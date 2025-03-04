«СберКорус» и Минцифры запустили подпись электронных перевозочных документов через смартфон

Теперь механики автопарков при проверке транспортных средств могут подписывать транспортные документы с помощью электронной подписи в мобильном приложении «Госключ» и работать со смартфона или планшета. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Для улучшения работы механиков-контролеров в сервисе электронного транспортного документооборота «Сфера Перевозки» от «СберКорус» теперь используется мобильное приложение «Госключ». В нем можно бесплатно получить сертификат и сформировать усиленную квалифицированную или усиленную неквалифицированную электронную подпись (ЭП) для подписания юридически значимых документов в электронном виде.

Электронные перевозочные документы (ЭПД) по-прежнему формируются в «Сфера Перевозки». Но теперь направить их на подпись можно в мобильное приложение «Госключ». Это позволит сотрудникам автопарков прямо на месте подтверждать данные одометра и уровня топлива, избежав традиционного процесса подписания ЭПД на компьютере с предустановленным специализированным программным обеспечением с использованием усиленной квалифицированной ЭП на носителе (токене).

Новый способ подписания ЭПД происходит в один клик и занимает 15-20 секунд. Для получения сертификата ЭП, необходимого для подписания ЭПД, пользователю необходимо авторизоваться в мобильном приложении «Госключ» и выпустить сертификат ЭП нажатием кнопки. Пользователи могут заранее выпустить сертификат ЭП в приложении «Госключ», а подписать документ при необходимости в удобное время. При этом при выборе документа для подписания пользователь получает подсказку – какие документы можно подписывать «Госключом».

После отправки на подписание транспортный документ отображается в мобильном приложении владельца сертификата – ознакомившись, механик может его подписать или отклонить так же прямо со смартфона или планшета. Документы, подписанные в приложении, имеют такую же юридическую силу, как и подписанные привычным способом на стационарном компьютере с использованием токена.

После подписания ЭПД направляются в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) Минтранса России.

Ключи шифрования и сертификаты ЭП хранятся в приложении «Госключ» в течение одного года. По истечении срока действия сертификата ЭП через один год нужно просто перевыпустить сам сертификат ЭП в приложении. О необходимости перевыпуска пользователь будет уведомлен за 30 дней.

При создании сертификата ЭП используется многоуровневая защита, а сам «Госключ» интегрирован в сервис «СберКорус» через защищенный канал, что делает работу с документами еще более безопасной.

В планах на ближайшее будущее ‒ реализовать также подобный новый функционал для водителей, чтобы подписанты транспортных компаний могли передать полномочия на право подписи электронных транспортных накладных самим водителям, что существенно сократит время работы с документами.

Подробный процесс получения, настройки, подключения и применения сертификата ЭП, а также порядок подписания ЭПД описаны в инструкции прямо внутри сервиса «Сфера Перевозки» «СберКорус».

«Интеграция сервиса «Сфера Перевозки» с технологией мобильной электронной подписи «Госключ» позволит нашим клиентам работать с электронными транспортными документами еще быстрее и удобнее. Вместе с этим примеры внедрения цифровых технологий в логистике показывают, как они преобразуют отрасль, увеличивая производительность, сокращая затраты и улучшая клиентский сервис. Цифровизация логистики – это уже не модный тренд, а обязательное условие для сохранения конкурентоспособности компаний. Применение цифровых решений помогает не только улучшить существующие процессы, но и заложить фундамент для будущих изменений и инноваций в бизнесе», ― сказал генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов.