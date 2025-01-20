Тарасов Виталий
Тарасов Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 2
|РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 25 2
|Собянин Сергей 381 15
|Ликсутов Максим 113 15
|Малинин Юрий 11 2
|Федоткина Ольга 2 1
|Новиков Федор 4 1
|Иванов Дмитрий 88 1
|Кузьменко Кирилл 2 1
|Манкеев Рустем 1 1
|Скачков Дмитрий 18 1
|Колчин Алексей 1 1
|Перевалов Илья 4 1
|Искаков Рустем 4 1
|Гончаров Александр 19 1
|Федорова Ирина 1 1
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