Fplus создал полигон для тестирования российского ПО в финсекторе

Производитель электроники Fplus стал оператором отраслевого полигона, развернутого для тестирования и апробации отечественных программных решений в финансовом секторе в условиях, приближенных к промышленной эксплуатации. Проект реализуется под эгидой ИЦК «Финансы» как ответ на поручение председателя правительства России Михаила Мишустина обеспечить независимость предприятий страны от иностранных программных решений. Об этом CNews сообщили представители Fplus.

Одна из главных задач полигона – поддержка импортозамещения в финансовой сфере за счет тестирования функциональности российского высоконагруженного программного обеспечения, которое относится к числу объектов критической информационной инфраструктуры. Сюда входят три класса решений: автоматизированные банковские системы, процессинг и дистанционное банковское обслуживание.

Полигон развернут на базе реестрового вычислительного оборудования Fplus, подобранного таким образом, чтобы обеспечить необходимый для испытаний уровень производительности, отказоустойчивости и масштабируемости. В состав аппаратного кластера вошли шесть серверов (по два сервера моделей «Спутник», «Союз» и «Восход»), две системы хранения данных «Салют» и коммутатор серии FDS-5456YC, предназначенный для использования в дата-центрах. Программная часть представлена отечественными операционными системами, решениями в области виртуализации, системами управления базами данных и доверенными средами разработки.

В рамках полигона Fplus тестируются банковские цифровые решения ряда ведущих отечественных разработчиков ПО. Финальные испытания запланированы на декабрь текущего года. Отчет по итогам работы отраслевого полигона будет направлен регулятору.

Особая роль полигонов появляется в контексте цифрового рубля. Несмотря на то, что это отдельная программа, она требует полностью суверенной инфраструктуры и высокого уровня доверия к технической основе. Благодаря опыту, полученному при тестировании высоконагруженных сценариев на реальных конфигурациях оборудования, у отрасли формируется уверенность, что российские решения способны выдерживать нагрузки, сопоставимые с национальной платежной системой, а значит, и с платформой цифровой валюты.

Полигон работает по следующей схеме: компании-разработчики получают доступ к тестовому стенду на срок от двух до четырех недель, разворачивают свое ПО и готовят имитацию работы банковской системы. Тестирование включает эмуляцию реальной нагрузки, например, обработку нескольких десятков тысяч транзакций с полным мониторингом загрузки оборудования в режиме реального времени. После предварительных тестов решение выходит на защиту перед представителями банков и регулятора.

«Банки в режиме реального времени видят, как система справляется с обработкой транзакций, и определяют, какой объем оборудования им потребуется. Это помогает избежать как недостатка мощностей, так и излишеств в инфраструктуре. Разработчики ПО получают возможность протестировать свои решения, а в будущем – создавать типовые программные продукты на базе надежного отечественного оборудования. В свою очередь банки получают свидетельство того, что переход на российские решения позволит им продолжать свою деятельность в полном объеме», — сказал коммерческий директор производителя электроники Fplus Сергей Трюхан.