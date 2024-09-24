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Fplus заместила иностранное оборудование в госучреждениях Иркутской области

Российский производитель электроники Fplus (входит в одноименный ИТ-холдинг) в партнерстве с иркутским системным интегратором «Зеон» помог заместить зарубежное серверное оборудование в двух госучреждениях Иркутска и области. В общей сложности в проектах поставлено 10 серверов и 2 системы хранения данных, все оборудование внесено в реестр Минпромторга.

Потребности региональных заказчиков различались. Так, один из них планировал внедрить российский софт, однако серверная инфраструктура учреждения базировалась на устаревшем иностранном оборудовании, которое не поддерживало обновленное программное обеспечение. Поэтому было принято решение полностью обновить весь парк техники уже на базе отечественных устройств. В другом учреждении требовалось модернизировать и расширить хранилища данных, а также повысить общую производительность серверной инфраструктуры.

Специалисты заказчиков при поддержке инженеров «Зеон» и Fplus оперативно провели установку и настройку оборудования. При этом все технические работы были организованы таким образом, чтобы не прерывать обычную деятельность госучреждений и не создавать трудностей для сотрудников и посетителей.

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Цифровизация

«Проект стал первым масштабным опытом Fplus в Иркутской области, поскольку оборудование устанавливалось одновременно в двух организациях регионального значения. Заказчики получили надежные российские системы, но что важнее – гарантированный и быстрый сервис. Собственные склады запчастей по всей стране и специалисты, которые могут оперативно приехать и помочь с настройкой или заменой оборудования, становятся важнейшими преимуществами российских производителей в сравнении с зарубежными. В свою очередь, для нашего партнера это первый, и мы надеемся, позитивный, опыт работы с российским реестровым оборудованием», – отметил коммерческий директор Fplus Сергей Трюхан.

«Сейчас заказчикам важно не просто купить оборудование, а получить надежный продукт и качественный сервис. Чем сложнее и масштабнее проект, тем большее значение приобретает фактор наличия грамотной поддержки и официальных гарантий. В этом смысле компания Fplus проявила себя отлично: оборудование было доставлено быстро, а инженеры вендора показали свою высокую экспертизу. Рассчитываем продолжить наше сотрудничество для продвижения российских решений в регионе», – сказал генеральный директор компании «Зеон» Владимир Оськин.

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