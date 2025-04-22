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Воронков Илья
Воронков Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 26 9
|АссистАгро 14 7
|1С 8396 1
|Ростелеком 9866 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 1
|Деметра-Холдинг - СмартКонтракт - Умные зерна ГК - Smartseeds 3 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
|Жуковский Денис 4 1
|Мишустин Михаил 691 1
|Орехов Алексей 7 1
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