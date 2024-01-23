Рост темпов цифровизации АПК может достичь 40-50% в 2024 году

В компании «Геомир» назвали события агропромышленного комплекса 2023 г., которые окажут влияние на темпы цифровизации отрасли в наступившем году. Рост по его итогам может составить от 40 до 50%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геомир».

Часть тенденций и событий 2023 г. продолжат оказывать влияние на конъюнктуру сельскохозяйственного рынка и его отдельные сегменты в 2024 г. О тех из них, которые будут стимулировать темпы цифовизации агропромышленного комплекса, рассказал Илья Воронков, генеральный директор компании «Геомир».

Сокращение количества доступных кадров

Если сезонных рабочих найти предприятиям удается, то спрос на специалистов, в особенности агрономов, стабильно растет. Выходом для ряда сельхозпроизводителей становится привлечение молодых кадров без опыта работы или внешних служб агросопровождения, включая услуги цифрового агроскаутинга. Используя передовые технико-технологические решения, этот метод повышает эффективность использования рабочего времени агрономов более, чем на 15-30%. Спрос на эти услуги вырос в среднем в 2023 г. на 50%, и эта тенденция сохранится и в предстоящем сезоне.

Переход в статус обязательных специализированных информационных систем Минсельхоза

Обязательство участников рынка работать во ФГИС «Зерно», ФГИС «Сатурн» и ЕФИС ЗСН (с 2024 г.) не только способствовало цифровой трансформации, но и появлению «новой» вакансии в АПК – специалистов для формирования отчетности в цифровых сервисах Минсельхоза. Особенно высок спрос на этих сотрудников со стороны предприятий, не использующих комплексные цифровые продукты, которые уже позволяют выгружать часть данных во ФГИСы. Ожидается, что с ростом интеграции FMS-систем (систем управления агропроизводством) с информационными системами Минсельхоза спрос на эти кадры снизится, однако в 2024 г. эта вакансия все еще будет в тренде.

Продвижение государством импортозамещения товаров сельхозпроизводства

Госсубсидии предприятиям, использующим российскую технику, программное обеспечение, посевной материал и прочие средства, играют решающее значение в поддержании отрасли. Так, например, более динамичное развитие в 2024 г. сферы цифровых технологий в АПК простимулирует проект постановления правительства о получении субсидий предприятиями, которые обязуются ежегодно внедрять в производственную деятельность решения, включенные в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и использующие искусственный интеллект.

Лоббирование на государственном уровне с конца 2023 г. применения дронов в сельском хозяйстве

Оценка президентом России большого потенциала использования беспилотников в сельском хозяйстве и позднее введение экспериментально-правового режима для их массового использования в АПК, а также госсубсидии для производителей и владельцев дронов способствуют развитию этого рынка. Несмотря на то, что запреты на лет дронов, введенные к середине 2023 г. в большинстве регионов страны, привели к стагнации сегмента, подобные меры могут уже в 2024 г. привести к росту направления с 1 до 2-3 млрд руб.

Возможности MySQL и PostgreSQL: взгляд инфраструктурного провайдера Маркет

В целом в компании видят перспективы роста темпов цифровизации АПК в 2024 г. на уровне 40-50% к предыдущему.

«Кадры, технологии и меры господдержки – это то, в чем сейчас остро нуждается АПК. Решения, чтобы закрыть эти потребности, находятся благодаря диалогу производителей сельхозпродукции, поставщиков и представителей власти. В русле сложившихся тенденций наша компания видит для себя в 2024 г. три главные задачи: продолжить сотрудничество с аграрными ВУЗами по подготовке молодых специалистов в области цифровых технологий, совершенствовать программные продукты «История поля» и «АссистАгро», чтобы снизить зависимость предприятий от дефицита кадров, а также реализовать полную интеграцию этих платформ с цифровыми системами Минсельхоза», – сказал Илья Воронков.

***

Группа компаний «Геомир» – участник рынка цифровых услуг и сервисов в АПК, российский разработчик программного обеспечения и поставщик оборудования для цифрового земледелия, а также производитель БПЛА. В портфеле разработчика облачный сервис «История поля», позволяющий вести автоматический сбор и анализ данных о производственных процессах с целью повышения эффективности управления сельхозпредприятиями, а также программное обеспечение для работы с агродронами «АссистАгро», не имеющее аналогов по своему функционалу. Компания основана в 2002 г. К 2023 г. услугами «Геомир» пользуются более 500 предприятий АПК России с общим земельным банком свыше 10 млн га. Компания также ведет деятельность за пределами России, поставляя свое программное обеспечение сельхозпроизводителям Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также странам Африки.