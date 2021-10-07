Райффайзенбанк подключил к СБП рестораны «Теремок» в Москве и Краснодаре

Райффайзенбанк подключил к Системе быстрых платежей (СБП) «Теремок» ― сеть ресторанов русской кухни формата fast casual. На первом этапе принимать платежи по QR-коду смогут рестораны в Москве и Краснодаре (171 ресторан).

Посетителям ресторанов «Теремок» достаточно отсканировать QR-код на кассе, а затем подтвердить оплату в мобильном приложении любого банка, поддерживающего оплату через СБП. На данный момент более 50 российских банков поддерживают оплату через СБП.

Оплачивать покупки через СБП не только просто и удобно, но и безопасно, так как посетителям не нужно вводить PIN-код. Прием оплаты через СБП предполагает более выгодную комиссию за проведение платежей, а также моментальное круглосуточное зачисление средств на счет компании.

Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок», сказал: «Сотрудничество с Райффайзенбанком и оплата по QR-коду – еще одна возможность для нас сделать обслуживание гостей в «Теремке» быстрее, безопаснее и проще. Мы продолжаем развиваться: только в этом году в Москве и Санкт-Петербурге открылось четыре ресторана нового формата, а в течение ближайших двух лет мы готовы инвестировать до 1,2 млрд руб. в открытие до семидесяти новых заведений, обновление и расширение цехов.

Посещаемость и популярность «Теремка» растут: люди охотно приходят в рестораны, заказывают еду домой и навынос. Сейчас для нас первостепенные задачи – обеспечить быстрое качественное обслуживание и безопасность гостей. В этом помогают современные технологии. Недавно мы внедрили услугу дистанционного заказа через наше приложение, которая оказалась как нельзя более своевременной. Теперь подключаем оплату по QR-коду. Предзаказ и оплата со смартфона решают сразу несколько задач: это быстро, удобно и значительно безопаснее, чем оплата картой или наличными, так как сводит к минимуму количество контактов. В дальнейшем мы намерены развиваться в том же направлении: использовать все возможности современных технологий для того, чтобы обеспечить нашим гостям не только вкусную еду и хороший сервис, но также высокую скорость обслуживания и максимальную безопасность».

Евгений Богачев, руководитель управления по работе с предприятиями среднего бизнеса Райффайзенбанка, сказал: «Цель Райффайзенбанка – быть финансовым партнёром для своих клиентов. Мы уже много лет сотрудничаем с компанией «Теремок» и благодарны ей за доверие в вопросе подключения к СБП. Приём платежей через СБП даёт больше гибкости корпоративному бизнесу, предлагая полноценную альтернативу карточным и наличным платежам. Уверены, что посетители ресторанов «Теремок» по достоинству оценят новый удобный сервис».