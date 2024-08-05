ICL Services модернизирует российскую ИТ-инфраструктуру сельскохозяйственного гиганта Syngenta

Продуктово-сервисная компания ICL Services (входит в ГК ICL) разработала автоматизированное решение для интеграции данных компании Syngenta из SAP ERP в ФГИС «Сатурн». Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

По требованию законодательства перед компанией Syngenta стояла задача полностью отображать информацию о производстве, хранении и физическом перемещении пестицидов и агрохимикатов по стране в системе ФГИС «Сатурн». Для этого эксперты ICL Services создали программный продукт, избавляющий от ручного дублирования сведений из первичных документов. Система «Юпитер» обладает удобным пользовательским интерфейсом для мониторинга статуса загрузки данных и контроля возможных ошибок и в данный момент обрабатывает около тысячи накладных в месяц.

«Мы высоко ценим доверие заказчика к нашей работе, и на этот раз ICL Services взяла на себя полное управление процессом разработки под ключ, – сказал ведущий руководитель проекта в ICL Services Ирек Абдрахманов. – Наше решение было призвано избавить сотрудников Syngenta от ручного ввода данных, избегать риск ошибок человеческого фактора и неравномерную нагрузку на персонал в зависимости от сезона. Проект стал очередным этапом компании на пути к полной автоматизации производства».

Ранее эксперты ICL Services реализовали для Syngenta проекты по модернизации ИТ-инфраструктуры и технической поддержке, развертыванию безопасных решений в облаке и разработке инструмента для визуализации данных.