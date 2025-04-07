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Минсельхоз РФ Зерно ФГИС ГИС контроля качества и прослеживаемости зерна



07.04.2025 «Форс» разработал для Минсельхоза аналитическую подсистему 3
23.01.2024 Рост темпов цифровизации АПК может достичь 40-50% в 2024 году 1
23.06.2023 В России «уничтожена» ГИС за 1,5 миллиарда. Эксперты прогнозируют уголовные дела 1
23.03.2023 ГК «Форс» внедрила в Минсельхозе систему контроля качества и прослеживаемости зерна 2

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Минсельхоз РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ФОРС - Центр разработки 642 2
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 60 2
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 48 1
Минсельхоз РФ - Центр Агроаналитики ФГБУ - АЦ МСХ - Аналитический центр Минсельхоза России - ГВЦ Минсельхоза 9 1
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