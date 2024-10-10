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FinTech QR-код QR-платеж Платежи по QR-коду Оплата по QR-коду Универсальный QR


Популярность платежей по QR-коду среди россиян продолжает стабильно расти – такие платежи стали альтернативой сервисам бесконтактной оплаты. В отличие от последних, платеж по QR не имеет ограничений – его можно сделать с помощью любого банковского приложения на телефоне с любой операционной системой.


10.10.2024 Универсальный QR-код работает во всей сети СБП

ючение к универсальному QR-коду и получение доступа к технологии возможно для всех банков на равных условиях. Это предоставляет им возможность для справедливой конкуренции», — сказал Дмитрий Дубынин. Универсальный QR-код позволяет клиентам совершать покупки, не задумываясь о том, каким способом нужно отсканировать QR-код — штатной камерой телефона или камерой какого-либо конкретного платежн
01.10.2024 Клиенты по эквайрингу банка «Русский Стандарт» могут принимать оплату покупок через универсальный QR-код

ных карт (НСПК) обеспечил всем клиентам по эквайрингу техническую возможность приема универсального QR-кода для оплаты покупок на кассе. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт». Универсальный QR-код — это технологическое решение, созданное на базе НСПК, которое делает процесс оплаты покупок более удобным для клиентов. Теперь расплачиваясь на кассе в розничных магазинах
23.07.2024 Популярность QR-платежей за год выросла в 3,5 раза

едних, платеж по QR не имеет ограничений – его можно сделать с помощью любого банковского приложения на телефоне с любой операционной системой. В «МТС Банке» отмечают, что основным драйвером развития QR-платежей стала онлайн оплата. Доля онлайн платежей в первом полугодии 2024 года составила 23% от общего количество транзакций с помощью QR-кода. На рост популярности влияет и то, что многие

22.06.2022 В проектах VK появилась оплата по QR-коду

ных карт (операционный платежный и клиринговый центр СБП). Об этом CNews сообщили представители VK. Оплата по QR-коду появилась в ряде сервисов VK — в «Одноклассниках» и в проектах, в которые и
13.04.2022 «МТС банк»: объём платежей по QR-коду СБП с использованием мобильного приложения вырос в два раза

чивать покупки безналичным способом напрямую с банковского счёта без ввода данных банковской карты. Оплата по QR-коду удобна для пользователей мобильных гаджетов без поддержки NFC-технологии дл

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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 74 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 23 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 531 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 97 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 45 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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