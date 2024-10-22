Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Документооборот
|

В SberCRM теперь можно обмениваться документами с контрагентами

В SberCRM появился встроенный модуль для подключения к популярным системам электронного документооборота (ЭДО) «Сфера. Курьер» (разработка «СберКорус») и «Диадок» («СКБ Контур») — теперь их можно настроить без дополнительной разработки и помощи интеграторов.

В результате пользователи SberCRM сейчас могут обмениваться юридическими и платёжными документами с контрагентами прямо внутри системы — переходить на другие платформы больше не нужно. Рабочее место легко настроить под себя с помощью встроенного конструктора, навыки программирования для этого не требуются.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ГенИИ бизнес-диалога: как умные чат-боты меняют работу компаний

Рынок инженерного ПО показал в России рост впервые за два года

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции

Сбербанк купил за 1,5 миллиарда онлайн-школу, в которой детей обучают программированию

Будущее в стиле киберпанк: ИИ стал базой технологических трендов

Microsoft призналась: потеряна часть клиентских логов безопасности. Кибератаки и угрозы не отслеживались

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Показать еще

Наука

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: