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Right Line Райт Лайн

Right Line - Райт Лайн

Right line – разработчик программных решений в финансовой и банковской сферах. Программное обеспечение компании сертифицировано в НСПК и зарегистрировано в Едином реестре отечественного ПО, что позволяет  запускать проекты в области электронной коммерции, трансграничных переводов, СБП и Цифрового рубля.


18.02.2025 Решение Right line «QR Коннект» включено в tдиный реестр отечественного ПО 1
10.12.2024 В России создают особый режим расходов госорганов на ИT 1
24.10.2024 Right line и Uniteller подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве  1
17.10.2024 Количество госзакупок российского ПО выросло в полтора раза 1
09.09.2024 Госсектор потратил 200 миллиардов на закупки в сфере ИТ 1
27.08.2024 Right line поддержала новые возможности цифрового рубля в своем решении «ПЦР-Коннект» 1
12.08.2024 Расходы российских компаний на ПО в 2023 году поставили рекорд. Но темпы роста снизились вдвое 1
18.07.2024 Right line и «Банк Казани» завершили тестирование «СБП Коннект» для системы кешбэка СБП 1
06.05.2024 НСПК будет использовать решение Right line 3DS SDK для сертификации 3DS-компонентов инфраструктуры банков 1
25.04.2024 Right line завершила тестирования решения «СБП Коннект» для банка ДОМ.РФ 1
02.04.2024 Right line завершила тестирование «СБП Коннект» для банковских операций по выплате кешбэка в СБП 1
02.02.2024 Госсектор стал на 20% меньше тратить на ИТ. Самое большое падение коснулось госкорпораций 1
04.12.2023 Платежное решение Right line получило сертификат соответствия требованиям PCI SSF 1
21.11.2022 Right Line внедрила возможность платежей B2B между юрлицами и ИП в рамках Системы быстрых платежей 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Right Line и организации, системы, технологии, персоны:

InnoSTage - Инностейдж 148 2
Открытые технологии 701 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 20 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1917 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1055 1
Ред Софт - Red Soft 720 1
К2Тех 136 1
НСПК - Национальная система платежных карт 819 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 2
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 64 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 1
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 19 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4779 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2872 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 289 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5953 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6829 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2721 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 1
PA-DSS - Payment Application Data Security Standard - Стандарт безопасности данных платежных приложений 27 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4031 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12087 1
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9345 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11109 1
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