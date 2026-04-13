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Минцифры РФ Госключ КЭП

Минцифры РФ - Госключ КЭП

Госключ – это государственное мобильное приложение для подписания документов УНЭП и УКЭП в электронном виде. Запуск сервиса состоялся в августе 2021 года. «Госключ» позволяет бесплатно создать сертификат усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи и подписывать документы онлайн. При этом электронная подпись имеет ту же юридическую значимость, что и собственноручная на бумаге

 

 

Госключ подходит для:

  • Кадровые документы, оформление которых по ТК РФ не требуется в бумажном виде (трудовой договор, прием на работу, заявление на отпуск, приказ об отпуске и т.д.)
  • Внутренний бухгалтерский электронный документооборот (подписание документов/регистров в соответствии с приказами Минфина № 61н, 100н, 103н)
  • Договоры с операторами связи и вузами на платное обучение и др.
  • Внутренний электронный документооборот на предприятиях и в госучреждениях

Нормативная база:

 

 

СОБЫТИЯ

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13.04.2026 Бизнес освободили от токен-зависимости. Для клиентов «Моего дела» доступно бесплатное подписание документов через мобильное приложение

лектронного документооборота без USB-токена и привязки к компьютеру — в мобильном приложении через «Госключ» и оператора ЭДО «СТЭК». Решение позволяет руководителям ООО и предпринимателям подпи
26.03.2026 КЭП без визита в УЦ: «Калуга Астрал» запустила выпуск через «Госключ»

м» подтвердить личность теперь можно с помощью смартфона — не выходя из дома или офиса. Приложение «Госключ» выступает инструментом идентификации, на основании которого УЦ «Калуга Астрал» выпус
16.03.2026 «Контур.Диадок» настроил интеграцию с мобильным приложением «Госключ»

смогут подписывать документы со своего смартфона. Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Госключ» — бесплатное мобильное приложение, разработанное при участии Минцифры. С помощью нег
27.01.2026 Подписывайте документы с «Госключ» прямо в TESSA: новая интеграция

ния, исключающий необходимость ручного переключения пользователя между различными сервисами. Документы, созданные или загруженные в TESSA, направляются на подписание непосредственно в личный кабинет «Госключ» пользователя. Система поддерживает оба формата подписи: усиленную квалифицированную (УКЭП) и усиленную неквалифицированную (УНЭП), которые используются в зависимости от юридических тре
30.12.2025 Минцифры и операторы ЭДО договорились о сотрудничестве в области применения «Госключа»

ации «РОСЭУ» обсудили на встрече в министерстве техническое развитие мобильной электронной подписи «Госключ» и практику её применения. По итогам было подписано соглашение о сотрудничестве. Этот
28.11.2025 «СберКорус» сделал доступным получение квалифицированного сертификата электронной подписи онлайн по всей стране через приложение «Госключ»

олучение квалифицированного сертификата электронной подписи онлайн по всей стране через приложение «Госключ». Компания вывела на рынок новую услугу — дистанционное оформление квалифицированного
19.11.2025 «Контур» объявил о старте публичного пилота «Госключа» ​

зователей. Роман Акимов, руководитель проектной группы электронного документооборота «СКБ Контур»: «Госключ станет оптимальным дополнением отдельных сценариев. Например, крупные компании смогут
07.10.2025 Пользователям Max стал доступен сервис подписания документов

ли-продажи, обращения в суд и другие документы можно подписать самостоятельно — с помощью чат-бота «Госключ» в Max. Для этого необходимо обновить мессенджер до последней версии, иметь подтвержд
25.08.2025 Max завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи «Госключ»

Max завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи «Госключ». Это позволит клиентам банков, мобильных операторов и других организаций подписывать
24.07.2025 Подписать документы в приложении «Госключ» теперь могут руководители юрлиц и ИП

Минцифры сообщило о том, что функциональность «Госключа» расширились. Теперь воспользоваться электронной подписью в приложении могут руковод
01.07.2025 В 2025 г. владельцы электронных подписей стали удостоверять личность онлайн на 30% чаще ​

курьера или онлайн с помощью действующей КЭП. А с недавних пор, еще и с помощью КЭП из приложения «Госключ». Об этом CNews сообщили представители «Контура». Чтобы удостоверить личность с помощ
25.04.2025 Минцифры: более 20 млн человек оформили электронную подпись в «Госключе»

«Госключ» — это приложение, в котором можно безопасно подписывать документы. Сертификат электр
13.03.2025 М2: Доля сделок с применением «Госключа» выросла за год в шесть раз

выросло ежемесячное количество подписаний усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) «Госключ» через платформу М2 за 2024 г. Всего за это время через платформу прошло более 40 тыс
04.03.2025 «СберКорус» и Минцифры запустили подпись электронных перевозочных документов через смартфон

дств могут подписывать транспортные документы с помощью электронной подписи в мобильном приложении «Госключ» и работать со смартфона или планшета. Об этом CNews сообщили представители «СберКору
26.11.2024 Теперь выпустить сертификат КЭП в «Контуре» можно с помощью «Госключа»

ью действующего сертификата КЭП. Теперь им доступен еще один способ подтверждения личности — через «Госключ». Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Госключ» — приложение для с
04.09.2024 «Контур.Реестро» интегрировался с приложением «Госключ​»

сями (УКЭП). Раньше риелторы выпускали такие подписи во время сделки в Удостоверяющем центре «Контура». Теперь у них появилась альтернатива: они могут отправлять документы на подписание в приложение «Госключ». Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Госключ» — это приложение, разработанное Минцифры. В нем любой гражданин может бесплатно получить квалифицированную или неквали
12.08.2024 Мошенники придумали, как обманывать россиян с помощью портала «Госуслуги» и электронной подписи «Госключ»

ики тестируют новую схему с использованием портала «Госуслуг» и приложения для электронной подписи «Госключ», пишет «Коммерсант» в середине августа 2024 г. В жертвы аферисты выбирают чаще всего
02.07.2024 СЭД WSS Docs делает подписание документов быстрым и экономичным за счет возможности использования приложения «Госключ»

Docs реализована возможность работы с сертификатами электронных подписей, выпущенных в приложении «Госключ». Это позволяет сэкономить на выпуске средств подписания для сотрудников, обеспечивая
26.06.2024 Клиенты «Донстрой» могут оформить сделку по квартире быстро и безопасно

и безопасно, находясь в любой точке России. Это стало возможным благодаря использованию приложения «Госключ», которое позволяет совершать сделки с недвижимостью без посещения офиса и личных вст
03.06.2024 «Госключ» в Directum HR Pro доступен «из коробки»

Теперь подписание с помощью мобильного приложения «Госключ» доступно в стандартной поставке — заказная разработка не нужна. Об этом CNews сообщи
18.04.2024 Оформить «Госключ» теперь можно в МФЦ или отделениях банков

было возможно только дистанционно — по загранпаспорту нового образца или подтверждённой биометрии. «Госключ» в цифрах: более 11,5 млн оформленных сертификатов электронной подписи; более 10,5 мл
10.04.2024 «Битрикс24» запустил КЭДО с «Госключом» без доплат

транства «Битрикс24» — там же, где ведут продажи, управляют проектами и общаются с коллегами. «КЭДО+Госключ» от «Битрикс24» оптимизирует подписание документов, снижает нагрузку на сотрудников к
08.04.2024 Банкам разрешили использовать «Госключ» для идентификации клиентов-физлиц

кументы и соглашения с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи приложения «Госключ» - при условии проведения кредитной организацией идентификации клиента при личном при
29.03.2024 Минцифры сообщает о новых возможностях использования «Госключа», которые станут доступны татарстанцам в апреле и мае

«Госключ» - это приложение Минцифры России для подписания юридически значимых документов в эле
14.12.2023 «Домклик» провел первую онлайн-сделку с сервисом «Госключ»

«Домклик» интегрировал сервис «Госключ» в процесс заключения ипотечных онлайн-сделок. Теперь клиенты Сбербанка могут приобрести недвижимость у застройщиков в ипотеку полностью дистанционно — офис банка посещать не надо. Об э
16.11.2023 «Ракета» интегрировалась с «Госключом» и внедрила электронную подпись для документооборота по командировкам

изации командировок и управления расходами «Ракета» реализовала интеграцию с мобильным приложением «Госключ» для подписания документов прямо на смартфоне. Благодаря этому деловые туристы, сотру
08.08.2023 За два года в «Госключе» подписано более 2,7 млн документов

«Госключ» — это мобильное приложение, в котором можно бесплатно оформить и использовать электр
07.07.2023 С сервисом «Госключ» купить новую квартиру на «Домклик» можно без посещения офиса «Сбера»

«Сбер» интегрировал сервис «Госключ» в процесс заключения жилищных сделок на «Домклик». Полностью онлайн, без посещения офиса банка, быстро, удобно и безопасно теперь можно купить недвижимость у застройщика за собственные
28.04.2023 Минцифры: почти 1,5 млн электронных документов подписано в приложении «Госключ»

В мобильном приложении «Госключ» можно получить и использовать электронную подпись. По сообщению Минцифры, менее чем

24.04.2023 «Почта банк» начал использовать «Госключ» для подписания кадровых документов

«Почта банк» стал использовать сервис Минцифры «Госключ» для подписания кадровых документов усиленной неквалифицированной электронной подпись
16.02.2023 Адаптер для взаимодействия с сервисом Минцифры «Госключ» от «Кворум» для подписания банковских документов онлайн

ового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации запустило первую версию сервиса «Госключ». Сервис позволяет пользователям портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью пр
14.02.2023 «А101» и SmartDeal провели первую в Москве онлайн-покупку квартиры с использованием «Госключа»

ения в практике дистанционной реализации объектов недвижимости, утверждают в SmartDeal. Приложение «Госключ» позволяет совершать сделки с недвижимостью без посещения офиса и без личных встреч п
29.11.2022 Directum HR Pro — одна из первых систем, в которой кадровые документы подписываются «Госключом» на практике

сударственный сервис мобильного подписания в свое решение для КЭДО. Сотрудники компании используют «Госключ» во внутренних бизнес-процессах. Этот вариант подписания также доступен клиентам в ра
11.10.2022 Подать заявление на развод можно онлайн на «Госуслугах», подписав «Госключом»

одтверждает согласие на расторжение брака, заполняет свою часть заявления и переходит в приложение «Госключ», где подписывает заявление УКЭПом. 3. Инициатор заявления получает уведомление об эт
11.10.2022 С использованием «Госключа» подписано более полумиллиона документов

аместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание по работе сервиса «Госключ», сообщили CNews собеседники в аппарате вице-премьера. Это мобильная электронная подп
14.09.2022 С «Госключом» можно исправить ошибки в ЕГРН

в данных ЕГРН полностью онлайн. Подписать заявление на услугу теперь можно в мобильном приложении «Госключ», не прибегая к бумажным заявлениям или платным электронным подписям. Об этом CNews с
08.08.2022 В Подмосковье к онлайн-услуге подключили «Госключ»

го заявления на регпортале подписать договор купли-продажи или аренды можно в мобильном приложении «Госключ». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, инфо
01.08.2022 Directum HR Pro и «Госключ» делают КЭДО доступнее

ь документ можно за несколько минут через смартфон. Об этом CNews сообщили представители Directum. «Госключ» — это мобильное приложение для подписания документов в электронном виде. С его помощ
18.07.2022 Более 375 тыс. документов подписано при помощи приложения «Госключ»

Пользователи приложения «Госключ» подписали уже более 375 тыс. документов. «Госключ» позволяет бесплатно, легко
06.07.2022 Приложение «Госключ» ускорит онлайн-регистрацию бизнеса

рации юридического лица или индивидуального предпринимателя с использованием мобильного приложения «Госключ». Для получения услуги сначала следует подготовить документы на сайте ФНС России чере

Публикаций - 214, упоминаний - 334

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

9452 18
МегаФон 10551 17
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9442 11
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Yota - Скартел - WiMAX Holding 1572 9
Oracle Corporation 7044 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1322 7
Тензор 165 7
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 188 7
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Microsoft Corporation 25666 5
Telegram Group 2865 5
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Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 134 5
Yandex - Яндекс 9055 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2943 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 485 4
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 398 4
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 106 3
Samsung Electronics 10974 3
IBM - International Business Machines Corp 9667 3
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Миранда-Медиа 76 3
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 60 3
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 197 2
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 46 2
Huawei 4490 2
Apple Inc 13038 2
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