Right Line Райт Лайн
Right line – разработчик программных решений в финансовой и банковской сферах. Программное обеспечение компании сертифицировано в НСПК и зарегистрировано в Едином реестре отечественного ПО, что позволяет запускать проекты в области электронной коммерции, трансграничных переводов, СБП и Цифрового рубля.
Right Line и организации, системы, технологии, персоны:
|InnoSTage - Инностейдж 148 2
|Открытые технологии 701 1
|EdgeЦентр - ЭджЦентр 20 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1917 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1055 1
|Ред Софт - Red Soft 720 1
|К2Тех 136 1
|НСПК - Национальная система платежных карт 819 5
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 2
|СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 64 2
|Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 1
|Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 19 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
|Зубакин Михаил 5 4
|Блощецов Андрей 2 1
|Белорыбкин Иван 3 1
|Карасев Евгений 3 1
|Трубникова Елена 4 1
|Григоренко Дмитрий 84 1
|Ганюшкин Николай 8 1
|Чернышенко Дмитрий 566 1
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