Уволилась ИТ-директор Минсельхоза России

Директор департамента цифровизации и технологического развития Минсельхоза Елена Трошина ушла из министерства. В 2025 г. отрасль получила 3 млрд руб. на цифровое развитие, а назначенная основным поставщиком ИТ-решений структура освоила почти 2 млрд руб. По оценкам аналитиков, уровень цифровизации российского АПК пока невысокий, а амбиции растут.



Кадровые изменения

Как стало известно CNews, директор департамента цифровизации и технологического развития Минсельхоза Елена Трошина уволилась из министерства, решив посвятить себя другой работе. Исполнять обязанности директора департамента начал ее заместитель — Сергей Антошкин, пояснили CNews в приемной ведомства.

Чиновница подтвердила CNews свое решение, отметив, что получила новое место работы в госсекторе. Елена Трошина не стала уточнять, куда именно устроилась. 29 апреля 2026 г. был ее последний день работы в Минсельхозе, рассказала она CNews.

CNews Елена Трошина — спикер крупнейшего ИТ-мероприятия «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» в 2025 г.

Еще в марте 2026 г. Трошина планировала участие в июньских деловых мероприятиях в Москве в качестве спикера от Минсельхоза. В его пресс-службе не ответили на запрос CNews.

Цифровизация АПК и роль Елены Трошиной

В 2025 г. премьер Михаил Мишустин выделил на цифровизацию АПК, включая создание единой цифровой платформы к концу 2025 г. и запуск ситуационного центра мониторинга данных, около 3 млрд руб. Однако, по данным Strategy Partners, ее уровень на март 2026 г. составлял 30%, преимущественно в крупных холдингах. А технологическая эффективность, по оценкам экспертов, критически важна для выгодной работы на мировом рынке зерна. При этом ключевыми вызовами оставались низкая цифровая зрелость малого и среднего бизнеса, дефицит инфраструктуры и разрозненность данных.

В марте 2026 г. правительство России обновило стратегическое направление в области цифровой трансформации АПК. Теперь поставлена цель — к 2030 г. не менее 80% предприятий сектора должны перейти на использование российского ПО в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы.

«За последние годы уровень цифровизации АПК в России заметно вырос: отрасль прошла путь от отдельных пилотных проектов к системному внедрению цифровых решений в растениеводстве, животноводстве, логистике и управлении цепочками поставок», — объяснила CNews Светлана Архипкина, директор практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners.

Сегодня крупные и средние агрохолдинги активно используют системы точного земледелия, мониторинг техники, IoT-датчики, аналитику данных и элементы ИИ, тогда как малый и средний сегмент движется медленнее из-за ограничений по инвестициям и кадрам.

«Существенную роль в этом процессе сыграл Минсельхоз как институциональный драйвер цифровой трансформации: ведомство последовательно выстраивало нормативную базу, запускало отраслевые ГИС и интеграционные сервисы. Среди наиболее заметных госпроектов можно выделить создание Единой цифровой платформы АПК по принципу "одного окна", развитие ФГИС "Зерно", которая повысила прозрачность рынка и прослеживаемость оборота зерновой продукции, а также модернизацию ЕФГИС ЗСН (земли сельхозназначения) и других систем, связанных с земельными ресурсами, субсидированием и отраслевой отчетностью», — рассказала Архипкина.

В 2026 г. Минсельхоз также заявлял о расширении аналитических и прогнозных функций платформы, включая сценарное моделирование ключевых показателей отрасли.

«Елена Трошина как руководитель профильного блока ассоциировалась с обеспечением преемственности этой повестки, поэтому ее уход важен для рынка с точки зрения темпов дальнейшей реализации программ», — объяснила CNews Светлана Архипкина.

Кроме того, именно в агросекторе ситуация с импортозамещением выглядит устойчивее, чем во многих других отраслях: базовые ERP-, учетные, диспетчерские и специализированные решения во многом уже локализованы или заменены российскими аналогами, хотя в сегментах высокоточной аналитики, embedded-софта и отдельных решений для сельхозтехники зависимость от зарубежных технологий еще сохраняется, добавила Архипкина.

В Strategy Partners среди барьеров для цифровизации АПК в мире назвали недостаток компетенций и цифровых навыков в АПК, сопротивление персонала, малый объем инвестиций, разрозненные данные, регуляторные и ESG-ограничения. В качестве перспектив тут видят киберфизическое агропроизводство — это полностью интегрированная система, где биологические процессы, техника и цифровые решения объединены в единую самообучающуюся экосистему управления производством.

Карьерный путь Елены Трошиной

Елене Трошиной в этом году исполнилось 48 лет. Будущая ИТ-директор родилась на острове Сахалин, закончила Омский государственный педуниверситет по специализации «Экология», следует из ее биографии, размещенной на сайте Минсельхоза. Трошина защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Экологическая оценка загрязнения атмосферного воздуха и почв г. Омска тяжелыми металлами для обоснования мониторинга». Она — кандидат биологических наук и автор более 130 печатных работ.

Елена Трошина в 2013 г. прошла профпереподготовку в РАНХ и ГС при президенте России в сфере государственного и муниципального управления. Имеет классный чин — действительный государственный советник третьего класса.

С 2003 по 2011 гг. сфера деятельности Елены Трошиной была связана с Омской областью. В 2003-2004 гг. она работала инженером в омском Росгидромете, с 2004-2009 гг. занимала различные должности в Министерстве промышленной политики, транспорта и связи Омской области. А до 2011 г. — заместитель начальника управления Министерства сельского хозяйства региона.

С 2011 г. Елена Трошина вышла на федеральный уровень. Сначала три года работала замначальника управления организации рыболовства в Росрыболовстве, затем возглавляла управление аквакультуры в том же агентстве.

Елена Трошина поступила на работу в Минсельхоз спустя год после того, как его возглавил экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Два года проработала на различных должностях. В 2018 г., в год прихода нового министра Дмитрия Патрушева, стала замдиректора департамента регулирования рынков АПК.

Новый виток в карьере Елены Трошиной совпал со сменой главы Минсельхоза. В мае 2024 г. Дмитрий Патрушев пошел на повышение, став вице-премьером, а Минсельхоз возглавила Оксана Лут. Спустя месяц, в июне 2024 г., Елена Трошина получила должность директора департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза. За время ее работы департамент дважды менял название, сначала стал департаментом технологического развития, а затем трансформировался в департамент цифровизации и технологического развития.

Проекты и выступления

Во время работы в Минсельхозе Елены Трошиной АО «Агропромцифра» было утверждено в качестве единственного поставщика министерства по развитию и эксплуатации ГИС и обеспечению информационной безопасности на 2025-2026 гг. Решение было закреплено распоряжением правительства России.

«Агропромцифра» в 2025 г. продемонстрировала резкий взлет показателей. Так, ее выручка подскочила в 2,5 раза, до 1,8 млрд руб., а чистая прибыль стала больше в шесть раз и достигла 237 млн руб.

В 2025 г. компания выполнила работы в сфере ИБ для российского АПК на 364,4 млн руб. (рост в 2,3 раза), в сфере разработки информационных систем АПК (ГИС, ФГИС) на 1,051 млрд руб. (рост в 2,9 раза), в сфере эксплуатации, технической поддержки информационных, информационных коммуникационных систем АПК – 385 млн руб. (рост в 2,3). Компания нарастила команду почти в два раза, до 138 человек, следует из пояснений к ее отчетности за 2025 г.

«Агропромцифра» указала некоторых из основных подрядчиков, это ООО «Комлоджик», ООО «Мкском», ООО «УКК», ООО ЦД «Цифровой двойник».

В числе акционеров компании, которые имеют право распоряжаться более, чем 20% голосующих акций, компания указала (на конец 2025 г.) АО «Россельхозбанк», АО «ОЗК», АО «Росагролизинг». Компания также сообщила, что на конец 2025 г. имела депозиты в банках на 1,3 млрд руб. (на конец 2024 г. – 885 млн). «Россельхозбанк» сделал вклад в капитал АО на почти миллиард.

Елена Трошина в июне 2025 г. на CNews Forum рассказала о четырех основных цифровых технологиях, применяемых в АПК в России.

Во-первых, это машинное обучение, которое помогает прогнозировать урожай, компьютерное зрение, с помощью которого выявляют вредителей и пересчитывают поголовье, а также ИИ, который помогает выращиванию культур и планированию урожая. Также применяется интернет вещей, который объединяет различные устройства и связанные датчики в сеть, собирая информацию о состоянии растений, грунта и погодных условиях и позволяет оперативно принимать решения. Ключевую роль в принятии решений играют ГИС.

В октябре 2025 г. ComCNews со ссылкой на Трошину сообщал об успешной реализации проектов цифровизации в животноводстве, в том числе благодаря отечественным решениям «Молоко-2.0», «Селекс. Мясной скот» и «Цифровая отара». На тот момент последний проект дорабатывался в плане ветеринарной безопасности, завершить его планировалось в 2026 г.

Трошина также подчеркнула, что потребности свиноводства в 2025 г. закрывал проект «Свинофон». Также отечественные решения продвигались в оленеводстве и птицеводстве, но они требовали доработки. В узких областях сельского хозяйства, таких как яководство, верблюдоводство, спортивное и мясное коневодство, ощущалась нехватка отечественных решений, требовались дополнительные инвестиции. Трошина констатировала сохраняющуюся зависимость от иностранного оборудования и ПО в управлении технологическими процессами.

В некоторых аграрных направлениях в настоящее время нет ни отечественных, ни зарубежных решений, констатировала Трошина. Например, она призывала масштабнее внедрять ИИ в процессы размножения скота.

«Но даже у зарубежных производителей нет решений для управления ветеринарной безопасностью. В этом году в ИТ-ландшафт отрасли включили блок управления селекцией и генетикой. Он показал, что нет ни отечественных, ни иностранных решений для разведения крупного рогатого скота. Здесь могут быть полезны технологии искусственного интеллекта, которые обеспечат расчет дневной ценности, селекционных индексов и подбор пар», – сообщала Елена Трошина.