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Воронков Илья



22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1
18.07.2024 Цифровизация АПК: станут ли сельхозпредприятия ИТ-компаниями 1
06.02.2024 ИИ-решение для агрономии компании «Геомир» включено в реестр российского ПО 1
29.01.2024 20% отечественных разработчиков цифровых технологий для АПК уже работают на внешних рынках 2
23.01.2024 Рост темпов цифровизации АПК может достичь 40-50% в 2024 году 1
08.12.2023 В Алтайском ГАУ открылся специализированный класс по освоению цифровых технологий 1
29.11.2023 Компания «Геомир» представила обновленную версию дрона-агроскаута 1
18.10.2023 «Геомир» выступит партнером проекта по внедрению отечественной автоматизированной системы управления в «Русагро» 1
27.09.2023 Цифровизация АПК поможет решить вопрос нехватки кадров 1
31.08.2023 «Геомир» подписала соглашения с фермерскими ассоциациями стран Африки о тестировании и внедрении своих разработок 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Воронков Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 26 9
АссистАгро 14 7
8396 1
Ростелеком 9866 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 1
Деметра-Холдинг - СмартКонтракт - Умные зерна ГК - Smartseeds 3 1
Русагро Группа Компаний 285 1
Земельный банк 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1086 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 239 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 292 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 9
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3011 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21639 6
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2210 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14457 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20291 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31528 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12201 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3479 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1622 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16303 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1045 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13582 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9844 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1190 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 976 1
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 122 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6799 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 449 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 275 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6782 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 489 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1285 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1079 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 523 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7028 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2585 1
Россельхознадзор РФ - Сатурн ФГИС 3 2
Минсельхоз РФ - Зерно ФГИС - ГИС контроля качества и прослеживаемости зерна 4 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 75 1
Минсельхоз РФ - Семеноводство ФГИС - Федеральная государственная информационная система в области семеноводства сельскохозяйственных растений 1 1
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Мишустин Михаил 691 1
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ЮАР - Южно-Африканская Республика 570 2
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Аргентина - Аргентинская Республика 589 2
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 86 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2994 1
Америка Южная 855 1
Ближний Восток 2971 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14220 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2544 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1319 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2975 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 712 1
Россия - ЦФО - Костромская область 411 1
Россия - ЦФО - Орловская область 329 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1170 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 904 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48873 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8901 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1702 3
Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers 43 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52128 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13939 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29813 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1623 2
Образование в России 2264 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3487 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 241 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2418 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10116 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 150 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2233 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1762 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1099 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1603 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4010 1
Ботаника - Растения - Plantae 1066 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14850 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 266 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19014 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1222 1
Зоология - наука о животных 2680 1
Импортозамещение - параллельный импорт 508 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8182 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 21 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 870 1
АГАУ - Алтайский ГАУ - Алтайский государственный аграрный университет 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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