса без USB-токена 1
26.06.2015 На Украине арестованы хакеры, укравшие миллионы евро 1
25.02.2015 ФБР США назначило рекордную награду за поимку «русского хакера» 3
16.06.2014 В каких ИТ нуждаются страховщики? Опыт бизнеса и интеграторов 1
06.06.2014 Происхождение ИТ-решения для страховщиков не имеет значения 1
03.06.2014 ФБР раскрыло российско-украинскую группировку хакеров, укравших $100 млн 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Богачев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 55 2
8502 2
Diasoft - Диасофт 936 2
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 26 2
Evil Corp - Хакерская группировка 11 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 415 1
Esri 167 1
Esri CIS - Эсри СНГ 89 1
СТЦ - Специальный Технологический Центр 11 1
Dell EMC 5053 1
Microsoft Corporation 24868 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Intel Corporation 12320 1
Trend Micro 610 1
F-Secure 211 1
Esage Lab - ЦОР Security - ЦОР Секьюрити 3 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 3
ВТБ Страхование 61 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 374 1
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 18 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2889 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1154 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 567 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 513 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2028 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 200 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1560 2
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 106 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1270 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5075 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5577 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6089 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 124 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 2
Демократическая политическая партия США 117 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29169 6
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3157 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68395 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12865 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4281 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30641 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7035 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7539 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13033 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 950 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16260 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1832 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24892 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10700 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16377 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31997 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8095 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5603 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5326 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 510 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8658 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8299 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1800 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4903 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 919 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 936 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1314 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 830 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20877 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4067 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8652 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11577 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9437 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2223 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11434 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5366 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7089 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2394 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6912 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24748 1
Oracle Java - язык программирования 3142 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2331 2
Diasoft Flextera Insurance 3 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Opera Browser - Браузер 1028 1
Linux OS 10260 1
Sapiens IDIT SoftwareSuite 1 1
Microsoft Office 3824 1
Microsoft Edge - браузер 2002 1
Mozilla Firefox - браузер 1898 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2115 1
Google Chrome - браузер 1597 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 715 1
Apple Safari - браузер 865 1
Microsoft Windows 15917 1
Aladdin eToken PKI Client 11 1
Виноградов Сергей 12 2
Агапова Светлана 7 2
Коноваленко Максим 2 2
Якубец Максим 3 1
Гинкул Андрей 2 1
Школовой Андрей 1 1
Мазилов Максим 1 1
Турашев Игорь 2 1
Якубец Артем 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 386 1
Белан Алексей 2 1
Лосев Сергей 46 1
Титов Андрей 4 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 509 1
Гончаров Михаил 10 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 1
Римский Александр 5 1
Алексеев Владимир 18 1
Podesta John - Подеста Джон 4 1
Титов Борис 56 1
Гизунов Сергей 1 1
Григорян Микаел 3 1
Maschl-Clausen Ingrid - Машль-Клаузен Ингрид 1 1
Костюков Игорь 1 1
Коробов Игорь 1 1
Силин Максим 4 1
Stone-Gross Brett - Стоун-Гросс Брет 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149481 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52616 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13412 2
США - Пенсильвания 361 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44282 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17880 2
Латвия - Латвийская Республика 821 2
Украина 7673 2
Украина - Киев 1130 2
ДНР - Донецк - Донецкий регион 166 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2054 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 949 1
США - Небраска 38 1
Донбасс 61 1
Европа 24397 1
Япония 13375 1
Норвегия - Королевство 1814 1
Финляндия - Финляндская Республика 3626 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3548 1
Канада 4924 1
Израиль 2754 1
Бельгия - Королевство 1159 1
Германия - Федеративная Республика 12790 1
Италия - Итальянская Республика 4384 1
Франция - Французская Республика 7904 1
Австрия - Вена 255 1
Нидерланды 3561 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Новая Зеландия 721 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 174 1
США - Массачусетс 509 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49326 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52736 4
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 217 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5998 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10206 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6371 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11149 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3390 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3012 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5604 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 707 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11271 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5183 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6567 1
HoReCa - Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения - Без учета доставки продуктов питания и заказов 16 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7965 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16744 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7395 1
Паспорт - Паспортные данные 2603 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2123 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1296 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 814 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 271 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3578 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1199 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 196 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" 175 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5957 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1023 1
WikiLeaks 119 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8220 1
Gartner - Гартнер 3574 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3310 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 272 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2069 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364166, в очереди разбора - 752764.
Создано именных указателей - 176244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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