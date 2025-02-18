Зубакин Михаил
Зубакин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 671 3
|Right Line - QR Коннект 1 1
|Right Line - СБП Коннект 2 1
|Google Android 14055 1
|Diasoft - Диасофт - Координатор операций ОПКЦ СБП 9 1
|ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 146 1
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