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Россельхознадзор РФ Сатурн ФГИС

Россельхознадзор РФ - Сатурн ФГИС

ФГИС «Сатурн» предназначена для обеспечения учета партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении (ввозе на территорию РФ, производстве (изготовлении), хранении, перевозке (транспортировке), применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении), а также осуществления анализа, обработки представленных в нее сведений и контроля за достоверностью таких сведений и информации.

 

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12.08.2026 Фермеры против мошенников: «ЕвроХим» выпустил руководство по защите аграриев 1
05.08.2024 ICL Services модернизирует российскую ИТ-инфраструктуру сельскохозяйственного гиганта Syngenta 1
18.07.2024 Цифровизация АПК: станут ли сельхозпредприятия ИТ-компаниями 1
23.01.2024 Рост темпов цифровизации АПК может достичь 40-50% в 2024 году 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Россельхознадзор РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 28 2
Деметра-Холдинг - СмартКонтракт - Умные зерна ГК - Smartseeds 6 1
SAP SE 5604 1
Ростелеком 10954 1
ICL ГК - ICL Group 482 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 172 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22635 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36235 2
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Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2628 1
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7833 1
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Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 107 1
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