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Решение Right line «QR Коннект» включено в tдиный реестр отечественного ПО

Программное решение компании Right line «QR Коннект» внесено в Единый реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители Right line.

«QR Коннект» предназначен для приема платежей в терминальной сети и на странице электронной коммерции банка. ПО выполняет поддерживает операции MultiQR (эквайринговая часть сервиса СберQR) и Универсальный QR (НСПК), а также позволяет создавать собственные разводящие страницы и управлять на них платежными инструментами.

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Безопасность

К разработке решения компания Right line приступила в 2024 г. В пилотных тестированиях принимали участие ведущие банки России. 12 февраля 2025 г. программное решение было внесено в Единый реестр отечественного ПО. Сейчас среди функциональных характеристик решения «QR Коннект» есть поддержка операций с цифровым рублем.

Директор департамента платежных систем Right line, Михаил Зубакин: «Включение QR Коннект в Реестр отечественного ПО подтверждает его качество и надежность. Мы стремимся предоставлять нашим клиентам комплексные решения, которые соответствуют современным запросам на гибкость, скорость и адаптивность. Будущее финансовой системы страны невозможно без внедрения таких цифровых технологий, которые призваны делать путь пользователя проще и удобнее».

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