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Syngenta Сингента Syngenta Crop Protection

Syngenta - производитель средств защиты растений

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 632 583 552 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 632 583 552 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.02.2025 Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников? 1
21.11.2024 Syngenta перенесла «1С ERP» в облако Cloud.ru 2
05.08.2024 ICL Services модернизирует российскую ИТ-инфраструктуру сельскохозяйственного гиганта Syngenta 1
26.08.2022 Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства – самый обширный блок Kazan Digital Week – 2022 1
03.02.2021 Syngenta Crop Protection и Insilico Medicine используют ИИ для ускоренной разработки инновационных решений 2
27.09.2010 «ТТК–Юго-Восток» предоставил услуги связи компании «Сингента» 2
26.11.2009 СЭД в "Августе": первое использование IRM Services в России 1
07.10.2008 НР и Syngenta подписали соглашение о трансформации ИТ-инфраструктуры 1
01.08.2007 "Наноеда" и "нанофермерство": вопросы законодательства 1
27.08.2002 Селекционеры классическими методами вывели принципиально новый арбуз 1
27.08.2002 Селекционеры классическими методами вывели принципиально новый арбуз 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Syngenta и организации, системы, технологии, персоны:

ICL ГК - ICL Group 481 3
SAP SE 5601 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 2
9594 2
Крок - Croc 1964 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 2
Айтисфера - ExactFarming - Точное землепользование 5 2
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 28 1
Информпроект МГК 10 1
Dell EMC 5180 1
Softline - Софтлайн 3743 1
HP Inc. 5883 1
Autodesk 639 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Информзащита 941 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
Галактика - Корпорация 1545 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 1
АйТи 1519 1
DJI 96 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 156 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
Top Systems - Топ Системы 88 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 1
Хост ГК - HostVM - Базовый код 79 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
ИндаСофт - InduSoft 30 1
Cleverics - Клеверикс 41 1
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 21 1
СТУ - Современные технологии управления ГК 27 1
КомЛайн - ComLine 18 1
GreenData - Гриндата 87 1
Эремекс - Eremex 16 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 62 1
Multifactor - Мультифактор 132 1
Monsanto 16 2
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 12 1
Bayer AG - Байер 85 1
SBI Holdings - SBI Group 25 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Комос Групп 27 1
Heinz - Хайнц 26 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 194 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 192 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 419 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 339 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 594 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 1
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Россельхознадзор РФ - Сатурн ФГИС 3 1
Ритм - Engee 6 1
ALMI partner - АльтерОС 56 1
Аэроскрипт НИЦ - Небосвод Цифровая платформа 7 1
ICL DataCube МЦОД 4 1
Эремекс - Eremex Delta Design 8 1
ArduPilot 5 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Linux OS 11533 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Microsoft Windows 16882 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
НКТ - Р7-Офис 543 1
Autodesk AutoCAD 376 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 1
ANSYS Mechanical 9 1
Top Systems - T-Flex PLM 33 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
ELMA 365 Low-code BPM 184 1
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 35 1
Carbon Soft - EvaTeam 41 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 1
Custis - key2SCM 9 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
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Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
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Аудит - аудиторский услуги 1265 1
Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers 51 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 137 1
New Scientist 1448 2
СамГУ - Самарский государственный университет 34 1
Griffith University - Университет Гриффита 5 1
Kazan Digital Week 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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