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Сбер СберБизнес Софт SberCRM
"CRM системы в цифровой трансформации бизнеса: кейсы и примеры успешной реализации на примере SberCRM" Олег Кирьянов, директор проектов, Сбер Бизнес Софт, данные 2023 года
УПОМИНАНИЯ
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Урусов Виктор 131 26
|Абакумов Евгений 206 26
|Шадаев Максут 1058 26
|Врацкий Андрей 145 26
|Воронин Павел 151 26
|Шаев Виталий 44 26
|Аникин Дмитрий 48 26
|Солдатенкова Ксения 26 26
|Натрусов Артем 294 25
|Аксенов Олег 46 24
|Оберемок Надежда 30 24
|Каушанский Александр 33 23
|Белан Иван 26 23
|Желнова Алина 27 22
|Соловьев Виталий 37 20
|Харитонов Вадим 28 20
|Нестеров Алексей 145 20
|Чаркин Евгений 299 20
|Малышев Сергей 84 20
|Никитин Сергей 75 20
|Новикова Елена 89 20
|Ульянов Николай 126 20
|Теплицкий Дмитрий 73 20
|Петухов Антон 47 20
|Нальский Максим 36 20
|Калякин Павел 66 20
|Денисов Анатолий 35 20
|Распопов Алексей 34 20
|Шмаков Антон 48 20
|Милованов Андрей 31 20
|Артюхов Сергей 46 20
|Галкин Николай 112 15
|Замаруев Владимир 41 14
|Суровец Дмитрий 83 14
|Глазков Александр 145 14
|Цыганков Дмитрий 37 14
|Смирнов Вячеслав 42 14
|Новиков Денис 22 14
|Кирьянова Александра 140 13
|Джабиев Георгий 45 13
|Мобильные системы 117 1
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