Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177050
ИКТ 13778
Организации 10722
Ведомства 1470
Ассоциации 1002
Технологии 3467
Системы 25796
Персоны 75882
География 2875
Статьи 1528
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2651
Мероприятия 856

Сбер СберБизнес Софт SberCRM

Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM

 

  
"CRM системы в цифровой трансформации бизнеса: кейсы и примеры успешной реализации на примере SberCRM" Олег Кирьянов, директор проектов, Сбер Бизнес Софт, данные 2023 года

УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Сбербанк поможет предпринимателю заключить контракт с государством 1
09.12.2024 Предприниматели получили доступ к бесплатной отраслевой аналитике по продажам 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2024 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
22.10.2024 В SberCRM теперь можно обмениваться документами с контрагентами 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
04.09.2024 Правительство Амурской области цифровизирует строительную отрасль с помощью SberCRM 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
12.08.2024 CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
15.07.2024 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года 1
10.06.2024 Как крупной компании мигрировать с зарубежной CRM за 4 месяца: опыт «Волга-Днепр» 1
06.06.2024 Сбербанк и ATI.SU подписали соглашение о сотрудничестве 1
05.06.2024 «Сбер» импортозаместил ПО для крупного грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр» 1
11.04.2024 «Сбер Бизнес Софт» интегрировал решение «СберКорус» в свою CRM-систему 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
24.11.2023 Первый вице-президент по технологиям МТС: Как удержать ИТ-шника, не повышая зарплату 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
22.11.2023 «Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков 1
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 1
21.11.2023 CNews FORUM 2023 стал рекордным по числу участников 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
08.11.2023 Доставка по России за один день: как отечественная CRM ускорила обработку заказов на 30% 2
08.11.2023 Надежда Оберемок, Сбер Бизнес Софт: CRM-системы в России использует 20-30% компаний 3
24.08.2023 «Сбер бизнес софт» в партнерстве с Profitbase запустил решение для цифровизации коммерческого блока девелоперов на базе SberCRM 1
27.07.2023 Самое северное внедрение: как SberCRM автоматизировал работу туроператора в Заполярье 1
04.07.2023 Мобильный офис для медпредставителей: SberCRM помог автоматизировать бизнес-процессы фармкомпании 1

Публикаций - 44, упоминаний - 47

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберБизнес Софт 64 35
8522 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13312 27
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 464 27
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 558 26
Ланит Интеграция 195 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 26
R-Vision - Р-Вижн 174 26
Газинформсервис - ГИС 321 26
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 82 26
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 20
Polymedia - Полимедиа 140 20
ФинГрад - FinGrad 33 20
Аусферр ИТЦ 28 20
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 15
Diasoft - Диасофт 940 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1315 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 86 12
Северсталь Инфоком 78 12
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 51 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 31 8
Hoff Tech - Хофф Тех 42 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 7
РСХБ Интех - RSHB Intech 59 7
МегаФон 9339 6
Picvario - Пикварио 15 6
Сбер - СберАналитика 34 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 73 6
Ростелеком 9967 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 270 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 291 5
Microsoft Corporation 24884 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 29 4
Oracle Corporation 6763 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2112 3
SAP SE 5340 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4181 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7658 27
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 522 27
РЖД - Российские железные дороги 1944 26
ВТБ - Почта Банк 473 26
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 485 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 486 26
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 20
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 53 15
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 14
Кофемания 60 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 259 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 148 14
ФосАгро 129 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 13
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 12
Альфа-Банк 1801 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 42 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 36 12
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 27 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 532 11
Северсталь ПАО - Severstal 509 11
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 10
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 96 10
Альфа-Капитал УК 120 9
Finn Flare - ФФ Стайл 43 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 69 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1699 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2897 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 452 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1079 8
Русагро Группа Компаний 301 8
Абсолют Банк 236 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 272 8
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1867 26
Федеральное казначейство России 1821 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2011 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12124 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3435 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2595 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2988 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4450 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 346 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4989 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3125 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2826 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3238 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3141 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 353 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
ФРИИ Акселератор 51 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 33 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 223 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7106 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53334 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21942 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20983 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68619 31
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 892 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29267 27
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6899 27
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8409 27
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 193 26
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3218 26
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1086 26
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5063 26
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3064 26
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 158 26
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1307 26
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6561 26
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1197 26
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 790 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15208 24
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4532 24
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5558 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32094 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12443 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10734 11
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5035 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16291 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4922 10
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4113 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12902 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24958 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8919 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30694 8
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 515 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2243 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10851 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5381 7
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1348 7
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 560 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4710 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 215 27
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 312 26
Новые облачные технологии - МойОфис 823 26
НКТ - Р7-Офис 416 26
Бизнес Технологии - Global-ERP 62 26
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 377 26
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 58 26
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 83 26
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 60 26
НКТ - Р7-графика 31 23
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 20
Протек - Здравсити 26 12
СалютДевайсы - GigaChat 255 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 758 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 49 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 5
OpenAI ChatGPT 410 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1351 4
Google Android 14317 3
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 330 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1817 3
Microsoft Windows 15944 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1015 2
Apple iOS 7991 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 2
Artsofte - Profitbase 24 2
Microsoft Office 3832 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4735 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1072 2
Oracle Java - язык программирования 3166 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 272 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5471 2
Передовые технологии - RuDesktop 28 2
Linux OS 10280 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 144 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 529 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 154 2
1С:ERP Управление предприятием 626 2
Atlassian - Confluence 126 2
Урусов Виктор 131 26
Абакумов Евгений 206 26
Шадаев Максут 1058 26
Врацкий Андрей 145 26
Воронин Павел 151 26
Шаев Виталий 44 26
Аникин Дмитрий 48 26
Солдатенкова Ксения 26 26
Натрусов Артем 294 25
Аксенов Олег 46 24
Оберемок Надежда 30 24
Каушанский Александр 33 23
Белан Иван 26 23
Желнова Алина 27 22
Соловьев Виталий 37 20
Харитонов Вадим 28 20
Нестеров Алексей 145 20
Чаркин Евгений 299 20
Малышев Сергей 84 20
Никитин Сергей 75 20
Новикова Елена 89 20
Ульянов Николай 126 20
Теплицкий Дмитрий 73 20
Петухов Антон 47 20
Нальский Максим 36 20
Калякин Павел 66 20
Денисов Анатолий 35 20
Распопов Алексей 34 20
Шмаков Антон 48 20
Милованов Андрей 31 20
Артюхов Сергей 46 20
Галкин Николай 112 15
Замаруев Владимир 41 14
Суровец Дмитрий 83 14
Глазков Александр 145 14
Цыганков Дмитрий 37 14
Смирнов Вячеслав 42 14
Новиков Денис 22 14
Кирьянова Александра 140 13
Джабиев Георгий 45 13
Россия - РФ - Российская федерация 149805 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44347 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17912 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14272 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 319 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1286 1
Земля - планета Солнечной системы 10479 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 611 1
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 54 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Заполярный 12 1
Ближний Восток 2990 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7765 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 577 1
Россия - СФО - Новосибирск 4448 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3022 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3109 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4088 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1628 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 399 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 608 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 224 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 29 1
Россия - ДФО - Амурская область 782 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49412 32
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6128 28
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5968 27
Экономический эффект 1119 27
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9221 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52851 27
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 338 26
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1363 20
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5044 18
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3021 16
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 416 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19333 14
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4788 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7424 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30348 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5775 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14208 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5613 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11295 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4532 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16768 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1131 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2399 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4149 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6385 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4070 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3568 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24889 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3405 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5266 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7061 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2826 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1650 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4258 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6029 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6471 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2544 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8252 3
Аудит - аудиторский услуги 2833 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6573 2
Мобильные системы 117 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 26
CNews Инновация года - награда 112 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3314 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 726 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 2
РАН - Российская академия наук 1936 12
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1163 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 92 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 370 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1572 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1006 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 474 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1148 26
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 26
CNews AWARDS - награда 527 23
CNews FORUM Кейсы 252 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2072 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 598 1
ISE - Integrated Systems Europe 47 1
1С:ERP Бизнес-форум 18 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2493 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 335 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще