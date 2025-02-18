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Зубакин Михаил



18.02.2025 Решение Right line «QR Коннект» включено в tдиный реестр отечественного ПО 1
18.07.2024 Right line и «Банк Казани» завершили тестирование «СБП Коннект» для системы кешбэка СБП 1
06.05.2024 НСПК будет использовать решение Right line 3DS SDK для сертификации 3DS-компонентов инфраструктуры банков 1
25.04.2024 Right line завершила тестирования решения «СБП Коннект» для банка ДОМ.РФ 1
02.04.2024 Right line завершила тестирование «СБП Коннект» для банковских операций по выплате кешбэка в СБП 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Зубакин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Right Line - Райт Лайн 14 4
НСПК - Национальная система платежных карт 819 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4779 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5086 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4504 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 376 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 985 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11195 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1725 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11097 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8499 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12087 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 671 3
Right Line - QR Коннект 1 1
Right Line - СБП Коннект 2 1
Google Android 14055 1
Diasoft - Диасофт - Координатор операций ОПКЦ СБП 9 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 146 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2981 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 506 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6163 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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