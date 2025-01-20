Трюхан Сергей
Трюхан Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 2
|Intel Corporation 12197 1
|Lenovo Group 2292 1
|Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
|Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 910 1
|Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.