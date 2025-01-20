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Тарасов Виталий



20.01.2025 «СберКорус» и «Лента» увеличили трафик электронного документооборота EDI/ЭДО торговой сети на 21% 1
23.12.2024 «СберКорус»: количество электронных перевозочных документов транспортно-логистические компаний в России выросло на четверть за два года 1
05.11.2024 «Балтика» будет внедрять электронные перевозочные документы с помощью «СберКорус» 1
10.10.2024 «СберКорус» и «Мосгортранс» перевели эксплуатационную площадку «Зеленоградская» на электронные путевые листы и завершили перевод своей части автобусных парков 1
09.10.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Тушино» на электронные путевые листы 1
07.10.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели Дом для электробусов «Митино» на электронные путевые листы 1
27.09.2024 Количество создаваемых квалифицированных сертификатов электронной подписи выросло на 34% за 8 месяцев 2024 года в УЦ «СберКорус» 1
19.09.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели автопарк «Чертаново» на электронные путевые листы 1
16.09.2024 «СберКорус» реализовал новый формат УПД в сервисе электронного документооборота «Сфера Курьер» 1
05.09.2024 «СберКорус» запустил для россиян социальный электронный документооборот 1
29.08.2024 80% опрошенных логистов уверены, что применение транспортного ЭДО положительно влияет на бизнес ‒ «СберКорус» 1
21.08.2024 «СберКорус» настроил роуминг для обмена электронными транспортными накладными со СБИС 1
09.08.2024 «СберКорус» продлил аккредитацию статуса официального оператора государственной системы электронных перевозочных документов Минтранса 1
06.08.2024 «СберКорус» перевёл 174 торговые сети и более 3 тыс. их поставщиков на отечественное ПО 1
05.08.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели эксплуатационную площадку «Ховрино» на электронные путевые листы 1
05.07.2024 «СберКорус» продлил аккредитацию удостоверяющего центра от Минцифры России на выпуск электронных подписей 1
26.06.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели эксплуатационную площадку «Домодедовская» на электронные путевые листы 1
18.06.2024 «СберКорус» подтвердил статус действующего оператора ЭДО 1
11.06.2024 «СберКорус» и Мосгортранс перевели на электронные путевые листы семь автобусных парков Москвы и выпустили более 85 тыс. ЭПЛ на маршрутах городского наземного транспорта 1
06.05.2024 «СберКорус» и Мосгортранс начали переводить эксплуатационную площадку «Нагатино» на электронные путевые листы 1
15.04.2024 «СберКорус» и Мосгортранс начали переводить эксплуатационную площадку «Андропова» на электронные путевые листы 1
11.04.2024 «Сбер Бизнес Софт» интегрировал решение «СберКорус» в свою CRM-систему 1
04.04.2024 «СберКорус» и Мосгортранс начали переводить дом для электробусов «Красная Пахра» на электронные путевые листы 1
02.04.2024 «СберКорус» открыл новое представительство удостоверяющего центра в Санкт-Петербурге 1
29.03.2024 «СберКорус» и Мосгортранс начали переводить автобусный парк «Ясенево» на электронные путевые листы 1
12.03.2024 «СберКорус» и Мосгортранс начали переводить автобусный парк «Коньково» на электронные путевые листы 1
07.03.2024 Управление здравоохранения Липецкой области и «СберКорус» на треть сократили время ожидания в очереди в регистратурах двух лечебных учреждений 1
26.02.2024 «СберКорус» и Мосгортранс полностью перевели автобусный парк «Очаково» на электронные путевые листы 1
07.02.2024 «СберКорус» вступил в ассоциацию РОСЭУ 1
01.02.2024 «СберКорус» назначил новым ИТ-директором компании Рустема Искакова 1
24.01.2024 Сервис для транспортного электронного документооборота «СберКорус» включен в реестр отечественного программного обеспечения 1
15.01.2024 «СберКорус» и Мосгортранс будут переводить маршруты городского транспорта Москвы на электронные путевые листы 1
10.01.2024 «СберКорус» предоставляет сервис удаленного выпуска сертификата электронной подписи 1
22.12.2023 К 2025 г. доля электронного документооборота в транспортной отрасли достигнет 29% ― «СберКорус» 1
17.07.2023 «Сберкорус» подключил 680 водителей городского транспорта Москвы к сервису электронных путевых листов 1
01.06.2023 X5 Group и «Сберкорус» начали масштабирование системы электронных транспортных накладных 1
01.02.2023 «Сберкорус» перевел на российское программное обеспечение 170 торговых сетей и 4000 их поставщиков 1
12.10.2022 «Сберкорус» вошел в официальный реестр операторов ГИС ЭПД Минтранса России 1
04.07.2022 «Сберкорус» завершил второй этап внедрения электронного документооборота с Белоруссией 1

Публикаций - 39, упоминаний - 39

Тарасов Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 38
8213 2
Газинформсервис - ГИС 272 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - Удостоверяющий центр 18 1
Тензор 97 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Logijet - Лорус Лабс 3 1
Сбер - СберБизнес Софт 56 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 43 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 58 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 15
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 33 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Лента - Утконос 177 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 14 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 9 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Мосгортранс ГУП 120 16
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 16
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 25 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 36
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 35
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 12
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 12
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 316 8
Оцифровка - Digitization 4539 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 6
Электронный документ - Electronic document 1454 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1699 4
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 411 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 4
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 287 4
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 612 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 2
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 122 2
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 298 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2128 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2514 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 768 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 365 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
Оповещение и уведомление - Notification 4605 1
Сбер - СберКорус - Транспортный ЭДО 14 9
Сбер - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 36 3
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 40 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 9 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
КриптоПро CSP СКЗИ 211 1
Сбер - СберКорус - СберРост ИСУ - интеллектуальная система управления сотрудниками 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
Microsoft Office Excel 1197 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 101 1
Сбер - СберКорус - Сфера Торговля 1 1
Собянин Сергей 381 15
Ликсутов Максим 113 15
Малинин Юрий 11 2
Федоткина Ольга 2 1
Новиков Федор 4 1
Иванов Дмитрий 88 1
Кузьменко Кирилл 2 1
Манкеев Рустем 1 1
Скачков Дмитрий 18 1
Колчин Алексей 1 1
Перевалов Илья 4 1
Искаков Рустем 4 1
Гончаров Александр 19 1
Федорова Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 16
Москва - ЮЗАО - Ясенево 35 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 31 2
Москва - СЗАО - Тушино 35 2
Беларусь - Белоруссия 5637 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа 21767 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 24
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 297 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 20
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2579 5
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 694 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 364 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 310 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 385 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 312 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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