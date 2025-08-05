Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180391
ИКТ 14023
Организации 10900
Ведомства 1483
Ассоциации 1012
Технологии 3488
Системы 26018
Персоны 77655
География 2908
Статьи 1539
Пресса 1236
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2689
Мероприятия 864

НАМИ Автозавод Санкт-Петербург Nissan Russia Ниссан Россия Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус Nissan Motors Manufacturing Rus Лада Санкт-Петербург


УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 «Северсталь-инфоком» и Nord Clan объединяют усилия для цифровой трансформации рынка 1
09.07.2025 Импортозамещение: подводим промежуточные итоги и смотрим в будущее 2
19.06.2025 Завершается регистрация на главное ИТ-событие лета 2025. Успейте зарегистрироваться 1
17.06.2025 Осталась одна неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
16.06.2025 CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» на «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 1
10.06.2025 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
05.06.2025 Лидеры развития ИИ выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 1
03.06.2025 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
02.06.2025 CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 1
28.05.2025 Лидеры цифровизации банков выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 1
26.05.2025 CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 1
22.05.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Остался месяц до крупнейшего мероприятия лета 1
20.05.2025 Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
19.05.2025 CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 1
13.05.2025 CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 1
12.05.2025 Российские ИТ-лидеры расскажут о цифровизации торговли на CNews FORUM Кейсы 2025 1
05.05.2025 Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 2
29.04.2025 Российские ИТ-лидеры выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
23.04.2025 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
15.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
07.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
11.10.2022 Nissan объявляет о своем уходе с российского рынка 3
20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
26.11.2020 «Т-платформы» восстали из мертвых. Набирается штат, найден новый гендиректор 1
19.06.2020 «Уралкалий» остался без ИТ-директора 1
02.04.2019 Фрэнк Торрес назначен вице-президентом российского подразделения Nissan 1
30.11.2018 Какие электромобили можно купить в России прямо сейчас? 1

Публикаций - 46, упоминаний - 57

НАМИ и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 588 27
8654 26
Diasoft - Диасофт 968 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13552 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2064 14
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 14
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 98 14
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 353 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2220 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1366 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 212 13
R-Vision - Р-Вижн 183 13
Северсталь Инфоком 83 13
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 89 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 471 12
Ланит Интеграция 197 12
Polymedia - Полимедиа 141 12
Газинформсервис - ГИС 339 12
Innovative People - Инновейтив Пипл 37 12
ФинГрад - FinGrad 34 12
Сбер - СберБизнес Софт 66 12
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 89 12
Аусферр ИТЦ 29 12
Ред Софт - Red Soft 871 11
Корус Консалтинг ГК 1280 11
Neoflex - Неофлекс 240 11
РСХБ Интех - RSHB Intech 60 11
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 146 11
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 54 11
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 11
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 175 10
AutoFAQ - ДипХакЛаб 31 8
Hoff Tech - Хофф Тех 44 8
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 76 7
Ростелеком 10072 6
МегаФон 9487 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 300 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Сбер - СберАналитика 35 5
Picvario - Пикварио 15 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 508 28
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 491 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2926 22
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 22
Альфа-Капитал УК 125 22
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 166 20
ТОФС - Технологии ОФС 20 20
Русагро Группа Компаний 317 17
МКБ - Московский кредитный банк 600 16
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 80 16
Почта России ПАО 2201 15
Силовые машины 138 15
ВТБ - Почта Банк 480 14
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 382 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 532 14
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 241 14
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 194 14
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 168 14
Агроэко ГК 40 14
Синара Банк - ДелоБанк 54 14
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 14
Кофемания 65 14
G-Group - Джи-групп - UD Group - Юнайт-Девелопмент Групп 18 14
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 55 14
Альфа-Банк 1811 13
Северсталь ПАО - Severstal 532 13
Алроса АК - Алмазы России — Саха 225 13
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 218 13
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 36 13
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 54 13
РЖД - Российские железные дороги 1954 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1730 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 214 12
ФосАгро 135 12
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 12
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 261 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 159 12
Восток-Сервис ГК 54 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 47 12
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12341 27
Федеральное казначейство России 1832 26
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2050 14
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1953 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2074 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1874 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1673 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3471 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2781 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2637 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 338 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3215 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 349 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4683 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3180 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 211 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5063 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3027 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3396 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4592 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1037 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 159 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 243 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 66 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 472 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 116 1
Правительство Челябинской области 72 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6320 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69945 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54526 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21625 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29995 32
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16012 27
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4570 24
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8544 23
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5671 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32685 20
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5144 14
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7262 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7030 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22229 14
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3269 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6708 13
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 803 13
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1097 12
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3141 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12612 12
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1935 12
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 164 12
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1316 12
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 918 12
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 198 12
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 956 12
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1202 12
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1023 11
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4357 11
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1770 11
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 400 11
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4255 9
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 541 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2297 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5689 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21413 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13023 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9065 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5033 5
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 300 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11005 5
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 230 23
БИС - ITQuick - Jumse 50 16
Новые облачные технологии - МойОфис 835 14
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 318 13
Бизнес Технологии - Global-ERP 66 13
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 85 13
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 900 12
НКТ - Р7-Офис 432 12
Протек - Здравсити 27 12
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 63 12
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 45 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 62 12
НКТ - Р7-графика 32 12
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 121 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 788 9
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
СалютДевайсы - GigaChat 284 4
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 127 3
Технос-К - Сакура PRO 32 3
Передовые технологии - RuDesktop 30 2
VK Data Platform 14 2
Google YouTube - Видеохостинг 2842 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7207 1
Apple iPad 3893 1
Apple iOS 8045 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1142 1
NetApp E-Series СХД 85 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4871 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 807 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 506 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 565 1
1С:ERP Управление предприятием 659 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 163 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 274 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 729 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 298 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1467 1
Цыганков Роман 35 33
Ульянов Николай 140 27
Шадаев Максут 1088 25
Натрусов Артем 296 23
Евсеев Артем 37 23
Лежнев Федор 43 22
Суровец Дмитрий 96 20
Тихомиров Олег 29 20
Стружкова Юлия 20 20
Глазков Александр 145 16
Лукавенко Олег 46 16
Врацкий Андрей 147 15
Граденко Михаил 36 15
Чудинов Дмитрий 65 15
Артюхов Сергей 47 15
Соболев Роман 27 15
Солодовников Денис 108 14
Албычев Александр 168 14
Галкин Николай 117 14
Лебедев Александр 44 14
Мельников Евгений 24 14
Меркулов Сергей 48 14
Гаранин Евгений 48 14
Кибалко Кирилл 41 14
Секликов Юрий 29 14
Соловьев Павел 25 14
Бондаренко Алексей 22 14
Бражников Александр 19 14
Васильев Максим 21 14
Громова Елена 19 14
Осипов Фаддей 21 14
Семенников Антон 24 14
Ромащев Станислав 19 14
Субачев Сергей 16 14
Татаренко Павел 14 14
Обухов Анатолий 14 14
Нестеров Алексей 146 13
Батай Илья 56 13
Цыганков Дмитрий 38 13
Клявин Владимир 51 13
Россия - РФ - Российская федерация 151883 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44742 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18122 11
Россия - УФО - Челябинская область 1326 8
Европа 24472 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17723 3
Азия - Азиатский регион 5656 3
Япония 13408 3
Беларусь - Белоруссия 5919 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14332 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2598 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1577 2
Германия - Федеративная Республика 12834 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1194 1
Швеция - Стокгольм 402 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52868 1
Казахстан - Республика 5708 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3083 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13454 1
Южная Корея - Республика 6766 1
Россия - УФО - Свердловская область 1644 1
Индия - Bharat 5594 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4157 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1248 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2511 1
Африка - Африканский регион 3536 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2853 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1423 1
Россия - СФО - Новосибирск 4516 1
Бразилия - Федеративная Республика 2417 1
Индонезия - Республика 988 1
Украина 7711 1
Испания - Королевство 3744 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2103 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1927 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3365 1
Америка Латинская 1857 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 942 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1473 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6045 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53517 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49976 30
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 433 27
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5128 26
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4829 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19670 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9548 20
Экономический эффект 1146 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8092 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6184 13
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 362 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25196 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3059 12
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1384 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11440 11
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1790 11
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6350 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30826 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4207 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7650 5
Энергетика - Energy - Energetically 5352 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5442 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1674 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3599 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2534 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8077 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2727 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1014 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2241 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5673 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 485 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4815 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3486 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6163 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 639 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1522 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7140 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3584 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2456 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11342 1
Korea Times 131 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 60 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8272 5
Gartner - Гартнер 3587 1
CNews Инновация года - награда 125 1
РАН - Российская академия наук 1960 12
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 191 12
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 561 6
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 6
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 52 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 66 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1167 32
CNews FORUM Кейсы 276 20
CNews AWARDS - награда 531 13
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 69 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2083 5
ИнфоКом 113 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Docflow 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377404, в очереди разбора - 744451.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще