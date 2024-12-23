Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Сбер СберКорус Корус Консалтинг СНГ

Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ

СберКорус — цифровая платформа для компаний и физических лиц. В 2012 году вошла в экосистему Сбера и сменила название, сохранив за собой все свои технологии и разработки. СберКорус сегодня — разработчик и провайдер облачных сервисов для автоматизации процессов управления цепочками поставок и взаиморасчетов, поставщик №1 для Сбера по программному обеспечению и организатор процессов цифровой трансформации компаний из 58 регионов России. В портфеле компании 20 собственных продуктов.

Выручка компании в 2020 году составила 2,8 млрд руб., прогнозная выручка в 2021 г. составляет 4 млрд руб. Продукты и сервисы компании доступны для 2,7 млн. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Количество ежемесячных активных пользователей продуктов компании около 450 тыс. человек. 


23.12.2024 «СберКорус»: количество электронных перевозочных документов транспортно-логистические компаний в России выросло на четверть за два года

По данным оператора ЭДО «СберКорус», количество электронных документов выпущенных за последние два года в России в сферах транспорта и логистики выросло в среднем на 24,5%. Об этом CNews сообщили представители «Сбер
05.11.2024 «Балтика» будет внедрять электронные перевозочные документы с помощью «СберКорус»

Пивоваренная компания «Балтика» и оператор электронного документооборота «СберКорус» объявили о намерении внедрить электронные транспортные документы полного цикла. «Балтика» сможет обмениваться и подписывать всю цепочку транспортных документов в электронном формате,
10.10.2024 «СберКорус» и «Мосгортранс» перевели эксплуатационную площадку «Зеленоградская» на электронные путевые листы и завершили перевод своей части автобусных парков

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с «Мосгортрансом», оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали эксплуатац
09.10.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Тушино» на электронные путевые листы

Оператор электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали автопарк «Ту
07.10.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели Дом для электробусов «Митино» на электронные путевые листы

Оператор электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, крупнейшим в столице и в России оператором наземного го
27.09.2024 Количество создаваемых квалифицированных сертификатов электронной подписи выросло на 34% за 8 месяцев 2024 года в УЦ «СберКорус»

По данным аналитиков «СберКорус», в период с января по август аккредитованный удостоверяющий центр (УЦ) оператора ЭДО «СберКорус» выпустил более 870 тыс. квалифицированных сертификатов электронной подписи (КЭ
19.09.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Чертаново» на электронные путевые листы

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали автопарк «Че
16.09.2024 «СберКорус» реализовал новый формат УПД в сервисе электронного документооборота «Сфера Курьер»

Оператор электронного документооборота «СберКорус» внедрил в сервис «Сфера Курьер» шаблоны реквизитов для нового формата универсальных передаточных документов (УПД) 5.02, завершив обновление веб-версии. Обновления в сервисе для обмен
05.09.2024 «СберКорус» запустил для россиян социальный электронный документооборот

с помощью «Социального электронного документооборота» (СЭДО) в сервисе «Отчетность в госорганы» от «СберКорус» юридические лица и ИП могут вести электронный документооборот и отвечать на запрос
29.08.2024 80% опрошенных логистов уверены, что применение транспортного ЭДО положительно влияет на бизнес ‒ «СберКорус»

Аналитики «СберКорус» выяснили, как компании оценивают влияние транспортного электронного документооборота на бизнес. Сегодня 80% опрошенных уверены, что применение транспортного электронного документообо
21.08.2024 «СберКорус» настроил роуминг для обмена электронными транспортными накладными со СБИС

«СберКорус», оператор электронного документооборота (ЭДО), настроил обмен электронными транспортными накладными (ЭТрН) в рамках межоператорского обмена данными (роуминга) через ГИС ЭПД. Об этом

09.08.2024 «СберКорус» продлил аккредитацию статуса официального оператора государственной системы электронных перевозочных документов Минтранса

«СберКорус», оператор сервиса электронных документов для транспортно-логистической отрасли и индустрии пассажироперевозок, продлил аккредитацию официального оператора государственной информацион
06.08.2024 «СберКорус» перевёл 174 торговые сети и более 3 тыс. их поставщиков на отечественное ПО

Оператор электронного документооборота «СберКорус» перевел 174 российские торговые сети и более 3 тыс. поставщиков ритейлеров на систему для обмена данными с подрядчиками «Сфера EDI». Сейчас к системе «Сфера EDI» подключены 174 торго
05.08.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели эксплуатационную площадку «Ховрино» на электронные путевые листы

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, крупнейшим в столице и в России оператором наземного го
05.07.2024 «СберКорус» продлил аккредитацию удостоверяющего центра от Минцифры России на выпуск электронных подписей

Удостоверяющий центр (УЦ) «СберКорус» подтвердил соответствие требованиям аккредитации удостоверяющего центра и продолжит создавать квалифицированные сертификаты электронной подписи физлица, которые можно использовать в

26.06.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели эксплуатационную площадку «Домодедовская» на электронные путевые листы

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, крупнейшим в столице и в России оператором наземного го
18.06.2024 «СберКорус» подтвердил статус действующего оператора ЭДО

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» подтвердил статус оператора ЭДО, который будет действовать до июня 2026 г. Об этом
11.06.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели на электронные путевые листы семь автобусных парков Москвы и выпустили более 85 тыс. ЭПЛ на маршрутах городского наземного транспорта

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, основным в столице оператором наземного городского пасс
06.05.2024 «СберКорус» и Мосгортранс начали переводить эксплуатационную площадку «Нагатино» на электронные путевые листы

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, крупнейшим в столице и в России оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширяют внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителе
15.04.2024 «СберКорус» и Мосгортранс начали переводить эксплуатационную площадку «Андропова» на электронные путевые листы

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, оператором наземного городского пассажирского транспорт
11.04.2024 «Сбер Бизнес Софт» интегрировал решение «СберКорус» в свою CRM-систему

Российская ИТ-компания «Сбер Бизнес Софт» и цифровая платформа для электронного документооборота (ЭДО) «СберКорус» внедрили сервис ЭДО «Сфера Курьер» в платформу для управления бизнесом SberCRM. Благодаря этой интеграции пользователи SberCRM получили возможность обмениваться юридически значимыми

04.04.2024 «СберКорус» и Мосгортранс начали переводить дом для электробусов «Красная Пахра» на электронные путевые листы

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, крупнейшим в столице и в России оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширяют внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителе
02.04.2024 «СберКорус» открыл новое представительство удостоверяющего центра в Санкт-Петербурге

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» объявила об открытии нового представительства удостоверяющего центра (УЦ) в Санкт-Петербурге в офисе компании на набережной Обводного канала. Представительство УЦ «СберКорус»

29.03.2024 «СберКорус» и Мосгортранс начали переводить автобусный парк «Ясенево» на электронные путевые листы

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, крупнейшим в столице и в России оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширяют внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) и приступают
19.03.2024 «СберКорус» выпустил 1 млн ЭПД через ГИС Минтранса России

«СберКорус», платформа для цифрового документооборота, сообщила о том, что с помощью сервиса «Транспортный электронный документооборот» компании удалось сгенерировать для обмена, формирования и

12.03.2024 «СберКорус» и Мосгортранс начали переводить автобусный парк «Коньково» на электронные путевые листы

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, крупнейшим в столице и в России оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширяют внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) и приступают
07.03.2024 Управление здравоохранения Липецкой области и «СберКорус» на треть сократили время ожидания в очереди в регистратурах двух лечебных учреждений

авоохранения региона, принявших участие в пилотном проекте, снизилось в среднем на 31%, а доля пациентов, ожидающих в очередях регистратур более 15 минут, уменьшилось на 45%, по подсчетам аналитиков «СберКорус», платформы для цифрового документооборота, и представителей Управления здравоохранения Липецкой области. «СберКорус» внедрила интеллектуальную систему управления (ИСУ) «СберРо
26.02.2024 «СберКорус» и Мосгортранс полностью перевели автобусный парк «Очаково» на электронные путевые листы

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» и Мосгортранс, оператор наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) и полностью цифровизировали выпуск путевых листов в столич
21.02.2024 Эксперт «СберКорус» рассказал россиянам, как защитить цифровую подпись от хакерских атак

Иван Дмитриев, заместитель генерального директора по безопасности, «СберКорус», цифровой платформы для электронного документооборота, объяснил, какие наиболее популярные механики используют злоумышленники и каким мерам предосторожности нужно следовать, чтобы не
07.02.2024 «СберКорус» вступил в ассоциацию РОСЭУ

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» стала членом ассоциации «Разработчики и операторы систем электронных услуг» (ассоц
01.02.2024 «СберКорус» назначил новым ИТ-директором компании Рустема Искакова

«СберКорус», платформа для цифрового документооборота, назначил новым директором по информацио
24.01.2024 Сервис для транспортного электронного документооборота «СберКорус» включен в реестр отечественного программного обеспечения

портного документооборота в России включили в реестр отечественного ПО. Это собственная разработка «СберКорус», реализованная с помощью продуктовой экспертизы на базе ИТ-решений компании. Решен
15.01.2024 «СберКорус» и Мосгортранс будут переводить маршруты городского транспорта Москвы на электронные путевые листы

«СберКорус», цифровая платформа для электронного документооборота, объявляет о начале сотрудни
10.01.2024 «СберКорус» предоставляет сервис удаленного выпуска сертификата электронной подписи

Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» представляет возможность удаленного получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи на основании действующего ключа электронной подписи для сотрудников юр
22.12.2023 К 2025 г. доля электронного документооборота в транспортной отрасли достигнет 29% ― «СберКорус»

По прогнозам «СберКорус», доля электронного документооборота в транспортной отрасли России достигнет 29%. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». Как отметил и.о. генерального директора комп
07.11.2023 «Сберкорус» открыл доступ к сервису для проверки благонадежности физических лиц

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» открыла доступ для любой российской компании к автоматическому сервису для проверк
31.10.2023 «Сберкорус»: объем транспортных электронных документов российских компаний вырос на 37%

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» зафиксировала значительный рост обмена транспортными документами между российскими компаниями, их партнерами и контрагентами. Об этом свидетельствуют данные логистической платформы «
12.09.2023 «Сберкорус» настроила роуминговую передачу МЧД с операторами ЭДО

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» настроила обмен машиночитаемыми доверенностями в модуле «Сберкорус Доверенности» с 7 аккредитованными операторами ЭДО. Для подключения создания МЧД достаточно быть пользовател
01.09.2023 Объем документооборота между торговыми сетями и поставщиками вырос на 10% с начала 2023 года

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» зафиксировала значительный рост обмена электронными документами и данными о закупк
17.08.2023 «Сберкорус» подключил 170 сотрудников «Оптиксервис» к кадровому ЭДО

Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» завершила внедрение кадрового электронного документооборота (КЭДО) для работников компании «Оптиксервис». К сервису КЭДО «Сберкорус» подключено 170 сотрудников, которые оформи

Публикаций - 219, упоминаний - 287

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1216 67
8213 37
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 30
Softline - Софтлайн 2810 20
Тензор 97 16
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 13
Такском - Taxcom 240 12
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 12
Крок - Croc 1777 11
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 11
Ростелеком 9699 10
SAP SE 5276 10
Microsoft Corporation 24623 10
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 115 9
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 9
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 8
Электронный экспресс 13 8
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 8
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 7
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 7
NVision Group - Энвижн Груп 679 7
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 7
Schneider Electric - Systeme Electric - Эlevel - Элевел 10 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 5
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 39 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 5
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 5
1С-Битрикс - Bitrix 579 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 5
Дримкас - Dreamkas 19 5
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 5
Mindbox - Майндбокс 19 5
ИнитПро 7 5
iiko - айко 47 5
Эвотор - Evotor 184 5
ФОРС - Центр разработки 636 5
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 87 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 97
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 17
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 16
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 12
Лента - Сеть розничной торговли 2080 11
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 8
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 7
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 7
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 7
ЭвоКом - Эволюция Комфорта - Essity - Эссити - Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork 10 7
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 6
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 14 6
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 5
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 4
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 33 4
Лента - Утконос 177 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 3
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 3
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 3
Газпром ПАО 1342 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Почта России ПАО 2112 2
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 2
X5 Group - Перекрёсток 544 2
Альфа-Групп 696 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 2
Kari - Кари - сеть магазинов 72 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Сбер - СберАвто 30 2
Лента - Монетка - торговая сеть 55 2
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 2
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 2
Прогресс Агро 3 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 53
Мосгортранс ГУП 120 19
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 18
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 14
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 8
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 46 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 304 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 13 1
Фонд президентских грантов 14 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 109 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 25 4
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 3
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
European E-Invoicing Service Provider Association - Европейская ассоциация поставщиков услуг e-invoicing 3 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 174
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 134
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 61
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 56
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 52
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 52
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 50
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 45
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 411 43
Электронный документ - Electronic document 1454 42
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 30
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 316 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 27
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 25
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 24
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 23
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 21
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 122 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 19
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2514 19
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 15
Оцифровка - Digitization 4539 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 14
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 12
Маркировка - Marking 1054 12
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 11
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 11
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 10
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 10
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 10
Сбер - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 36 32
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 40 31
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 24
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 13
Сбер - СберКорус - Транспортный ЭДО 14 13
Qsoft amoCRM 107 7
Microsoft Office 365 940 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 5
Сбер - СберКорус - СберРост ИСУ - интеллектуальная система управления сотрудниками 5 5
Корус Консалтинг - Корус ОФД 4 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 4
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 4
Сбер - СберКорус - Корус Каталог 4 4
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 4
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 74 4
Oracle Java - язык программирования 3075 4
JavaScript - JS - язык программирования 1187 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 3
Google Android 13994 3
Apple iOS 7809 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 215 3
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 3
Сбер - Business Travel 9 3
Apple iPad 3860 3
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - юридически значимый электронный документооборот 39 3
Microsoft Azure 1408 3
СКБ Контур - Контур.Экстерн 73 3
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 3
Linux OS 9936 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 3
Microsoft Office Excel 1197 3
Электронный дневник - Цифровой дневник 153 3
Интеллектуальные технологии - Лахта.spb Платформа МТО 7 3
Сбер - СберКорус - Е-Факторинг 4 3
FreePik 980 3
Тарасов Виталий 39 38
Машурин Сергей 20 18
Думикян Арсен 18 18
Собянин Сергей 381 16
Ликсутов Максим 113 16
Зеленько Игорь 10 8
Строкова Анастасия 11 7
Попов Анатолий 128 6
Белобров Александр 6 6
Вершков Сергей 5 5
Шифман Эдуард 17 5
Колбин Евгений 67 4
Баров Алексей 30 4
Козловский Андрей 11 4
Семенов Александр 144 4
Рубцов Илья 5 4
Сахненко Алексей 4 4
Опалёва Надежда 4 4
Самойлов Юрий 74 3
Румянцев Антон 47 3
Бойко Андрей 50 3
Аникин Леонид 61 3
Предыбайло Вячеслав 22 3
Якубовский Леонид 5 3
Хизова Ксения 6 3
Байгачева Татьяна 3 3
Березин Максим 111 2
Сергеенко Егор 11 2
Афанасьев Дмитрий 19 2
Потапов Алексей 9 2
Прозоров Денис 10 2
Новиков Юрий 9 2
Аниканова Мария 15 2
Ефанова Мария 2 2
Мацоцкий Сергей 177 2
Токовинин Михаил 4 2
Сандевска Дарья 2 2
Иванов Дмитрий 88 2
Силевич Дмитрий 2 2
Воробьев Роман 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 144186 151
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 17
Москва - ЮЗАО - Ясенево 35 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 8
Беларусь - Белоруссия 5637 7
Европа 21767 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Казахстан - Республика 5525 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 3
Южная Корея - Республика 6646 3
Индия - Bharat 5431 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 3
Германия - Федеративная Республика 12681 3
Украина 7608 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 2
Молдавия - Республика Молдова 709 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Россия - УФО - Свердловская область 1491 2
Иран - Исламская Республика Иран 1083 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
Финляндия - Финляндская Республика 3603 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 324 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 74
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 65
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 56
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 41
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 40
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 297 34
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 32
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 28
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 24
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 19
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 19
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 19
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 16
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 14
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 14
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 12
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 11
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 364 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 8
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 8
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 8
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 385 7
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 7
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 7
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 102 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 6
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
The Washington Post 333 1
Forbes - Форбс 816 1
NYT - The New York Times 1054 1
РИА Новости 917 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 30
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 19
CNews SaaS рейтинг 27 9
Gartner - Гартнер 3556 4
CNews Мишень ОФД 5 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
INFOLine-Аналитика 53 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 31 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 16 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще