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Минсельхоз РФ Зерно ФГИС ГИС контроля качества и прослеживаемости зерна
Минсельхоз РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Россельхознадзор РФ - Сатурн ФГИС 3 1
|Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 729 1
|VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147006 2
|Казахстан - Республика 5599 1
|Беларусь - Белоруссия 5769 1
|Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1287 1
|Африка - Африканский регион 3507 1
|Узбекистан - Республика 1760 1
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