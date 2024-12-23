Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ

«СберКорус»: количество электронных перевозочных документов транспортно-логистические компаний в России выросло на четверть за два года По данным оператора ЭДО «СберКорус», количество электронных документов выпущенных за последние два года в России в сферах транспорта и логистики выросло в среднем на 24,5%. Об этом CNews сообщили представители «Сбер

«Балтика» будет внедрять электронные перевозочные документы с помощью «СберКорус» Пивоваренная компания «Балтика» и оператор электронного документооборота «СберКорус» объявили о намерении внедрить электронные транспортные документы полного цикла. «Балтика» сможет обмениваться и подписывать всю цепочку транспортных документов в электронном формате,

«СберКорус» и «Мосгортранс» перевели эксплуатационную площадку «Зеленоградская» на электронные путевые листы и завершили перевод своей части автобусных парков Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с «Мосгортрансом», оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали эксплуатац

«СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Тушино» на электронные путевые листы Оператор электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали автопарк «Ту

«СберКорус» и Мосгортранс перевели Дом для электробусов «Митино» на электронные путевые листы Оператор электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, крупнейшим в столице и в России оператором наземного го

Количество создаваемых квалифицированных сертификатов электронной подписи выросло на 34% за 8 месяцев 2024 года в УЦ «СберКорус» По данным аналитиков «СберКорус», в период с января по август аккредитованный удостоверяющий центр (УЦ) оператора ЭДО «СберКорус» выпустил более 870 тыс. квалифицированных сертификатов электронной подписи (КЭ

«СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Чертаново» на электронные путевые листы Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали автопарк «Че

«СберКорус» реализовал новый формат УПД в сервисе электронного документооборота «Сфера Курьер» Оператор электронного документооборота «СберКорус» внедрил в сервис «Сфера Курьер» шаблоны реквизитов для нового формата универсальных передаточных документов (УПД) 5.02, завершив обновление веб-версии. Обновления в сервисе для обмен

«СберКорус» запустил для россиян социальный электронный документооборот с помощью «Социального электронного документооборота» (СЭДО) в сервисе «Отчетность в госорганы» от «СберКорус» юридические лица и ИП могут вести электронный документооборот и отвечать на запрос

80% опрошенных логистов уверены, что применение транспортного ЭДО положительно влияет на бизнес ‒ «СберКорус» Аналитики «СберКорус» выяснили, как компании оценивают влияние транспортного электронного документооборота на бизнес. Сегодня 80% опрошенных уверены, что применение транспортного электронного документообо

«СберКорус» настроил роуминг для обмена электронными транспортными накладными со СБИС «СберКорус», оператор электронного документооборота (ЭДО), настроил обмен электронными транспортными накладными (ЭТрН) в рамках межоператорского обмена данными (роуминга) через ГИС ЭПД. Об этом

«СберКорус» продлил аккредитацию статуса официального оператора государственной системы электронных перевозочных документов Минтранса «СберКорус», оператор сервиса электронных документов для транспортно-логистической отрасли и индустрии пассажироперевозок, продлил аккредитацию официального оператора государственной информацион

«СберКорус» перевёл 174 торговые сети и более 3 тыс. их поставщиков на отечественное ПО Оператор электронного документооборота «СберКорус» перевел 174 российские торговые сети и более 3 тыс. поставщиков ритейлеров на систему для обмена данными с подрядчиками «Сфера EDI». Сейчас к системе «Сфера EDI» подключены 174 торго

«СберКорус» и Мосгортранс перевели эксплуатационную площадку «Ховрино» на электронные путевые листы Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, крупнейшим в столице и в России оператором наземного го

«СберКорус» продлил аккредитацию удостоверяющего центра от Минцифры России на выпуск электронных подписей Удостоверяющий центр (УЦ) «СберКорус» подтвердил соответствие требованиям аккредитации удостоверяющего центра и продолжит создавать квалифицированные сертификаты электронной подписи физлица, которые можно использовать в

«СберКорус» и Мосгортранс перевели эксплуатационную площадку «Домодедовская» на электронные путевые листы Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, крупнейшим в столице и в России оператором наземного го

«СберКорус» подтвердил статус действующего оператора ЭДО Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» подтвердил статус оператора ЭДО, который будет действовать до июня 2026 г. Об этом

«СберКорус» и Мосгортранс перевели на электронные путевые листы семь автобусных парков Москвы и выпустили более 85 тыс. ЭПЛ на маршрутах городского наземного транспорта Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, основным в столице оператором наземного городского пасс

«СберКорус» и Мосгортранс начали переводить эксплуатационную площадку «Нагатино» на электронные путевые листы Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, крупнейшим в столице и в России оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширяют внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителе

«СберКорус» и Мосгортранс начали переводить эксплуатационную площадку «Андропова» на электронные путевые листы Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, оператором наземного городского пассажирского транспорт

«Сбер Бизнес Софт» интегрировал решение «СберКорус» в свою CRM-систему Российская ИТ-компания «Сбер Бизнес Софт» и цифровая платформа для электронного документооборота (ЭДО) «СберКорус» внедрили сервис ЭДО «Сфера Курьер» в платформу для управления бизнесом SberCRM. Благодаря этой интеграции пользователи SberCRM получили возможность обмениваться юридически значимыми

«СберКорус» и Мосгортранс начали переводить дом для электробусов «Красная Пахра» на электронные путевые листы Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, крупнейшим в столице и в России оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширяют внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителе

«СберКорус» открыл новое представительство удостоверяющего центра в Санкт-Петербурге Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» объявила об открытии нового представительства удостоверяющего центра (УЦ) в Санкт-Петербурге в офисе компании на набережной Обводного канала. Представительство УЦ «СберКорус»

«СберКорус» и Мосгортранс начали переводить автобусный парк «Ясенево» на электронные путевые листы Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, крупнейшим в столице и в России оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширяют внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) и приступают

«СберКорус» выпустил 1 млн ЭПД через ГИС Минтранса России «СберКорус», платформа для цифрового документооборота, сообщила о том, что с помощью сервиса «Транспортный электронный документооборот» компании удалось сгенерировать для обмена, формирования и

«СберКорус» и Мосгортранс начали переводить автобусный парк «Коньково» на электронные путевые листы Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, крупнейшим в столице и в России оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширяют внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) и приступают

Управление здравоохранения Липецкой области и «СберКорус» на треть сократили время ожидания в очереди в регистратурах двух лечебных учреждений авоохранения региона, принявших участие в пилотном проекте, снизилось в среднем на 31%, а доля пациентов, ожидающих в очередях регистратур более 15 минут, уменьшилось на 45%, по подсчетам аналитиков «СберКорус», платформы для цифрового документооборота, и представителей Управления здравоохранения Липецкой области. «СберКорус» внедрила интеллектуальную систему управления (ИСУ) «СберРо

«СберКорус» и Мосгортранс полностью перевели автобусный парк «Очаково» на электронные путевые листы Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» и Мосгортранс, оператор наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) и полностью цифровизировали выпуск путевых листов в столич

Эксперт «СберКорус» рассказал россиянам, как защитить цифровую подпись от хакерских атак Иван Дмитриев, заместитель генерального директора по безопасности, «СберКорус», цифровой платформы для электронного документооборота, объяснил, какие наиболее популярные механики используют злоумышленники и каким мерам предосторожности нужно следовать, чтобы не

«СберКорус» вступил в ассоциацию РОСЭУ Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» стала членом ассоциации «Разработчики и операторы систем электронных услуг» (ассоц

«СберКорус» назначил новым ИТ-директором компании Рустема Искакова «СберКорус», платформа для цифрового документооборота, назначил новым директором по информацио

Сервис для транспортного электронного документооборота «СберКорус» включен в реестр отечественного программного обеспечения портного документооборота в России включили в реестр отечественного ПО. Это собственная разработка «СберКорус», реализованная с помощью продуктовой экспертизы на базе ИТ-решений компании. Решен

«СберКорус» и Мосгортранс будут переводить маршруты городского транспорта Москвы на электронные путевые листы «СберКорус», цифровая платформа для электронного документооборота, объявляет о начале сотрудни

«СберКорус» предоставляет сервис удаленного выпуска сертификата электронной подписи Цифровая платформа для электронного документооборота «СберКорус» представляет возможность удаленного получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи на основании действующего ключа электронной подписи для сотрудников юр

К 2025 г. доля электронного документооборота в транспортной отрасли достигнет 29% ― «СберКорус» По прогнозам «СберКорус», доля электронного документооборота в транспортной отрасли России достигнет 29%. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус». Как отметил и.о. генерального директора комп

«Сберкорус» открыл доступ к сервису для проверки благонадежности физических лиц Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» открыла доступ для любой российской компании к автоматическому сервису для проверк

«Сберкорус»: объем транспортных электронных документов российских компаний вырос на 37% Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» зафиксировала значительный рост обмена транспортными документами между российскими компаниями, их партнерами и контрагентами. Об этом свидетельствуют данные логистической платформы «

«Сберкорус» настроила роуминговую передачу МЧД с операторами ЭДО Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» настроила обмен машиночитаемыми доверенностями в модуле «Сберкорус Доверенности» с 7 аккредитованными операторами ЭДО. Для подключения создания МЧД достаточно быть пользовател

Объем документооборота между торговыми сетями и поставщиками вырос на 10% с начала 2023 года Цифровая платформа для электронного документооборота «Сберкорус» зафиксировала значительный рост обмена электронными документами и данными о закупк