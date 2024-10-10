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Популярность платежей по QR-коду среди россиян продолжает стабильно расти – такие платежи стали альтернативой сервисам бесконтактной оплаты. В отличие от последних, платеж по QR не имеет ограничений – его можно сделать с помощью любого банковского приложения на телефоне с любой операционной системой.
- Универсальный QR – это единый QR-код для любых платежей. Принцип его работы прост – пользователь с помощью камеры на своем телефоне сканирует Универсальный QR и попадает на страницу, на которой представлены все доступные инструменты для оплаты, например: СБП, Цифровой рубль или другие доступные Pay-сервисы.
- Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом
- QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования
|10.10.2024
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Универсальный QR-код работает во всей сети СБП
ючение к универсальному QR-коду и получение доступа к технологии возможно для всех банков на равных условиях. Это предоставляет им возможность для справедливой конкуренции», — сказал Дмитрий Дубынин. Универсальный QR-код позволяет клиентам совершать покупки, не задумываясь о том, каким способом нужно отсканировать QR-код — штатной камерой телефона или камерой какого-либо конкретного платежн
|01.10.2024
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Клиенты по эквайрингу банка «Русский Стандарт» могут принимать оплату покупок через универсальный QR-код
ных карт (НСПК) обеспечил всем клиентам по эквайрингу техническую возможность приема универсального QR-кода для оплаты покупок на кассе. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт». Универсальный QR-код — это технологическое решение, созданное на базе НСПК, которое делает процесс оплаты покупок более удобным для клиентов. Теперь расплачиваясь на кассе в розничных магазинах
|23.07.2024
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Популярность QR-платежей за год выросла в 3,5 раза
едних, платеж по QR не имеет ограничений – его можно сделать с помощью любого банковского приложения на телефоне с любой операционной системой. В «МТС Банке» отмечают, что основным драйвером развития QR-платежей стала онлайн оплата. Доля онлайн платежей в первом полугодии 2024 года составила 23% от общего количество транзакций с помощью QR-кода. На рост популярности влияет и то, что многие
|22.06.2022
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В проектах VK появилась оплата по QR-коду
ных карт (операционный платежный и клиринговый центр СБП). Об этом CNews сообщили представители VK. Оплата по QR-коду появилась в ряде сервисов VK — в «Одноклассниках» и в проектах, в которые и
|13.04.2022
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«МТС банк»: объём платежей по QR-коду СБП с использованием мобильного приложения вырос в два раза
чивать покупки безналичным способом напрямую с банковского счёта без ввода данных банковской карты. Оплата по QR-коду удобна для пользователей мобильных гаджетов без поддержки NFC-технологии дл
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