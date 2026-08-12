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Россельхознадзор РФ Сатурн ФГИС
ФГИС «Сатурн» предназначена для обеспечения учета партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении (ввозе на территорию РФ, производстве (изготовлении), хранении, перевозке (транспортировке), применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении), а также осуществления анализа, обработки представленных в нее сведений и контроля за достоверностью таких сведений и информации.
СОБЫТИЯ
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Россельхознадзор РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5433 3
|Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
|Воронков Илья 12 2
|Орехов Алексей 9 1
|Мельситов Максим 11 1
|Жуковский Денис 4 1
|Мишустин Михаил 788 1
|Абдрахманов Ирек 1 1
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