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Пискарёв Александр
|27.02.2025
|Конференция CNews «Цифровизация агропромышленного комплекса 2025» состоится 28 мая 1
|26.08.2022
|Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства – самый обширный блок Kazan Digital Week – 2022 1
Пискарёв Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2989 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145613 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2932 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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