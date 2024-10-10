Универсальный QR-код работает во всей сети СБП ючение к универсальному QR-коду и получение доступа к технологии возможно для всех банков на равных условиях. Это предоставляет им возможность для справедливой конкуренции», — сказал Дмитрий Дубынин. Универсальный QR-код позволяет клиентам совершать покупки, не задумываясь о том, каким способом нужно отсканировать QR-код — штатной камерой телефона или камерой какого-либо конкретного платежн

Клиенты по эквайрингу банка «Русский Стандарт» могут принимать оплату покупок через универсальный QR-код ных карт (НСПК) обеспечил всем клиентам по эквайрингу техническую возможность приема универсального QR-кода для оплаты покупок на кассе. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт». Универсальный QR-код — это технологическое решение, созданное на базе НСПК, которое делает процесс оплаты покупок более удобным для клиентов. Теперь расплачиваясь на кассе в розничных магазинах

Популярность QR-платежей за год выросла в 3,5 раза едних, платеж по QR не имеет ограничений – его можно сделать с помощью любого банковского приложения на телефоне с любой операционной системой. В «МТС Банке» отмечают, что основным драйвером развития QR-платежей стала онлайн оплата. Доля онлайн платежей в первом полугодии 2024 года составила 23% от общего количество транзакций с помощью QR-кода. На рост популярности влияет и то, что многие

В проектах VK появилась оплата по QR-коду ных карт (операционный платежный и клиринговый центр СБП). Об этом CNews сообщили представители VK. Оплата по QR-коду появилась в ряде сервисов VK — в «Одноклассниках» и в проектах, в которые и